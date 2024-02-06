https://crimea.ria.ru/20240206/kogda-zapad-priznaet-krym-i-novye-regiony-rossiyskimi--mnenie-1134733811.html

Когда Запад признает Крым и новые регионы российскими – мнение

Когда Запад признает Крым и новые регионы российскими – мнение - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Когда Запад признает Крым и новые регионы российскими – мнение

На фоне побед Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции Запад уже демонстрирует готовность торговаться с Москвой и даже "отдать" ей Крым,... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T15:52

2024-02-06T15:52

2024-02-06T15:52

крым

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. На фоне побед Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции Запад уже демонстрирует готовность торговаться с Москвой и даже "отдать" ей Крым, однако по-настоящему признать полуостров российским, как и новые регионы, в Европе и США смогут лишь тогда, когда иссякнет весь потенциал противника. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.Президент Польши Анджей Дуда на днях заявил, что Крым исторически принадлежал России и киевский режим вряд ли вернет его под свой контроль. Аналогичное мнение высказал вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак. О том, что отнять у России Крым невозможно, говорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, польский генерал, бывший замглавы разведки НАТО Ярослав Стружик, посол Китая во Франции Лю Шайе и даже экс-канцлер Германии Герхард Шредер. "Если посмотреть риторику европейскую годичной давности, когда говорилось о том, что Украина (должна быть – ред.) в границах 1991 года, имеется в виду после обретения независимости, а не в советских границах, то теперь потихоньку вектор начинает смещаться. Это показывает пределы определенного торга", – считает Бедрицкий.При этом, по мнению политолога, говорить о предпосылках для переговоров рано, однако прощупывание позиций и реакций на подобные заявления уже ведется. С дальнейшим изменением ситуации в зоне спецоперации будет меняться и позиция Запада, отметил Бедрицкий."Мы находимся не в конфликте с Украиной – Россия в конфликте с западным миром вокруг Украины. И, естественно, судьба Украины не остановит этот конфликт и не исчерпает противоречий, которые объективно существуют между Россией и США, Россией и Европой, Россией и Великобританией. Думаю, было бы чересчур оптимистично считать, что мы добились целей СВО – и на этом все прекратилось: мы зажили как прежде, санкции сняты, мы подписываем какие-то новые торговые соглашения с Европой, ездим по всему миру. Нет, тот мир закончился навсегда", – поделился мнением политолог.Он также полагает, что США и Европа даже после подписания определенных соглашений на условиях Москвы, сразу не признают Крым и новые регионы частью России.Это мнение разделяет политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ имени Вернадского Сергей Киселев, называя конфликт на Украине "эпизодом большой исторической драмы"."Пока что мы гордые и в одиночестве. Но рано или поздно наши пассивные вероятные союзники подключатся к этой великой борьбе, которая определит выбор цивилизации… Да и если мы побеждаем, то никакие признания со стороны Европы нас вообще не интересуют", – заключил эксперт.Ранее политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение о том, что заявления западных политиков о принадлежности Крыма является подготовкой к торгу и зондированием ситуации. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Слова Дуды о Крыме стали шоком для Киева – политикДемилитаризованная зона на Украине будет расширена – ПутинЗачем Польша "вспомнила" о Крыме

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новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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