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Над Феодосией сбили украинскую ракету - РИА Новости Крым, 08.04.2023
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Над Феодосией сбили украинскую ракету
Над Феодосией сбили украинскую ракету - РИА Новости Крым, 08.04.2023
Над Феодосией сбили украинскую ракету
В субботу над Феодосией сбита украинская ракета. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-08T11:27
2023-04-08T11:52
крым
феодосия
пво
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
общество
новости крыма
олег крючков
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В субботу над Феодосией сбита украинская ракета. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.До этого советник главы региона Олег Крючков сообщил, что над Феодосийским регионом предположительно сработала система противовоздушной обороны.По его данным, жертв и разрушений от упавших обломков ракеты нет.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Ранее, 29 марта, над поселком Гвардейское в Крыму войска радио-электронной борьбы сбили беспилотный летательный аппарат. По данным Аксенова, дрон упал в поле, жертв и разрушений нет. Кроме того, 22 марта три морских дрона пытались проникнуть в Севастопольскую бухту. Люди и военные корабли не пострадали, повреждения получили несколько зданий. Однако зафиксированы повреждения зданий. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужества двух женщин военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь.Вечером 20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Сообщалось, что обломки сбитых дронов упали и повредили несколько домов и магазин. Советник главы региона Олег Крючков сообщал, что целью БПЛА были гражданские объекты, поскольку военных объектов вблизи нет. В каждом дроне были взрывчатка и шрапнель. Как город жил в первые сутки после атаки мы рассказывали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбит беспилотникСбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами МужестваСК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на Крым
https://crimea.ria.ru/20230322/ekspert-nazval-tseli-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-i-sevastopol-1127706815.html
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крым, феодосия, пво, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма, олег крючков, сергей аксенов
Над Феодосией сбили украинскую ракету

Аксенов: над Феодосией сбили запущенную со стороны Украины ракету

11:27 08.04.2023 (обновлено: 11:52 08.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В субботу над Феодосией сбита украинская ракета. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины", - написал глава региона.
До этого советник главы региона Олег Крючков сообщил, что над Феодосийским регионом предположительно сработала система противовоздушной обороны.
По его данным, жертв и разрушений от упавших обломков ракеты нет.

"Обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма. Жертв и разрушений нет", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
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22 марта, 19:02Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт назвал цели атак украинских беспилотников на Крым и Севастополь
Ранее, 29 марта, над поселком Гвардейское в Крыму войска радио-электронной борьбы сбили беспилотный летательный аппарат. По данным Аксенова, дрон упал в поле, жертв и разрушений нет.
Кроме того, 22 марта три морских дрона пытались проникнуть в Севастопольскую бухту. Люди и военные корабли не пострадали, повреждения получили несколько зданий. Однако зафиксированы повреждения зданий. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужества двух женщин военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь.
Вечером 20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Сообщалось, что обломки сбитых дронов упали и повредили несколько домов и магазин. Советник главы региона Олег Крючков сообщал, что целью БПЛА были гражданские объекты, поскольку военных объектов вблизи нет. В каждом дроне были взрывчатка и шрапнель. Как город жил в первые сутки после атаки мы рассказывали здесь.
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КрымФеодосияПВОПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоНовости КрымаОлег КрючковСергей Аксенов
 
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