https://crimea.ria.ru/20230812/putin-ustroil-ssha-syurpriz-s-krymom-1130692580.html

Путин устроил США сюрприз с Крымом

Путин устроил США сюрприз с Крымом - РИА Новости Крым, 12.08.2023

Путин устроил США сюрприз с Крымом

Воссоединение полуострова Крым с Россией в 2014 года стало настоящим сюрпризом для США, которые в этот период были заняты созданием нового правительства на... РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T10:55

2023-08-12T10:55

2023-08-12T11:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Воссоединение полуострова Крым с Россией в 2014 года стало настоящим сюрпризом для США, которые в этот период были заняты созданием нового правительства на Украине. Об этом со ссылкой на интервью американского экономиста Джеффри Сакса youtube-каналу Dialogue works пишет РИА Новости.Экономист коснулся событий 2014 года. По его словам, идея Вашингтона "заключалась в том, что будет создано новое правительство и Украина присоединится к Западу".Экономист также отметил, что Запад продолжает удивляться. Он также отметил, что нынешний президент штатов Джо Байден все это время был в администрации Белого дома и играл в этом важную роль. "Байден просто очень плохой стратег и он вверг Украину в ужасную катастрофу", – уверен Сакс.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о КрымеБританский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?"Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, мнения, владимир путин (политик), сша, крым, украина