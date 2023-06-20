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План Киева ударить по Крыму ракетами Storm Shadow: эксперт оценил угрозу - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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https://crimea.ria.ru/20230620/plan-kieva-udarit-po-krymu-raketami-storm-shadow-ekspert-otsenil-ugrozu-1129513494.html
План Киева ударить по Крыму ракетами Storm Shadow: эксперт оценил угрозу
План Киева ударить по Крыму ракетами Storm Shadow: эксперт оценил угрозу - РИА Новости Крым, 20.06.2023
План Киева ударить по Крыму ракетами Storm Shadow: эксперт оценил угрозу
Российская сторона в лице министра обороны страны Сергея Шойгу четко дала понять Киеву и Западу, что за атакой ракетами HIMARS и Storm Shadow на Крым последуют... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T19:26
2023-06-20T19:26
эксклюзивы риа новости крым
безопасность республики крым и севастополя
алексей живов
мнения
поставки западного оружия украине
украина
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сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Российская сторона в лице министра обороны страны Сергея Шойгу четко дала понять Киеву и Западу, что за атакой ракетами HIMARS и Storm Shadow на Крым последуют жесткие и решительные ответные действия. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный волонтер, журналист и политолог Алексей Живов."Последнее русское предупреждение"Шойгу во вторник заявил, что руководство вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Министр предупредил, что такой шаг будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.По мнению аналитика, министр обороны РФ не случайно заявил, что удары HIMARS и Storm Shadow по Крыму будут свидетельством полноценного втягивания Вашингтона и Лондона в конфликт."Существует международный договор, запрещающий передавать ракеты Storm Shadow третьим странам. Британцы вообще не должны по действующим международным договорам эти ракеты передавать Украине. Но они их передали, пересекли очередные "красные линии" и, как следствие, подвергают нашу страну опасности, о которой говорит Владимир Путин. Это угроза существованию Российской Федерации", - считает эксперт.Насколько защищен Крым от Storm ShadowЖивов считает угрозу нанесения таких ударов "максимально серьезной". По его мнению, ВСУ надеются поразить в первую очередь аэродромы на полуострове, чтобы ограничить возможности российской авиации работать на запорожском фронте, где российские летчики демонстрируют значительные успехи в отражении контрнаступления украинских войск.Сейчас, по словам специалиста, российские специалисты усовершенствуют системы ПВО, чтобы на сто процентов обеспечить безопасность."В Крыму потрясающе работает ПВО, отдаю должное военным, которые защищают полуостров. Но мы столкнулись со Storm Shadow только сейчас, и нашим военно-техническим спецам, программистам приходится дорабатывать наши комплексы, чтобы сбивать эти ракеты со стопроцентной вероятностью", - подытожил аналитик.Контрнаступление ВСУ и атаки на КрымС начала контрнаступления ВСУ предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены, украинские боевики целей не достигли.Потери противника только за минувшие сутки превысили 630 человек, нанесено поражение живой силе и технике в 102 районах.10 июня силы ПВО сбили над Крымом две украинские баллистические ракеты. По словам главы региона Сергея Аксенова, они были выпущены из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Кроме того, системы противовоздушной обороны регулярно сбивают над регионом беспилотники.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Северный Крым пытался атаковать украинский беспилотникНад Крымом сбили две баллистические ракеты из УкраиныКак защищен Крым – ответ депутата Госдумы
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безопасность республики крым и севастополя, алексей живов, мнения, поставки западного оружия украине, украина, вооруженные силы россии, пво, сво, крым, новости крыма, всу (вооруженные силы украины)
План Киева ударить по Крыму ракетами Storm Shadow: эксперт оценил угрозу

Эксперт Живов: Москва дала понять, что ответ на удары Storm Shadow по Крыму будет жестким

19:26 20.06.2023
 
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Российская сторона в лице министра обороны страны Сергея Шойгу четко дала понять Киеву и Западу, что за атакой ракетами HIMARS и Storm Shadow на Крым последуют жесткие и решительные ответные действия. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный волонтер, журналист и политолог Алексей Живов.

"Последнее русское предупреждение"

Шойгу во вторник заявил, что руководство вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Министр предупредил, что такой шаг будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.
"В Кремле и в Минобороны надеются, что озвученное Шойгу предупреждение остановит Украину и Запад. Именно поэтому об этом сказал лично министр обороны – второе по влиятельности лицо после верховного главнокомандующего. Если об этом говорит Шойгу, очевидно, что это такое "последнее русское предупреждение", за которым может последовать неконтролируемая эскалация, которой Запад старается все-таки избежать", – сказал Живов.
По мнению аналитика, министр обороны РФ не случайно заявил, что удары HIMARS и Storm Shadow по Крыму будут свидетельством полноценного втягивания Вашингтона и Лондона в конфликт.
"Существует международный договор, запрещающий передавать ракеты Storm Shadow третьим странам. Британцы вообще не должны по действующим международным договорам эти ракеты передавать Украине. Но они их передали, пересекли очередные "красные линии" и, как следствие, подвергают нашу страну опасности, о которой говорит Владимир Путин. Это угроза существованию Российской Федерации", - считает эксперт.

Насколько защищен Крым от Storm Shadow

Живов считает угрозу нанесения таких ударов "максимально серьезной". По его мнению, ВСУ надеются поразить в первую очередь аэродромы на полуострове, чтобы ограничить возможности российской авиации работать на запорожском фронте, где российские летчики демонстрируют значительные успехи в отражении контрнаступления украинских войск.
Сейчас, по словам специалиста, российские специалисты усовершенствуют системы ПВО, чтобы на сто процентов обеспечить безопасность.
"В Крыму потрясающе работает ПВО, отдаю должное военным, которые защищают полуостров. Но мы столкнулись со Storm Shadow только сейчас, и нашим военно-техническим спецам, программистам приходится дорабатывать наши комплексы, чтобы сбивать эти ракеты со стопроцентной вероятностью", - подытожил аналитик.

Контрнаступление ВСУ и атаки на Крым

С начала контрнаступления ВСУ предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены, украинские боевики целей не достигли.
Потери противника только за минувшие сутки превысили 630 человек, нанесено поражение живой силе и технике в 102 районах.
10 июня силы ПВО сбили над Крымом две украинские баллистические ракеты. По словам главы региона Сергея Аксенова, они были выпущены из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Кроме того, системы противовоздушной обороны регулярно сбивают над регионом беспилотники.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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