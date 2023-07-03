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Британский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?" - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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Британский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?"
Британский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?" - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Британский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?"
Представитель верхней палаты парламента Великобритании, консерватор лорд Ричард Балф заявил, что Крым является частью России, а Москва "имеет законные... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T13:49
2023-07-03T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Представитель верхней палаты парламента Великобритании, консерватор лорд Ричард Балф заявил, что Крым является частью России, а Москва "имеет законные претензии" на территории Донбасса. Об этом пишет британская газета The Guardian.По данным издания, Балф и его коллега лорд Роберт Скидельски присутствовали на приеме в резиденции российского посла в Лондоне Андрея Келина. По словам Балфа, на мероприятии у него "состоялся поверхностный разговор с российским военным атташе".Балф также отметил, что на Украине происходит "полный бардак".Также он выразил уверенность, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров, в результате которых Киев "уступит России часть территории".Ричард Балф – британский политик и пожизненный пэр. С 1979 года был членом Европейского парламента лейбористской партии, в 2002 году вступил в Консервативную партию. Был президентом Кембриджской ассоциации консерваторов, почетным президентом Британской диетической ассоциации и членом консультативного совета базирующегося в Великобритании аналитического центра "Полярные регионы". В настоящее время он является президентом профсоюза BALPA (Ассоциация пилотов британских авиакомпаний).Ранее экс-президент США Барак Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к РФ в 2014 году, и что "даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России".Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили намеки Обамы о принадлежности КрымаЛе Пен ответила на вопрос "чей Крым"Посол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"
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крым, россия, великобритания, в мире, политика, новости
Британский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?"

The Guarduan: британский лорд Балф заявил о том, что Крым является российским

13:49 03.07.2023
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Представитель верхней палаты парламента Великобритании, консерватор лорд Ричард Балф заявил, что Крым является частью России, а Москва "имеет законные претензии" на территории Донбасса. Об этом пишет британская газета The Guardian.
По данным издания, Балф и его коллега лорд Роберт Скидельски присутствовали на приеме в резиденции российского посла в Лондоне Андрея Келина. По словам Балфа, на мероприятии у него "состоялся поверхностный разговор с российским военным атташе".
"Крым определенно является российским, и у Москвы есть законные претензии на Донецк и Луганск", – цитирует британского лорда The Guardian.
Балф также отметил, что на Украине происходит "полный бардак".
Также он выразил уверенность, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров, в результате которых Киев "уступит России часть территории".
Ричард Балф – британский политик и пожизненный пэр. С 1979 года был членом Европейского парламента лейбористской партии, в 2002 году вступил в Консервативную партию. Был президентом Кембриджской ассоциации консерваторов, почетным президентом Британской диетической ассоциации и членом консультативного совета базирующегося в Великобритании аналитического центра "Полярные регионы". В настоящее время он является президентом профсоюза BALPA (Ассоциация пилотов британских авиакомпаний).
Ранее экс-президент США Барак Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к РФ в 2014 году, и что "даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России".
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