https://crimea.ria.ru/20230602/bditelnyy-sevastopolets-sbil-kvadrokopter-s-kameroy-podruchnymi-sredstvami-1129157661.html
Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами
Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами
В Инкермане (Балаклавский район Севастополя) бдительный местный житель подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой, запуски которых в городе запрещены. Об РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T20:19
2023-06-02T20:19
2023-06-02T20:21
севастополь
михаил развожаев
общество
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111390/00/1113900021_0:53:3009:1746_1920x0_80_0_0_d68b0ad5548b46a29181b984f88d0b0e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Инкермане (Балаклавский район Севастополя) бдительный местный житель подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой, запуски которых в городе запрещены. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Кто и зачем запустил коптер, выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте, добавил Развожаев и поблагодарил всех жителей за бдительность.Он также напомнил, что в случае обнаружения подозрительных предметов или людей, которые совершают подозрительные действия, севастопольцы могут писать в специальный чат-бот @oborona92bot. Информация из него оперативно доступна всем силовым ведомствам.Киевский режим периодически предпринимает атаки на Севастополь с помощью беспилотников. Так, в ночь на 25 мая военные Черноморского флота из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника.Все дроны ликвидированы огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Крым - сбиты шесть украинских беспилотников22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем – МинобороныВ Крыму ПВО отразила все атаки беспилотников
https://crimea.ria.ru/20230602/zapakh-gaza-v-simferopole---v-chem-prichina-1129155599.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111390/00/1113900021_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_1507f27e934a76c790294b01ff6220aa.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами
Развожаев: житель Инкермана подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой
20:19 02.06.2023 (обновлено: 20:21 02.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Инкермане (Балаклавский район Севастополя) бдительный местный житель подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой, запуски которых в городе запрещены. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сегодня вечером на улице Шевкопляса в Инкермане севастополец подручными средствами сам сбил квадрокоптер. Обращаю внимание, что это не дрон со взрывчаткой, а коптер с камерой. Полеты коптеров, как вы знаете, в городе запрещены", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кто и зачем запустил коптер, выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте, добавил Развожаев и поблагодарил всех жителей за бдительность.
Он также напомнил, что в случае обнаружения подозрительных предметов или людей, которые совершают подозрительные действия, севастопольцы могут писать в специальный чат-бот @oborona92bot. Информация из него оперативно доступна всем силовым ведомствам.
Киевский режим периодически предпринимает атаки на Севастополь с помощью беспилотников. Так, в ночь на 25 мая военные Черноморского флота из стрелкового оружия сбили два БПЛА
, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.
Все дроны ликвидированы огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Читайте также на РИА Новости Крым: