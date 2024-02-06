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Что помогло Крыму вернуться в Россию в 2014 году
Что помогло Крыму вернуться в Россию в 2014 году - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Что помогло Крыму вернуться в Россию в 2014 году
Крым смог вернуться в Россию в 2014 году благодаря единству народа и армии. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал политолог, доцент кафедры... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T21:44
2024-02-06T21:44
2024-02-06T21:44
крым
сергей киселев
мнения
общество
александр бедрицкий
кфу (крымский федеральный университет)
россия
крымская весна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Крым смог вернуться в Россию в 2014 году благодаря единству народа и армии. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Киселев.По словам Киселева, ориентированные на Россию крымчане, с первых дней Евромайдана выступившие против беззакония в столице Украины и того курса, который навязывался Киеву, ощущали незримую поддержку военных Черноморского флота. По его словам, у крымчан, анализировавших ситуацию, был пример Приднестровья, "когда солдаты и офицеры 14-й Армии не выдержали нашествия молдавских националистов и… приняли участие в конфликте, чем стабилизировали ситуацию и спасли сотни и сотни жизней".Тем не менее, безусловно, главной движущей силой были именно люди, отмечает директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий. Президент России Владимир Путин, выступая 2 февраля на встрече с участниками форума "Все для Победы!" заявил, что если бы он не был уверен в том, что крымчане и жители всей России в подавляющем большинстве хотят возвращения полуострова в состав РФ, то ничего не стал бы делать в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым: Когда Запад признает Крым и новые регионы российскими – мнение Украина надоела всем: в Крыму оценили слова Дуды о полуострове День Черноморского флота России: праздник, история, современность
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крым, сергей киселев, мнения, общество, александр бедрицкий, кфу (крымский федеральный университет), россия, крымская весна
Что помогло Крыму вернуться в Россию в 2014 году
Крым смог вернуться в Россию в 2014 году благодаря единству народа и армии
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым.
Крым смог вернуться в Россию в 2014 году благодаря единству народа и армии. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым
высказал политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Киселев.
По словам Киселева, ориентированные на Россию крымчане, с первых дней Евромайдана выступившие против беззакония в столице Украины и того курса, который навязывался Киеву, ощущали незримую поддержку военных Черноморского флота.
"Мы… чувствовали, что флот у нас стоит за спиной, что в любых обстоятельствах рано или поздно мы можем опереться на наш флот. Так и произошло", – сказал Киселев.
По его словам, у крымчан, анализировавших ситуацию, был пример Приднестровья, "когда солдаты и офицеры 14-й Армии не выдержали нашествия молдавских националистов и… приняли участие в конфликте, чем стабилизировали ситуацию и спасли сотни и сотни жизней".
Тем не менее, безусловно, главной движущей силой были именно люди, отмечает директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
"Безусловно, наличие военной базы, военное значение Крыма сыграли свою роль. Но без крымчан, без людей, которые изначально были ориентированы на Россию, это бы совершенно не помогло", – сказал политолог.
Президент России Владимир Путин, выступая 2 февраля на встрече с участниками форума "Все для Победы!" заявил
, что если бы он не был уверен в том, что крымчане и жители всей России в подавляющем большинстве хотят возвращения полуострова в состав РФ, то ничего не стал бы делать в Крыму.
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