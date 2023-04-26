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В Госсовете Крыма поддержали проект закона о противодействии дронам - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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В Госсовете Крыма поддержали проект закона о противодействии дронам
В Госсовете Крыма поддержали проект закона о противодействии дронам - РИА Новости Крым, 26.04.2023
В Госсовете Крыма поддержали проект закона о противодействии дронам
В Крыму поддержали проект федерального закона о противодействии беспилотным летательным аппаратам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госсовета... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T19:14
2023-04-26T19:13
крым
владимир константинов
беспилотник (дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
россия
закон и право
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Крыму поддержали проект федерального закона о противодействии беспилотным летательным аппаратам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.Тему обсудили на заседании комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов России в правовую систему РФ. В состав комиссии входят главы органов законодательной власти субъектов страны."Проект закона предлагает расширить полномочия Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Федеральной службы исполнения наказаний по пресечению использования беспилотных аппаратов всех видов. Оно будет осуществляться, в том числе, посредством их уничтожения или повреждения, подавления или преобразования сигналов дистанционного управления", – написал Константинов.Спикер парламента Крыма пояснил, что данная инициатива направлена на защиту жизни и здоровья граждан, критически важных и потенциально опасных объектов, а также транспортной инфраструктуры, учреждений уголовно-исполнительной системы от использования беспилотников.Принятие данного решения продиктовано событиями в рамках специальной военной операции. В частности, в зоне проведения СВО было обнаружено более 2,5 тысяч беспилотников. Кроме того, противник регулярно пытается использовать дроны в качестве инструмента для нанесения ударов по территории Крымского полуострова.В этой связи принятие законопроекта позволит обеспечить уполномоченные органы правовыми основаниями для противодействия террористическим, диверсионным и иным преступным посягательствам на объекты гражданской военной и инфраструктуры, резюмировал Константинов.Ранее зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал участившиеся попытки Киева терроризировать российские регионы, включая Крым, беспилотниками не военными, а политическими акциями.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотникамиКак силы ПВО защищают Крым и новые регионы РоссииНад Феодосией сбили украинскую ракету
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крым, владимир константинов, беспилотник (дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, россия, закон и право, общество, новости
В Госсовете Крыма поддержали проект закона о противодействии дронам

Константинов: в Крыму поддержали проект федерального закона о борьбе с беспилотники

19:14 26.04.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБеспилотный разведывательный аппарат
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Крыму поддержали проект федерального закона о противодействии беспилотным летательным аппаратам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.
Тему обсудили на заседании комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов России в правовую систему РФ. В состав комиссии входят главы органов законодательной власти субъектов страны.
"Проект закона предлагает расширить полномочия Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Федеральной службы исполнения наказаний по пресечению использования беспилотных аппаратов всех видов. Оно будет осуществляться, в том числе, посредством их уничтожения или повреждения, подавления или преобразования сигналов дистанционного управления", – написал Константинов.
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Спикер парламента Крыма пояснил, что данная инициатива направлена на защиту жизни и здоровья граждан, критически важных и потенциально опасных объектов, а также транспортной инфраструктуры, учреждений уголовно-исполнительной системы от использования беспилотников.
Принятие данного решения продиктовано событиями в рамках специальной военной операции. В частности, в зоне проведения СВО было обнаружено более 2,5 тысяч беспилотников. Кроме того, противник регулярно пытается использовать дроны в качестве инструмента для нанесения ударов по территории Крымского полуострова.
В этой связи принятие законопроекта позволит обеспечить уполномоченные органы правовыми основаниями для противодействия террористическим, диверсионным и иным преступным посягательствам на объекты гражданской военной и инфраструктуры, резюмировал Константинов.
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Ранее зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал участившиеся попытки Киева терроризировать российские регионы, включая Крым, беспилотниками не военными, а политическими акциями.
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