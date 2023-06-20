Рейтинг@Mail.ru
Северный Крым пытался атаковать украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230620/severnyy-krym-pytalsya-atakovat-ukrainskiy-bespilotnik-1129498678.html
Северный Крым пытался атаковать украинский беспилотник
Северный Крым пытался атаковать украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Северный Крым пытался атаковать украинский беспилотник
В Крыму средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был посажен беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T09:34
2023-06-20T09:51
сергей аксенов
крым
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128075767_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b63c2f66933d32f0f3a14241df01c0ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Крыму средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был посажен беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Как сообщалось, накануне на севере Крыма система ПВО штатно отработала по двум БПЛА, летевшим на малой высоте. Пострадавших и разрушений нет. Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. Так, 15 июня над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА - шесть из них были сбиты, три - посажены средствами РФБ, один сдетонировал на земле.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - АксеновБдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствамиНад Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины
https://crimea.ria.ru/20230619/sever-kryma-atakovali-dva-bespilotnika-1129464948.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128075767_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c537bba24e65cef5da8154cdec4ac411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости крыма, новости
Северный Крым пытался атаковать украинский беспилотник

Аксенов: в Крыму посадили украинский беспилотник средствами РЭБ

09:34 20.06.2023 (обновлено: 09:51 20.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО. Архивное фото
Работа ПВО. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Крыму средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был посажен беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщалось, накануне на севере Крыма система ПВО штатно отработала по двум БПЛА, летевшим на малой высоте. Пострадавших и разрушений нет. Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. Так, 15 июня над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА - шесть из них были сбиты, три - посажены средствами РФБ, один сдетонировал на земле.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - Аксенов
Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами
Над Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Вчера, 07:56
Север Крыма атаковали два беспилотника
Сергей АксеновКрымБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:16ВСУ бьют по левому берегу Херсонщины: пострадали 12 населенных пунктов
09:34Северный Крым пытался атаковать украинский беспилотник
09:27Взрывы во Львове и других городах Украины: повреждена инфраструктура
09:05Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человек
08:52Кондиционер и камеры: в Крыму запустили новые пригородные автобусы
08:43Экипаж пропавшего неподалеку от "Титаника" батискафа вышел на связь
08:36Когда вместо людей будут воевать роботы – эксперт
08:17Группировка войск "Днепр" восстанавливает разрушенную наводнением дорогу
08:03На Украине ввели запрет на лов и продажу рыбы из-за возбудителя холеры
07:21В Симферополе 70 улиц до вечера отключат от света
07:03Цены на бензин в Крыму: почему растут и можно ли сделать топливо дешевле
00:01Грозовые дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 20 июня
21:58Главные события и заявления дня: 19 июня
21:29Главные новости Крыма: 19 июня
20:57Керчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленной
20:34"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине
20:17Хотели увидеть "Титаник": в Атлантике пропал батискаф с туристами
19:59Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду
19:26Крым тратит меньше, чем зарабатывает: Кивико об исполнении бюджета
Лента новостейМолния