https://crimea.ria.ru/20230429/v-sevastopole-ne-budut-evakuirovat-lyudey-iz-za-pozhara-na-neftebaze-1128430766.html
В Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазе
В Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазе - РИА Новости Крым, 29.04.2023
В Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазе
Власти Севастополя не будут эвакуировать жителей района, где произошел крупный пожар на резервуаре с топливом, поскольку угрозы гражданским объектам нет. Об... РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T08:14
2023-04-29T08:14
2023-04-29T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Власти Севастополя не будут эвакуировать жителей района, где произошел крупный пожар на резервуаре с топливом, поскольку угрозы гражданским объектам нет. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе губернатора города.ЧП произошло в субботу утром в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации, пожар на резервуаре начался из-за попадания беспилотника. Пострадавших нет, на месте ЧП развернут оперативный штаб.На месте происшествия работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг. Ожидается прибытие пожарного поезда. Губернатор предупредил, что из-за большого объема топлива потребуется время на локализацию возгорания.После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля прошлого года маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота.С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. Этот же режим действует в Крыму и других граничащих с Украиной территориях. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливомАтака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотникамиБеспилотники атаковали Севастополь
https://crimea.ria.ru/20230429/chp-v-sevastopole-v-bukhte-zagorelsya-rezervuar-s-toplivom-1128430210.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазе
Власти Севастополя не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазе – угрозы нет
08:14 29.04.2023 (обновлено: 09:21 29.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Власти Севастополя не будут эвакуировать жителей района, где произошел крупный пожар на резервуаре с топливом, поскольку угрозы гражданским объектам нет. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе губернатора города.
ЧП произошло в субботу утром в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации, пожар на резервуаре
начался из-за попадания беспилотника. Пострадавших нет, на месте ЧП развернут оперативный штаб.
"Эвакуация проводится не будет. Гражданским объектам ничего не угрожает, это территория порта, которая находится в отдалении от гражданских объектов", - сообщили в пресс-службе губернатора.
На месте происшествия работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг. Ожидается прибытие пожарного поезда. Губернатор предупредил, что из-за большого объема топлива потребуется время на локализацию возгорания.
После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля прошлого года маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота.
С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. Этот же режим действует в Крыму и других граничащих с Украиной территориях. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
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