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Слова Дуды о Крыме стали шоком для Киева - политик - РИА Новости Крым, 04.02.2024
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Слова Дуды о Крыме стали шоком для Киева - политик
Слова Дуды о Крыме стали шоком для Киева - политик - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Слова Дуды о Крыме стали шоком для Киева - политик
Заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма является шоком для Украины, считает депутат Госдумы РФ от Севастополя, член... РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T08:01
2024-02-04T08:01
дмитрий белик
государственная дума рф
новости
анджей дуда
польша
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма является шоком для Украины, считает депутат Госдумы РФ от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Анджей Дуда в интервью на YouTube-канале Kanal Zero сообщил, что сомневается в возможности Украины вернуть себе территории Крыма. Он также завил, что Крым обладает особым значением для Российской Федерации, так как он на протяжении длительного времени входил в состав государства.По его мнению, таким образом Дуда "выбил почву из-под ног" президента Украины Владимира Зеленского. Белик подчеркнул, что заявление Дуды имеет большее значение для западных стран, поскольку Польша - это "проводник американских интересов и самый ярый русофоб". "Заявление о том, что Крым не вернется обратно в состав Украины, заставит многих задуматься: стоит ли рвать рубахи и отгружать на Украину деньги вагонами для того, чтобы они были бесцельно потрачены на попытку вернуть то, во что никто не верит, даже Польша", - сказал депутат.Целый ряд европейских политиков, несмотря на официальную позицию их властей, признают российский статус Крымского полуострова. Это неоднократно признавала глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, мэр одного из крупнейших латвийских городов Даугавпилс Андрейс Элксниньш, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и многие другие.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, почему Крым является российским регионов по Уставу ООН.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседи делят Украину: в чем признаются политики ЕвропыКрымская конституция-1998: хроника возвращения домойСнова "зрада": Европарламент опубликовал карту с российским Крымом
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дмитрий белик, государственная дума рф, новости, анджей дуда, польша, крым, политика, украина, россия, мнения
Слова Дуды о Крыме стали шоком для Киева - политик

Заявление президента Польши Дуды о принадлежности Крыме стали шоком для Киева - депутат

08:01 04.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма является шоком для Украины, считает депутат Госдумы РФ от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Анджей Дуда в интервью на YouTube-канале Kanal Zero сообщил, что сомневается в возможности Украины вернуть себе территории Крыма. Он также завил, что Крым обладает особым значением для Российской Федерации, так как он на протяжении длительного времени входил в состав государства.
"Для киевского режима это, без сомнения, шок. От Польши подобного политического демарша они точно не ожидали", — цитирует Белика РИА Новости.
По его мнению, таким образом Дуда "выбил почву из-под ног" президента Украины Владимира Зеленского. Белик подчеркнул, что заявление Дуды имеет большее значение для западных стран, поскольку Польша - это "проводник американских интересов и самый ярый русофоб".
"Заявление о том, что Крым не вернется обратно в состав Украины, заставит многих задуматься: стоит ли рвать рубахи и отгружать на Украину деньги вагонами для того, чтобы они были бесцельно потрачены на попытку вернуть то, во что никто не верит, даже Польша", - сказал депутат.
Целый ряд европейских политиков, несмотря на официальную позицию их властей, признают российский статус Крымского полуострова. Это неоднократно признавала глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, мэр одного из крупнейших латвийских городов Даугавпилс Андрейс Элксниньш, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и многие другие.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, почему Крым является российским регионов по Уставу ООН.
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