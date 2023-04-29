https://crimea.ria.ru/20230429/nad-krymom-sbili-dva-bespilotnika---aksenov-1128434825.html

Над Крымом сбили два беспилотника - Аксенов

Над Крымом сбили два беспилотника - Аксенов - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Над Крымом сбили два беспилотника - Аксенов

ВСУ в субботу утром предприняли попытку атаковать Крым беспилотниками. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T11:59

2023-04-29T11:59

2023-04-29T12:55

сергей аксенов

беспилотник (дрон)

крым

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. ВСУ в субботу утром предприняли попытку атаковать Крым беспилотниками. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов призвал жителей и гостей Крыма соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Как сообщалось, в субботу утром атаке беспилотников подвергся Севастополь. В микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар. Сгорели четыре цистерны. На данный момент возгорание локализовано на площади около тысячи "квадратов", ликвидация продолжается. Задействованы 18 пожарных расчетов и пожарный поезд. Пострадавших нет, на месте ЧП развернут оперативный штаб. Эвакуация жителей не требуется, поскольку угрозы гражданским объектам нет. Пожару присвоен наивысший ранг сложности.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливомВ Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазеВзрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20230429/v-krymu-trebuyut-zhestkogo-otveta-za-ataku-dronov-na-sevastopol-1128434573.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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