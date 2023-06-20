https://crimea.ria.ru/20230620/severnyy-krym-pytalsya-atakovat-ukrainskiy-bespilotnik-1129498678.html

Северный Крым пытался атаковать украинский беспилотник

Северный Крым пытался атаковать украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Северный Крым пытался атаковать украинский беспилотник

В Крыму средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был посажен беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T09:34

2023-06-20T09:34

2023-06-20T09:51

сергей аксенов

крым

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости крыма

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Крыму средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был посажен беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Как сообщалось, накануне на севере Крыма система ПВО штатно отработала по двум БПЛА, летевшим на малой высоте. Пострадавших и разрушений нет. Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. Так, 15 июня над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА - шесть из них были сбиты, три - посажены средствами РФБ, один сдетонировал на земле.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - АксеновБдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствамиНад Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины

https://crimea.ria.ru/20230619/sever-kryma-atakovali-dva-bespilotnika-1129464948.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости крыма, новости