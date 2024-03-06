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"В шаге от кровопролития": почему Русская весна в Крыму победила в 2014-м - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Митинг в Симферополе в честь второй годовщины референдума 2014 года - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
10 лет Крымской весне
https://crimea.ria.ru/20240306/v-shage-ot-krovoprolitiya-pochemu-russkaya-vesna-v-krymu-pobedila-v-2014-m-1135430686.html
"В шаге от кровопролития": почему Русская весна в Крыму победила в 2014-м
"В шаге от кровопролития": почему Русская весна в Крыму победила в 2014-м - РИА Новости Крым, 06.03.2024
"В шаге от кровопролития": почему Русская весна в Крыму победила в 2014-м
Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией весной 2014 года стало возможным в том числе благодаря единству и мужеству крымчан и севастопольцев, которые... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T10:30
2024-03-06T10:35
10 лет крымской весне
сергей меняйло
севастополь
майдан
крым
история
мнения
украина
общество
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Сергей Меняйло о единстве жителей Крыма и Севастополя
Сергей Меняйло о единстве жителей Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией весной 2014 года стало возможным в том числе благодаря единству и мужеству крымчан и севастопольцев, которые поддержали друг друга в феврале, будучи в шаге от кровопролития из-за провокаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава Республики Северная Осетия – Алания, первый губернатор Севастополя в составе РФ с апреля 2014 по июль 2016 года, участник Русской весны в Крыму Сергей Меняйло.Люди это понимали и, будучи в шаге от кровопролития, помогали друг другу как могли, и победили "только благодаря единству", уверен он."Это сейчас два субъекта: Крым и город федерального значения Севастополь. На тот момент это был единый порыв. От ситуации в Крыму зависела ситуация в Севастополе, и от ситуации в Севастополе зависела ситуация в Крыму. Поэтому севастопольцы не могли остаться безучастными и не поехать на помощь крымчанам. Также крымчане поддерживали севастопольцев. Хотя мы были на тот момент на шаг от этого кровопролития. И сделали все для того, чтобы этого не случилось. Это показало единение всех жителей Крыма и Севастополя", – сказал Меняйло.Потому и в Севастополе 23 февраля, в день исторического митинга Народной воли, и в Симферополе 26 февраля, на митинге у здания Верховного совета Крыма, и после плечом к плечу встали все те, кто хотел оказать помощь единомышленникам, при этом не допустить столкновений, защитить свои дома и спасти будущее, отметил Меняйло.И таких патриотически настроенных людей в Крыму и Севастополе оказалось несравнимо больше, чем тех, кто намеревался повторить "майдан" и разжечь хаос, сказал он. Благодаря этому крымчанам и севастопольцам удалось отстоять свое право жить так, как они считают правильным и вернуться в Россию.По словам Меняло, Крым и Севастополь ощущал тогда и большую поддержку россиян из других регионов: приезжали все, кто хотел оказать помощь.Безусловно, избежать кровопролития удалось также благодаря наличию на территории Крыма и Севастополя Черноморского флота Российской Федерации, который выступал гарантом мира и спокойствия, подчеркнул он."Оппоненты, которые поднимали людей на противостояние, понимали, что в любом случае Черноморской флот встанет на защиту крымчан и севастопольцев. Что в принципе потом и произошло... И, конечно, это поддержка президента Российской Федерации", – заключил эксперт.Ранее политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Киселев высказал мнение, что Крым смог вернуться в Россию в 2014 году благодаря единству народа и армии. По словам президента РФ Владимира Путина, Крым и Севастополь вдохновляют всю Россию, а мужество и искренность крымчан и севастопольцев вызывает гордость. Российский лидер также отметил, что Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства Российской Федерации.* запрещенная в РФ экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Крымская весна спасла полуостров от "большой крови" – Аксенов 10 лет митингу Народной воли в Севастополе: как это было – в днях и лицах Власти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионе
https://crimea.ria.ru/20240304/russkaya-vesna-i-demokratiya-zapada-vzglyad-mezhdunarodnogo-nablyudatelya-1135406182.html
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сергей меняйло, севастополь, майдан, крым, история, мнения, украина, общество
"В шаге от кровопролития": почему Русская весна в Крыму победила в 2014-м

Единство жителей Крыма и Севастополя помогли им вернуться в Россию – Меняйло

10:30 06.03.2024 (обновлено: 10:35 06.03.2024)
 
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира КонстантиноваМитинг у стен Верховного Совета АРК в Симферополе, 26 февраля 2014 года
Митинг у стен Верховного Совета АРК в Симферополе, 26 февраля 2014 года
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией весной 2014 года стало возможным в том числе благодаря единству и мужеству крымчан и севастопольцев, которые поддержали друг друга в феврале, будучи в шаге от кровопролития из-за провокаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава Республики Северная Осетия – Алания, первый губернатор Севастополя в составе РФ с апреля 2014 по июль 2016 года, участник Русской весны в Крыму Сергей Меняйло.
Сергей Меняйло о единстве жителей Крыма и Севастополя
10:30
"Реакционно настроенный "меджлис крымско-татарского народа"* пытался использовать и разыграть карту крымских татар, чтобы достичь своих личных целей и противопоставить всем остальным жителям и Крыма, и Севастополя", – вспоминает Меняйло.
Люди это понимали и, будучи в шаге от кровопролития, помогали друг другу как могли, и победили "только благодаря единству", уверен он.
"Это сейчас два субъекта: Крым и город федерального значения Севастополь. На тот момент это был единый порыв. От ситуации в Крыму зависела ситуация в Севастополе, и от ситуации в Севастополе зависела ситуация в Крыму. Поэтому севастопольцы не могли остаться безучастными и не поехать на помощь крымчанам. Также крымчане поддерживали севастопольцев. Хотя мы были на тот момент на шаг от этого кровопролития. И сделали все для того, чтобы этого не случилось. Это показало единение всех жителей Крыма и Севастополя", – сказал Меняйло.
Потому и в Севастополе 23 февраля, в день исторического митинга Народной воли, и в Симферополе 26 февраля, на митинге у здания Верховного совета Крыма, и после плечом к плечу встали все те, кто хотел оказать помощь единомышленникам, при этом не допустить столкновений, защитить свои дома и спасти будущее, отметил Меняйло.
И таких патриотически настроенных людей в Крыму и Севастополе оказалось несравнимо больше, чем тех, кто намеревался повторить "майдан" и разжечь хаос, сказал он. Благодаря этому крымчанам и севастопольцам удалось отстоять свое право жить так, как они считают правильным и вернуться в Россию.
По словам Меняло, Крым и Севастополь ощущал тогда и большую поддержку россиян из других регионов: приезжали все, кто хотел оказать помощь.
"24 февраля я приехал в Севастополь и со мной 200 человек из Кубанского казачьего войска, которые пришли на помощь севастопольцам и сразу встали на Перекоп. Были и казаки донские, и другие патриоты. Люди простые в других регионах поддерживали крымчан и севастопольцев", – рассказал Меняйло.
Безусловно, избежать кровопролития удалось также благодаря наличию на территории Крыма и Севастополя Черноморского флота Российской Федерации, который выступал гарантом мира и спокойствия, подчеркнул он.
"Оппоненты, которые поднимали людей на противостояние, понимали, что в любом случае Черноморской флот встанет на защиту крымчан и севастопольцев. Что в принципе потом и произошло... И, конечно, это поддержка президента Российской Федерации", – заключил эксперт.
Ранее политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Киселев высказал мнение, что Крым смог вернуться в Россию в 2014 году благодаря единству народа и армии.
По словам президента РФ Владимира Путина, Крым и Севастополь вдохновляют всю Россию, а мужество и искренность крымчан и севастопольцев вызывает гордость. Российский лидер также отметил, что Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства Российской Федерации.
* запрещенная в РФ экстремистская организация
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