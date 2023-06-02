https://crimea.ria.ru/20230602/bditelnyy-sevastopolets-sbil-kvadrokopter-s-kameroy-podruchnymi-sredstvami-1129157661.html

Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами

Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами

В Инкермане (Балаклавский район Севастополя) бдительный местный житель подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой, запуски которых в городе запрещены. Об РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T20:19

2023-06-02T20:19

2023-06-02T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Инкермане (Балаклавский район Севастополя) бдительный местный житель подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой, запуски которых в городе запрещены. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Кто и зачем запустил коптер, выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте, добавил Развожаев и поблагодарил всех жителей за бдительность.Он также напомнил, что в случае обнаружения подозрительных предметов или людей, которые совершают подозрительные действия, севастопольцы могут писать в специальный чат-бот @oborona92bot. Информация из него оперативно доступна всем силовым ведомствам.Киевский режим периодически предпринимает атаки на Севастополь с помощью беспилотников. Так, в ночь на 25 мая военные Черноморского флота из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника.Все дроны ликвидированы огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Крым - сбиты шесть украинских беспилотников22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем – МинобороныВ Крыму ПВО отразила все атаки беспилотников

https://crimea.ria.ru/20230602/zapakh-gaza-v-simferopole---v-chem-prichina-1129155599.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым