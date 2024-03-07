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Доброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТО - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Доброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТО
Доброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТО - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Доброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТО
На защиту Севастополя от спонсируемых Западом украинских нацистов в 2014 году встало такое же огромное число простых людей, как в Югославии в годы гражданской... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T06:19
2024-03-07T06:19
новости
10 лет крымской весне
крым
история
севастополь
добровольцы
сербия
в мире
мнения
деян берич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. На защиту Севастополя от спонсируемых Западом украинских нацистов в 2014 году встало такое же огромное число простых людей, как в Югославии в годы гражданской войны, подогретой НАТО. Этот патриотический дух роднит сербский и российский народы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал участник самообороны Севастополя в период Крымской весны и боев за освобождение Донбасса, сербский доброволец Деян Берич.Он признался, что его потрясло сходство с атмосферой, царившей в Севастополе в феврале 2014 года, когда там формировались отряды самообороны, с обстановкой, в которой проходила мобилизация в Сербии в годы конфликтов в 1990-е.По словам Берича, стать причастным к происходящему в то время в Крыму для него было делом долга и чести. Для этого он оставил работу в Сочи, где целый год "строил олимпийскую деревню". В те дни он по дежурил с другими добровольцами из самообороны на подступах к городу. В зоне его ответственности был район Черноречья.Основной задачей подразделения было охранять периметр Севастополя, "чтобы определенные группы с другой стороны не зашли", вспоминает он. Также его отряд оберегал покой горожан в преддверии и во время проведения в городе референдума 18 марта, добавил Берич.Скоро он поймет, что здесь, "как в Сербии, все свои, и нельзя бросать их до конца". И после Русской весны в Крыму уедет на Донбасс. Там в качестве добровольца Берич воевал в ополчении четыре года, с перерывами на лечение из-за ранений. После готовил новобранцев к будущим операциям.По словам Берича, с того момента, как он стал участником освободительной борьбы на территории бывшей Украины, не пожалел об этом ни разу, так как хорошо понимал, что за нашествием нацистов стоит Запад, прежде всего НАТО. После Майдана в Киеве сомнений в этом не оставалось. Как и в том, что русские – братья.По его мнению, в 2014 году не только Россия спасла Крым, но и Крым Россию, которая благодаря тому, что было сделано "правильно и достаточно быстро", воспрянула духом патриотизма, давно невиданного, и в результате стала крепнуть."А все, что произошло после 2014 года, подняло Россию", – заключил серб.Читайте также на РИА Новости Крым:"Продуманное сумасшествие": журналист Мельник о событиях на Майдане"В шаге от кровопролития": почему Русская весна в Крыму победила в 2014-м10 лет митингу Народной воли в Севастополе: как это было – в днях и лицах
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, крым, история, севастополь, добровольцы, сербия, в мире, мнения, деян берич
Доброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТО

Жители Крыма в 2014 массово поднялись защищать свою землю, как сербы от НАТО – доброволец

06:19 07.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрасса Таврида блок-пост дорога на Севастополь
Трасса Таврида блок-пост дорога на Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. На защиту Севастополя от спонсируемых Западом украинских нацистов в 2014 году встало такое же огромное число простых людей, как в Югославии в годы гражданской войны, подогретой НАТО. Этот патриотический дух роднит сербский и российский народы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал участник самообороны Севастополя в период Крымской весны и боев за освобождение Донбасса, сербский доброволец Деян Берич.
Он признался, что его потрясло сходство с атмосферой, царившей в Севастополе в феврале 2014 года, когда там формировались отряды самообороны, с обстановкой, в которой проходила мобилизация в Сербии в годы конфликтов в 1990-е.
"Когда была война с НАТО, в Сербии была мобилизация, - рассказывает он. - И у военкоматов тогда были проблемы, потому что нужно было три тысячи человек, а приезжало по 6-7 тысяч. Все хотели воевать. Вот так примерно было в Севастополе. Когда я приезжал в город, там были очереди огромные людей, которые были готовы взять оружие в руки и сражаться за свой Крым, за свой Севастополь", – сказал Берич.
По словам Берича, стать причастным к происходящему в то время в Крыму для него было делом долга и чести. Для этого он оставил работу в Сочи, где целый год "строил олимпийскую деревню". В те дни он по дежурил с другими добровольцами из самообороны на подступах к городу. В зоне его ответственности был район Черноречья.
"В Крым меня пригласили два добровольца, которые были у нас в Сербии, когда была гражданская война. И я бросил работу и поехал. Приехал в Севастополь 27 февраля. Вот так попал: чтобы вернуть долг русским. 28 февраля меня оформили в самооборону, и потом я был в группе "Северный ветер", – рассказал Берич.
Основной задачей подразделения было охранять периметр Севастополя, "чтобы определенные группы с другой стороны не зашли", вспоминает он. Также его отряд оберегал покой горожан в преддверии и во время проведения в городе референдума 18 марта, добавил Берич.
Скоро он поймет, что здесь, "как в Сербии, все свои, и нельзя бросать их до конца". И после Русской весны в Крыму уедет на Донбасс. Там в качестве добровольца Берич воевал в ополчении четыре года, с перерывами на лечение из-за ранений. После готовил новобранцев к будущим операциям.
По словам Берича, с того момента, как он стал участником освободительной борьбы на территории бывшей Украины, не пожалел об этом ни разу, так как хорошо понимал, что за нашествием нацистов стоит Запад, прежде всего НАТО. После Майдана в Киеве сомнений в этом не оставалось. Как и в том, что русские – братья.
"Мы делаем правое дело, и мы не должны бояться. Мы должны сражаться, пока можем стоять на ногах. Когда будем ползать – тоже должны сражаться. Вот тогда мы победим 100%", – сказал Берич.
По его мнению, в 2014 году не только Россия спасла Крым, но и Крым Россию, которая благодаря тому, что было сделано "правильно и достаточно быстро", воспрянула духом патриотизма, давно невиданного, и в результате стала крепнуть.
"А все, что произошло после 2014 года, подняло Россию", – заключил серб.
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