https://crimea.ria.ru/20230507/22-udarnykh-ukrainskikh-bespilotnika-sbili-nad-chernym-morem---minoborony-1128591792.html

22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем - Минобороны

22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем - Минобороны - РИА Новости Крым, 07.05.2023

22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем - Минобороны

Ночью над акваторией Черного моря средствами ПВО обнаружены 22 ударных украинских беспилотника, все они уничтожены — Минобороны РФ РИА Новости Крым, 07.05.2023

2023-05-07T14:34

2023-05-07T14:34

2023-05-07T14:34

беспилотник (дрон)

безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

украина

новости

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Ночью над акваторией Черного моря средствами ПВО обнаружены 22 ударных украинских беспилотника, все они уничтожены — Минобороны РФ

украина

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (дрон), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, черное море