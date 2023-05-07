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В Крыму ПВО отразила все атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 07.05.2023
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В Крыму ПВО отразила все атаки беспилотников
В Крыму ПВО отразила все атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 07.05.2023
В Крыму ПВО отразила все атаки беспилотников
В Крыму средства ПВО отразили все попытки атаковать полуостров при помощи беспилотников. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T09:19
2023-05-07T09:26
безопасность республики крым и севастополя
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новости крыма
олег крючков
украина
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беспилотник (дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Крыму средства ПВО отразили все попытки атаковать полуостров при помощи беспилотников. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Рано утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. Всего, по его словам, на Крым и Севастополь было направлено 10 украинских БПЛА.ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по приграничные районы РФ, в том числе и по Крыму. 29 апреля в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар с топливом. Сгорели четыре цистерны.Вечером 1 мая украинские беспилотники вновь атаковали Севастополь, российские средства ПВО во взаимодействии с силами флота успешно отразили атаку. 6 мая над Крымом силы ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные со стороны Украины из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2".По словам главы РК Сергея Аксенова, Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили два беспилотника - АксеновРой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьВ Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на Севастополь
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безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, олег крючков, украина, россия, беспилотник (дрон), пво, сво, происшествия, всу (вооруженные силы украины), армия и флот
В Крыму ПВО отразила все атаки беспилотников

Советник Аксенова: в Крыму системы ПВО отразили все атаки беспилотников

09:19 07.05.2023 (обновлено: 09:26 07.05.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Крыму средства ПВО отразили все попытки атаковать полуостров при помощи беспилотников. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Все ночные попытки прорвать ПВО были пресечены. Жертв и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Рано утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. Всего, по его словам, на Крым и Севастополь было направлено 10 украинских БПЛА.
ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по приграничные районы РФ, в том числе и по Крыму. 29 апреля в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар с топливом. Сгорели четыре цистерны.
Вечером 1 мая украинские беспилотники вновь атаковали Севастополь, российские средства ПВО во взаимодействии с силами флота успешно отразили атаку.
6 мая над Крымом силы ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные со стороны Украины из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2".
По словам главы РК Сергея Аксенова, Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.
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