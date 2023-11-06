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Почему Крым российский по Уставу ООН

Почему Крым российский по Уставу ООН - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Почему Крым российский по Уставу ООН

Запад не признает законность референдумов в Крыму и на новых территориях РФ, поскольку привык трактовать события в мире избирательно, исходя из собственных... РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T14:38

2023-11-06T14:38

2023-11-06T14:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Запад не признает законность референдумов в Крыму и на новых территориях РФ, поскольку привык трактовать события в мире избирательно, исходя из собственных интересов. При этом есть четкий тезис Декларации о принципах отношений между государствами на основе Устава ООН, который определяет неприкосновенность территориальной целостности стран только в тех случаях, когда их правительства не нарушают прав населения. Такое заявление в понедельник в рамках форума в рамках марафона общества "Знание" Международной выставки-форума "Россия"."Запад трактует Устав ООН выборочно: в случае с Крымом, где прошел открытый референдум, который посетили сотни иностранных наблюдателей, Запад результаты не признал, заявив, что проблема Крыма должна решаться на основе уважения территориальной целостности Украины. В случае с Косово принцип территориальной целостности был проигнорирован. И хотя там никакого референдума не было, просто объявили независимость этого сербского края, сказав, что главной опорой такого решения является право народов на самоопределение", - привел Лавров исторический пример.По его словам, оба эти принципа, действительно, записаны в уставе ООН. Но, учитывая возникавшие противоречия в применении этих двух ключевых постулатов, Генассамблея ООН еще в 1970 году приняла специальную декларацию, содержащую четкие пояснения.В этой связи Лавров в очередной раз призывал применять принципы Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи и подчеркнул, что Россия действует исключительно в рамках международного права, а конечная цель РФ - справедливый многополярный мир.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия в 2014 году не пошла бы на проведение референдума в Крыму, если бы русским людям на полуострове не грозила опасность от захвативших власть на Украине нацистов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин устроил США сюрприз с Крымом"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о КрымеКрым стал важным фактором укрепления народного единства России – власти

https://crimea.ria.ru/20230228/pozyvnoy-krym-kak-maydan-2014-izmenil-sudbu-malchishki-1127234822.html

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сергей лавров, оон, крым, россия, политика, закон и право, в мире, общество