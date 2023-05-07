https://crimea.ria.ru/20230507/22-udarnykh-ukrainskikh-bespilotnika-sbili-nad-chernym-morem---minoborony-1128591792.html
22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем - Минобороны
22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем - Минобороны - РИА Новости Крым, 07.05.2023
22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем - Минобороны
Ночью над акваторией Черного моря средствами ПВО обнаружены 22 ударных украинских беспилотника, все они уничтожены — Минобороны РФ РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T14:34
2023-05-07T14:34
2023-05-07T14:34
беспилотник (дрон)
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Ночью над акваторией Черного моря средствами ПВО обнаружены 22 ударных украинских беспилотника, все они уничтожены — Минобороны РФ
украина
черное море
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (дрон), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, черное море
Материал дополняется
22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем - Минобороны
Минобороны: ночью над Черным морем уничтожены 22 ударных украинских беспилотника