https://crimea.ria.ru/20240206/podgotovka-k-torgu-ekspert-o-zayavleniyakh-zapadnykh-politikov-po-krymu-1134720598.html

Подготовка к торгу: эксперт о заявлениях западных политиков по Крыму

Подготовка к торгу: эксперт о заявлениях западных политиков по Крыму - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Подготовка к торгу: эксперт о заявлениях западных политиков по Крыму

Усилившийся в последнее время информационный шум вокруг Украины, включающий в том числе заявления западных политиков об исторической принадлежности Крыма,... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T13:35

2024-02-06T13:35

2024-02-06T13:35

радио "спутник в крыму"

мнения

юрий светов

политика

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анджей дуда

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Усилившийся в последнее время информационный шум вокруг Украины, включающий в том числе заявления западных политиков об исторической принадлежности Крыма, является зондированием ситуации для понимания, на каких условиях РФ может пойти на перемирие, фактически это подготовка к торгу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.К такому информационному шуму можно отнести и разговоры о том, что "обе стороны в тупике", и многочисленные сообщения о принятии соглашений о гарантиях безопасности Украины, одно из которых уже подписал Риши Сунак от Великобритании, отметил Светов.По его мнению, такими образом Запад прощупывает, в чем ему придется уступить России, и в этом отношении Крым может стать такой уступкой."Это подготовка к будущему торгу идет", – считает эксперт.Зеленский выдвинул ультиматум России – Лавров >>Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.В Кремле заявили, что пока предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Польша "вспомнила" о Крыме Слова Дуды о Крыме стали шоком для Киева – политик Когда Запад пойдет на переговоры с Россией – мнение из Крыма

https://crimea.ria.ru/20240116/putin-vyskazalsya-o-formule-mira-zelenskogo-1134242063.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, юрий светов, политика, европа, анджей дуда, украина, россия, новости сво