https://crimea.ria.ru/20230429/v-sevastopole-ne-budut-evakuirovat-lyudey-iz-za-pozhara-na-neftebaze-1128430766.html

В Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазе

В Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазе - РИА Новости Крым, 29.04.2023

В Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазе

Власти Севастополя не будут эвакуировать жителей района, где произошел крупный пожар на резервуаре с топливом, поскольку угрозы гражданским объектам нет. Об... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T08:14

2023-04-29T08:14

2023-04-29T09:21

севастополь

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пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Власти Севастополя не будут эвакуировать жителей района, где произошел крупный пожар на резервуаре с топливом, поскольку угрозы гражданским объектам нет. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе губернатора города.ЧП произошло в субботу утром в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации, пожар на резервуаре начался из-за попадания беспилотника. Пострадавших нет, на месте ЧП развернут оперативный штаб.На месте происшествия работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг. Ожидается прибытие пожарного поезда. Губернатор предупредил, что из-за большого объема топлива потребуется время на локализацию возгорания.После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля прошлого года маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота.С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. Этот же режим действует в Крыму и других граничащих с Украиной территориях. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливомАтака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотникамиБеспилотники атаковали Севастополь

https://crimea.ria.ru/20230429/chp-v-sevastopole-v-bukhte-zagorelsya-rezervuar-s-toplivom-1128430210.html

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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