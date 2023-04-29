https://crimea.ria.ru/20230429/chp-v-sevastopole-v-bukhte-zagorelsya-rezervuar-s-toplivom-1128430210.html

ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливом

ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливом - РИА Новости Крым, 29.04.2023

ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливом

Резервуар с топливом загорелся в районе Казачьей бухты Севастополя, вероятно, из-за попадания беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T07:18

2023-04-29T07:18

2023-04-29T08:53

севастополь

беспилотник (дрон)

происшествия

пожар

правительство севастополя

михаил развожаев

пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Резервуар с топливом загорелся в районе Казачьей бухты Севастополя, вероятно, из-за попадания беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. На месте ЧП развернут оперативный штаб, его возглавил губернатор. Здесь же работают руководители региональных сил МЧС, МВД, прокуратуры. С огнем борются 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг. Атакой беспилотников на Севастополь управляли офицеры НАТО – мнение >>Никто из людей не пострадал. Угрозы гражданским объектам нет, подчеркнул Развожаев.В Госсовете Крыма поддержали проект закона о противодействии дронам >>24 апреля два надводных беспилотника атаковали Севастополь и были уничтожены на внешнем рейде. В Минобороны заявили, что они были запущены из Одессы и для удара по Севастополю был снова использован зерновой коридор.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотникамиЧто означают беспилотники Киева в Крыму и чем закончится СВО – политологВзрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домах

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, беспилотник (дрон), происшествия, пожар, правительство севастополя, михаил развожаев, пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя