https://crimea.ria.ru/20230623/v-kremle-otsenili-nameki-obamy-o-prinadlezhnosti-kryma-1129584324.html

В Кремле оценили намеки Обамы о принадлежности Крыма

В Кремле оценили намеки Обамы о принадлежности Крыма - РИА Новости Крым, 23.06.2023

В Кремле оценили намеки Обамы о принадлежности Крыма

Заявление экс-президента США Барака Обамы в отношении Крыма и российского выбора самих крымчан содержит рациональное зерно, заявил в пятницу пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T14:11

2023-06-23T14:11

2023-06-23T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Заявление экс-президента США Барака Обамы в отношении Крыма и российского выбора самих крымчан содержит рациональное зерно, заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Ранее Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, и что "даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России". Официальный представитель Кремля напомнил, что на Украине действительно многие политики поддерживали идею развития добрых отношений с Россией и выступали против насаждения русофобии, а крымчане сделали российсикй выбор практически единогласно."Не определенная часть населения Крыма, а практически все население Крыма хотело стать частью Российской Федерации", - констатировал пресс-секретарь президента.Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал заявление экс-президента Барака Обамы в отношении российского статуса Крыма.В марте 2014 года прошел референдум, по итогам которого 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.Читайте также на РИА Новости Крым:Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым"Посол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"Итальянский министр призвал отменить антироссийские санкции

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новости, кремль, дмитрий песков, михаил шеремет, сша, барак обама, политика