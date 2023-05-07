https://crimea.ria.ru/20230507/v-krymu-pvo-otrazila-vse-ataki-bespilotnikov-1128587815.html

В Крыму ПВО отразила все атаки беспилотников

В Крыму ПВО отразила все атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 07.05.2023

В Крыму ПВО отразила все атаки беспилотников

В Крыму средства ПВО отразили все попытки атаковать полуостров при помощи беспилотников. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 07.05.2023

2023-05-07T09:19

2023-05-07T09:19

2023-05-07T09:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Крыму средства ПВО отразили все попытки атаковать полуостров при помощи беспилотников. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Рано утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. Всего, по его словам, на Крым и Севастополь было направлено 10 украинских БПЛА.ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по приграничные районы РФ, в том числе и по Крыму. 29 апреля в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар с топливом. Сгорели четыре цистерны.Вечером 1 мая украинские беспилотники вновь атаковали Севастополь, российские средства ПВО во взаимодействии с силами флота успешно отразили атаку. 6 мая над Крымом силы ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные со стороны Украины из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2".По словам главы РК Сергея Аксенова, Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили два беспилотника - АксеновРой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьВ Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на Севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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