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В Госдуме отреагировали на "прозрение" Обамы в отношении Крыма
В Госдуме отреагировали на "прозрение" Обамы в отношении Крыма - РИА Новости Крым, 23.06.2023
В Госдуме отреагировали на "прозрение" Обамы в отношении Крыма
Отрадно, что некоторых американских политиков постепенно начинает посещать "прозрение" в отношении российского статуса Крыма, однако от стремления уничтожить... РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T13:26
2023-06-23T13:26
2023-06-23T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Отрадно, что некоторых американских политиков постепенно начинает посещать "прозрение" в отношении российского статуса Крыма, однако от стремления уничтожить Россию США вряд ли откажутся. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя заявление экс-президента Барака Обамы.Ранее Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, и что "даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России".В то же время, по словам депутата, отрадно, что некоторые американские политики хоть и с опозданием, но все же признают свои ошибки, хотя за них приходится расплачиваться многим мирным гражданам разных стран."Рекомендую американскому истеблишменту прислушаться к прозревшему со временем Обаме и исключить свои агрессивные намерения в отношении России, а Украину, которая сегодня является страной-террористом номер один, все-таки приструнить, как и (президента Владимира) Зеленского, который фактически является военным преступником, и передать его в руки правосудия", - добавил парламентарий.Шеремет также подчеркнул, что США в любом случае должны в конечном итоге понести юридическую, политическую, моральную и финансовую ответственность за свои преступления, в том числе за развязанный конфликт на Украине.В марте 2014 года прошел референдум, по итогам которого 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.Читайте также на РИА Новости Крым:Обама намекнул, чей КрымУспех США построен на разорении двух мощнейших цивилизаций - мнениеПлан Киева ударить по Крыму ракетами Storm Shadow: эксперт оценил угрозу
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В Госдуме отреагировали на "прозрение" Обамы в отношении Крыма
Депутат Госдумы Шеремет призвал истеблишмент США прислушаться к словам Обамы о Крыме
13:26 23.06.2023 (обновлено: 13:32 23.06.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Отрадно, что некоторых американских политиков постепенно начинает посещать "прозрение" в отношении российского статуса Крыма, однако от стремления уничтожить Россию США вряд ли откажутся. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя заявление экс-президента Барака Обамы.
Ранее Обама в интервью CNN заявил
, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, и что "даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России".
"Легче нам не становится от того, что американские политики начинают "прозревать". Такое уже было, в частности, с Ираком и так называемыми "пробирками с бактериологическим оружием". В итоге в США признали, что это был обман, но страну разрушили. Так и здесь: они пытались нас уничтожить и до сих пор пытаются это сделать. Их "прозрение" никоим образом не отразится на той агрессивной политике, которую сегодня проводит Запад в отношении России", - сказал Шеремет.
В то же время, по словам депутата, отрадно, что некоторые американские политики хоть и с опозданием, но все же признают свои ошибки, хотя за них приходится расплачиваться многим мирным гражданам разных стран.
"Рекомендую американскому истеблишменту прислушаться к прозревшему со временем Обаме и исключить свои агрессивные намерения в отношении России, а Украину, которая сегодня является страной-террористом номер один, все-таки приструнить, как и (президента Владимира) Зеленского, который фактически является военным преступником, и передать его в руки правосудия", - добавил парламентарий.
Шеремет также подчеркнул, что США в любом случае должны в конечном итоге понести юридическую, политическую, моральную и финансовую ответственность за свои преступления, в том числе за развязанный конфликт на Украине.
В марте 2014 года прошел референдум, по итогам которого 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
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