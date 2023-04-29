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ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливом - РИА Новости Крым, 29.04.2023
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ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливом
ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливом - РИА Новости Крым, 29.04.2023
ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливом
Резервуар с топливом загорелся в районе Казачьей бухты Севастополя, вероятно, из-за попадания беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T07:18
2023-04-29T08:53
севастополь
беспилотник (дрон)
происшествия
пожар
правительство севастополя
михаил развожаев
пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Резервуар с топливом загорелся в районе Казачьей бухты Севастополя, вероятно, из-за попадания беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. На месте ЧП развернут оперативный штаб, его возглавил губернатор. Здесь же работают руководители региональных сил МЧС, МВД, прокуратуры. С огнем борются 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг. Атакой беспилотников на Севастополь управляли офицеры НАТО – мнение &gt;&gt;Никто из людей не пострадал. Угрозы гражданским объектам нет, подчеркнул Развожаев.В Госсовете Крыма поддержали проект закона о противодействии дронам &gt;&gt;24 апреля два надводных беспилотника атаковали Севастополь и были уничтожены на внешнем рейде. В Минобороны заявили, что они были запущены из Одессы и для удара по Севастополю был снова использован зерновой коридор.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотникамиЧто означают беспилотники Киева в Крыму и чем закончится СВО – политологВзрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домах
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, беспилотник (дрон), происшествия, пожар, правительство севастополя, михаил развожаев, пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя
ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливом

Развожаев: в Севастополе горит резервуар с топливом, вероятно из-за попадания БПЛА

07:18 29.04.2023 (обновлено: 08:53 29.04.2023)
 
© Правительство СевастополяПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Резервуар с топливом загорелся в районе Казачьей бухты Севастополя, вероятно, из-за попадания беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте ЧП развернут оперативный штаб, его возглавил губернатор. Здесь же работают руководители региональных сил МЧС, МВД, прокуратуры. С огнем борются 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг.
Атакой беспилотников на Севастополь управляли офицеры НАТО – мнение >>
"Ситуация под контролем наших пожарных и всех оперативных служб. На месте 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда. 4 ранг пожара - самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания", - сказал он.
Никто из людей не пострадал. Угрозы гражданским объектам нет, подчеркнул Развожаев.
В Госсовете Крыма поддержали проект закона о противодействии дронам >>
24 апреля два надводных беспилотника атаковали Севастополь и были уничтожены на внешнем рейде. В Минобороны заявили, что они были запущены из Одессы и для удара по Севастополю был снова использован зерновой коридор.
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СевастопольБеспилотник (дрон)ПроисшествияПожарПравительство СевастополяМихаил РазвожаевПожар на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя
 
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