https://crimea.ria.ru/20230429/nad-krymom-sbili-dva-bespilotnika---aksenov-1128434825.html
Над Крымом сбили два беспилотника - Аксенов
Над Крымом сбили два беспилотника - Аксенов - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Над Крымом сбили два беспилотника - Аксенов
ВСУ в субботу утром предприняли попытку атаковать Крым беспилотниками. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T11:59
2023-04-29T11:59
2023-04-29T12:55
сергей аксенов
беспилотник (дрон)
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безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. ВСУ в субботу утром предприняли попытку атаковать Крым беспилотниками. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов призвал жителей и гостей Крыма соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Как сообщалось, в субботу утром атаке беспилотников подвергся Севастополь. В микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар. Сгорели четыре цистерны. На данный момент возгорание локализовано на площади около тысячи "квадратов", ликвидация продолжается. Задействованы 18 пожарных расчетов и пожарный поезд. Пострадавших нет, на месте ЧП развернут оперативный штаб. Эвакуация жителей не требуется, поскольку угрозы гражданским объектам нет. Пожару присвоен наивысший ранг сложности.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливомВ Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазеВзрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20230429/v-krymu-trebuyut-zhestkogo-otveta-za-ataku-dronov-na-sevastopol-1128434573.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, беспилотник (дрон), крым, новости, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины)
Над Крымом сбили два беспилотника - Аксенов
Аксенов: над Крымом в субботу утром сбиты два беспилотника
11:59 29.04.2023 (обновлено: 12:55 29.04.2023)