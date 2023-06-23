https://crimea.ria.ru/20230623/v-gosdume-otreagirovali-na-prozrenie-obamy-v-otnoshenii-kryma-1129583022.html

В Госдуме отреагировали на "прозрение" Обамы в отношении Крыма

В Госдуме отреагировали на "прозрение" Обамы в отношении Крыма - РИА Новости Крым, 23.06.2023

В Госдуме отреагировали на "прозрение" Обамы в отношении Крыма

Отрадно, что некоторых американских политиков постепенно начинает посещать "прозрение" в отношении российского статуса Крыма, однако от стремления уничтожить... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T13:26

2023-06-23T13:26

2023-06-23T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Отрадно, что некоторых американских политиков постепенно начинает посещать "прозрение" в отношении российского статуса Крыма, однако от стремления уничтожить Россию США вряд ли откажутся. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя заявление экс-президента Барака Обамы.Ранее Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, и что "даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России".В то же время, по словам депутата, отрадно, что некоторые американские политики хоть и с опозданием, но все же признают свои ошибки, хотя за них приходится расплачиваться многим мирным гражданам разных стран."Рекомендую американскому истеблишменту прислушаться к прозревшему со временем Обаме и исключить свои агрессивные намерения в отношении России, а Украину, которая сегодня является страной-террористом номер один, все-таки приструнить, как и (президента Владимира) Зеленского, который фактически является военным преступником, и передать его в руки правосудия", - добавил парламентарий.Шеремет также подчеркнул, что США в любом случае должны в конечном итоге понести юридическую, политическую, моральную и финансовую ответственность за свои преступления, в том числе за развязанный конфликт на Украине.В марте 2014 года прошел референдум, по итогам которого 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.Читайте также на РИА Новости Крым:Обама намекнул, чей КрымУспех США построен на разорении двух мощнейших цивилизаций - мнениеПлан Киева ударить по Крыму ракетами Storm Shadow: эксперт оценил угрозу

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крым, россия, сша, политика, в мире, михаил шеремет, государственная дума рф, барак обама