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Британский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?"
Британский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?" - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Британский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?"
Представитель верхней палаты парламента Великобритании, консерватор лорд Ричард Балф заявил, что Крым является частью России, а Москва "имеет законные... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T13:49
2023-07-03T13:49
2023-07-03T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Представитель верхней палаты парламента Великобритании, консерватор лорд Ричард Балф заявил, что Крым является частью России, а Москва "имеет законные претензии" на территории Донбасса. Об этом пишет британская газета The Guardian.По данным издания, Балф и его коллега лорд Роберт Скидельски присутствовали на приеме в резиденции российского посла в Лондоне Андрея Келина. По словам Балфа, на мероприятии у него "состоялся поверхностный разговор с российским военным атташе".Балф также отметил, что на Украине происходит "полный бардак".Также он выразил уверенность, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров, в результате которых Киев "уступит России часть территории".Ричард Балф – британский политик и пожизненный пэр. С 1979 года был членом Европейского парламента лейбористской партии, в 2002 году вступил в Консервативную партию. Был президентом Кембриджской ассоциации консерваторов, почетным президентом Британской диетической ассоциации и членом консультативного совета базирующегося в Великобритании аналитического центра "Полярные регионы". В настоящее время он является президентом профсоюза BALPA (Ассоциация пилотов британских авиакомпаний).Ранее экс-президент США Барак Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к РФ в 2014 году, и что "даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России".Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили намеки Обамы о принадлежности КрымаЛе Пен ответила на вопрос "чей Крым"Посол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"
https://crimea.ria.ru/20221217/frantsuzy-v-krymu-otkrovenno-rasskazali-pochemu-khotyat-grazhdanstvo-rossii-1125944477.html
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Британский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?"
The Guarduan: британский лорд Балф заявил о том, что Крым является российским
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым.
Представитель верхней палаты парламента Великобритании, консерватор лорд Ричард Балф заявил, что Крым является частью России, а Москва "имеет законные претензии" на территории Донбасса. Об этом пишет
британская газета The Guardian.
По данным издания, Балф и его коллега лорд Роберт Скидельски присутствовали на приеме в резиденции российского посла в Лондоне Андрея Келина. По словам Балфа, на мероприятии у него "состоялся поверхностный разговор с российским военным атташе".
"Крым определенно является российским, и у Москвы есть законные претензии на Донецк и Луганск", – цитирует британского лорда The Guardian.
Балф также отметил, что на Украине происходит "полный бардак".
Также он выразил уверенность, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров, в результате которых Киев "уступит России часть территории".
Ричард Балф – британский политик и пожизненный пэр. С 1979 года был членом Европейского парламента лейбористской партии, в 2002 году вступил в Консервативную партию. Был президентом Кембриджской ассоциации консерваторов, почетным президентом Британской диетической ассоциации и членом консультативного совета базирующегося в Великобритании аналитического центра "Полярные регионы". В настоящее время он является президентом профсоюза BALPA (Ассоциация пилотов британских авиакомпаний).
Ранее экс-президент США Барак Обама в интервью CNN заявил
, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к РФ в 2014 году, и что "даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России".
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