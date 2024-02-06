https://crimea.ria.ru/20240206/chto-pomoglo-krymu-vernutsya-v-rossiyu-v-2014-godu-1134740851.html

Что помогло Крыму вернуться в Россию в 2014 году

Что помогло Крыму вернуться в Россию в 2014 году - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Что помогло Крыму вернуться в Россию в 2014 году

Крым смог вернуться в Россию в 2014 году благодаря единству народа и армии. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал политолог, доцент кафедры... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T21:44

2024-02-06T21:44

2024-02-06T21:44

крым

сергей киселев

мнения

общество

александр бедрицкий

кфу (крымский федеральный университет)

россия

крымская весна

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Крым смог вернуться в Россию в 2014 году благодаря единству народа и армии. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Киселев.По словам Киселева, ориентированные на Россию крымчане, с первых дней Евромайдана выступившие против беззакония в столице Украины и того курса, который навязывался Киеву, ощущали незримую поддержку военных Черноморского флота. По его словам, у крымчан, анализировавших ситуацию, был пример Приднестровья, "когда солдаты и офицеры 14-й Армии не выдержали нашествия молдавских националистов и… приняли участие в конфликте, чем стабилизировали ситуацию и спасли сотни и сотни жизней".Тем не менее, безусловно, главной движущей силой были именно люди, отмечает директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий. Президент России Владимир Путин, выступая 2 февраля на встрече с участниками форума "Все для Победы!" заявил, что если бы он не был уверен в том, что крымчане и жители всей России в подавляющем большинстве хотят возвращения полуострова в состав РФ, то ничего не стал бы делать в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым: Когда Запад признает Крым и новые регионы российскими – мнение Украина надоела всем: в Крыму оценили слова Дуды о полуострове День Черноморского флота России: праздник, история, современность

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей киселев, мнения, общество, александр бедрицкий, кфу (крымский федеральный университет), россия, крымская весна