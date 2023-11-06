https://crimea.ria.ru/20231106/pochemu-krym-rossiyskiy-po-ustavu-oon-1132602527.html
Почему Крым российский по Уставу ООН
Почему Крым российский по Уставу ООН - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Почему Крым российский по Уставу ООН
Запад не признает законность референдумов в Крыму и на новых территориях РФ, поскольку привык трактовать события в мире избирательно, исходя из собственных... РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T14:38
2023-11-06T14:38
2023-11-06T14:38
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Запад не признает законность референдумов в Крыму и на новых территориях РФ, поскольку привык трактовать события в мире избирательно, исходя из собственных интересов. При этом есть четкий тезис Декларации о принципах отношений между государствами на основе Устава ООН, который определяет неприкосновенность территориальной целостности стран только в тех случаях, когда их правительства не нарушают прав населения. Такое заявление в понедельник в рамках форума в рамках марафона общества "Знание" Международной выставки-форума "Россия"."Запад трактует Устав ООН выборочно: в случае с Крымом, где прошел открытый референдум, который посетили сотни иностранных наблюдателей, Запад результаты не признал, заявив, что проблема Крыма должна решаться на основе уважения территориальной целостности Украины. В случае с Косово принцип территориальной целостности был проигнорирован. И хотя там никакого референдума не было, просто объявили независимость этого сербского края, сказав, что главной опорой такого решения является право народов на самоопределение", - привел Лавров исторический пример.По его словам, оба эти принципа, действительно, записаны в уставе ООН. Но, учитывая возникавшие противоречия в применении этих двух ключевых постулатов, Генассамблея ООН еще в 1970 году приняла специальную декларацию, содержащую четкие пояснения.В этой связи Лавров в очередной раз призывал применять принципы Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи и подчеркнул, что Россия действует исключительно в рамках международного права, а конечная цель РФ - справедливый многополярный мир.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия в 2014 году не пошла бы на проведение референдума в Крыму, если бы русским людям на полуострове не грозила опасность от захвативших власть на Украине нацистов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин устроил США сюрприз с Крымом"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о КрымеКрым стал важным фактором укрепления народного единства России – власти
https://crimea.ria.ru/20230228/pozyvnoy-krym-kak-maydan-2014-izmenil-sudbu-malchishki-1127234822.html
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сергей лавров, оон, крым, россия, политика, закон и право, в мире, общество
Почему Крым российский по Уставу ООН
Лавров объяснил законность возвращения Крыма в Россию по уставу ООН
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Запад не признает законность референдумов в Крыму и на новых территориях РФ, поскольку привык трактовать события в мире избирательно, исходя из собственных интересов. При этом есть четкий тезис Декларации о принципах отношений между государствами на основе Устава ООН, который определяет неприкосновенность территориальной целостности стран только в тех случаях, когда их правительства не нарушают прав населения. Такое заявление в понедельник в рамках форума в рамках марафона общества "Знание" Международной выставки-форума "Россия".
"Запад трактует Устав ООН выборочно: в случае с Крымом, где прошел открытый референдум, который посетили сотни иностранных наблюдателей, Запад результаты не признал, заявив, что проблема Крыма должна решаться на основе уважения территориальной целостности Украины. В случае с Косово принцип территориальной целостности был проигнорирован. И хотя там никакого референдума не было, просто объявили независимость этого сербского края, сказав, что главной опорой такого решения является право народов на самоопределение", - привел Лавров исторический пример.
По его словам, оба эти принципа, действительно, записаны в уставе ООН. Но, учитывая возникавшие противоречия в применении этих двух ключевых постулатов, Генассамблея ООН еще в 1970 году приняла специальную декларацию, содержащую четкие пояснения.
"Все обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность тех государств, чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и благодаря этому представляют интересы всего населения, проживающее на территории. То, что киевский режим после кровавого государственного переворота не представлял ни крымчан, ни население востока Украины, доказывать не надо. Этот режим, захватив власть, первым делом провозгласил задачу поражения в правах русского языка. Вот, что послужило причиной немедленной реакции крымчан и жителей Донбасса", - напомнил глава российского внешнеполитического ведомства.
В этой связи Лавров в очередной раз призывал применять принципы Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи и подчеркнул, что Россия действует исключительно в рамках международного права, а конечная цель РФ - справедливый многополярный мир.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял
, что Россия в 2014 году не пошла бы на проведение референдума в Крыму, если бы русским людям на полуострове не грозила опасность от захвативших власть на Украине нацистов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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