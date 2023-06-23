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В Кремле оценили намеки Обамы о принадлежности Крыма - РИА Новости Крым, 23.06.2023
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В Кремле оценили намеки Обамы о принадлежности Крыма
В Кремле оценили намеки Обамы о принадлежности Крыма - РИА Новости Крым, 23.06.2023
В Кремле оценили намеки Обамы о принадлежности Крыма
Заявление экс-президента США Барака Обамы в отношении Крыма и российского выбора самих крымчан содержит рациональное зерно, заявил в пятницу пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T14:11
2023-06-23T14:11
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Заявление экс-президента США Барака Обамы в отношении Крыма и российского выбора самих крымчан содержит рациональное зерно, заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Ранее Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, и что "даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России". Официальный представитель Кремля напомнил, что на Украине действительно многие политики поддерживали идею развития добрых отношений с Россией и выступали против насаждения русофобии, а крымчане сделали российсикй выбор практически единогласно."Не определенная часть населения Крыма, а практически все население Крыма хотело стать частью Российской Федерации", - констатировал пресс-секретарь президента.Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал заявление экс-президента Барака Обамы в отношении российского статуса Крыма.В марте 2014 года прошел референдум, по итогам которого 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.Читайте также на РИА Новости Крым:Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым"Посол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"Итальянский министр призвал отменить антироссийские санкции
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, кремль, дмитрий песков, михаил шеремет, сша, барак обама, политика
В Кремле оценили намеки Обамы о принадлежности Крыма

В Кремле нашли рациональное зерно в словах Обамы о Крыме

14:11 23.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкпресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Заявление экс-президента США Барака Обамы в отношении Крыма и российского выбора самих крымчан содержит рациональное зерно, заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, и что "даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России".
"Мы видим, что время от времени такие рациональные какие-то суждения все-таки пробиваются", - прокомментировал эту тему Песков, пишет РИА Новости.
Официальный представитель Кремля напомнил, что на Украине действительно многие политики поддерживали идею развития добрых отношений с Россией и выступали против насаждения русофобии, а крымчане сделали российсикй выбор практически единогласно.
"Не определенная часть населения Крыма, а практически все население Крыма хотело стать частью Российской Федерации", - констатировал пресс-секретарь президента.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал заявление экс-президента Барака Обамы в отношении российского статуса Крыма.
В марте 2014 года прошел референдум, по итогам которого 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
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НовостиКремльДмитрий ПесковМихаил ШереметСШАБарак ОбамаПолитика
 
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