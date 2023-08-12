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Путин устроил США сюрприз с Крымом
Путин устроил США сюрприз с Крымом - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Путин устроил США сюрприз с Крымом
Воссоединение полуострова Крым с Россией в 2014 года стало настоящим сюрпризом для США, которые в этот период были заняты созданием нового правительства на... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T10:55
2023-08-12T10:55
2023-08-12T11:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Воссоединение полуострова Крым с Россией в 2014 года стало настоящим сюрпризом для США, которые в этот период были заняты созданием нового правительства на Украине. Об этом со ссылкой на интервью американского экономиста Джеффри Сакса youtube-каналу Dialogue works пишет РИА Новости.Экономист коснулся событий 2014 года. По его словам, идея Вашингтона "заключалась в том, что будет создано новое правительство и Украина присоединится к Западу".Экономист также отметил, что Запад продолжает удивляться. Он также отметил, что нынешний президент штатов Джо Байден все это время был в администрации Белого дома и играл в этом важную роль. "Байден просто очень плохой стратег и он вверг Украину в ужасную катастрофу", – уверен Сакс.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о КрымеБританский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?"Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням
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политика, мнения, владимир путин (политик), сша, крым, украина
Путин устроил США сюрприз с Крымом
Путин устроил Вашингтону сюрприз с Крымом – заявили в США
10:55 12.08.2023 (обновлено: 11:04 12.08.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым.
Воссоединение полуострова Крым с Россией в 2014 года стало настоящим сюрпризом для США, которые в этот период были заняты созданием нового правительства на Украине. Об этом со ссылкой на интервью американского экономиста Джеффри Сакса youtube-каналу Dialogue works пишет
РИА Новости.
Экономист коснулся событий 2014 года. По его словам, идея Вашингтона "заключалась в том, что будет создано новое правительство и Украина присоединится к Западу".
"Но Путин присоединил Крым, вот так сюрприз! Потом были Минские соглашения – и снова сюрприз!" – сказал Сакс.
Экономист также отметил, что Запад продолжает удивляться. Он также отметил, что нынешний президент штатов Джо Байден все это время был в администрации Белого дома и играл в этом важную роль. "Байден просто очень плохой стратег и он вверг Украину в ужасную катастрофу", – уверен Сакс.
"С самого начала конфликта я сказал, что США собираются превратить Украину в "европейский Афганистан". Ведь США разрушали Афганистан 40 лет, уничтожали эту страну безжалостно, цинично, невежественно, жестоко — и они собираются сделать то же самое с Украиной, если только украинцы не проснутся и не скажут: "Боже, нас же так поубивают". А проснуться им следовало бы уже давным-давно", — резюмировал экономист.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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