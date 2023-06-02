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Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами - РИА Новости Крым, 02.06.2023
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Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами
Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами
В Инкермане (Балаклавский район Севастополя) бдительный местный житель подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой, запуски которых в городе запрещены. Об РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T20:19
2023-06-02T20:21
севастополь
михаил развожаев
общество
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Инкермане (Балаклавский район Севастополя) бдительный местный житель подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой, запуски которых в городе запрещены. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Кто и зачем запустил коптер, выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте, добавил Развожаев и поблагодарил всех жителей за бдительность.Он также напомнил, что в случае обнаружения подозрительных предметов или людей, которые совершают подозрительные действия, севастопольцы могут писать в специальный чат-бот @oborona92bot. Информация из него оперативно доступна всем силовым ведомствам.Киевский режим периодически предпринимает атаки на Севастополь с помощью беспилотников. Так, в ночь на 25 мая военные Черноморского флота из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника.Все дроны ликвидированы огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Крым - сбиты шесть украинских беспилотников22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем – МинобороныВ Крыму ПВО отразила все атаки беспилотников
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
Бдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами

Развожаев: житель Инкермана подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой

20:19 02.06.2023 (обновлено: 20:21 02.06.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Инкермане (Балаклавский район Севастополя) бдительный местный житель подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой, запуски которых в городе запрещены. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сегодня вечером на улице Шевкопляса в Инкермане севастополец подручными средствами сам сбил квадрокоптер. Обращаю внимание, что это не дрон со взрывчаткой, а коптер с камерой. Полеты коптеров, как вы знаете, в городе запрещены", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кто и зачем запустил коптер, выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте, добавил Развожаев и поблагодарил всех жителей за бдительность.
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Он также напомнил, что в случае обнаружения подозрительных предметов или людей, которые совершают подозрительные действия, севастопольцы могут писать в специальный чат-бот @oborona92bot. Информация из него оперативно доступна всем силовым ведомствам.
Киевский режим периодически предпринимает атаки на Севастополь с помощью беспилотников. Так, в ночь на 25 мая военные Черноморского флота из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.
В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника.
Все дроны ликвидированы огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
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СевастопольМихаил РазвожаевОбществоБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрым
 
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