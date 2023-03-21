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СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на Крым - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на Крым
СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на Крым - РИА Новости Крым, 21.03.2023
СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на Крым
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки украинских беспилотников на территории Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T09:49
2023-03-21T09:51
ск рф (следственный комитет российской федерации)
атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года
беспилотник
крым
джанкой
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки украинских беспилотников на территории Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Вечером в понедельник 20 марта глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Джанкоя отработала система противовоздушной обороны. В результате был ранен один человек. Кроме того, повреждения получили несколько гражданских объектов и электросети.Следственный комитет России расследует обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, подчеркнули в ведомстве.Куда целили дроны в Джанкое и что повреждено &gt;&gt;Ранее глава администрации Джанкоя Игорь Ивин уточнил, что жизнь раненного мужчины вне опасности. В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал фото сбитых дронов и последствий падения их осколков. По его словам, занятия в техникуме приостановлены на время ремонта, студенты из общежития эвакуированы.Кроме того, Крючков опроверг слухи о повреждении железной дороги. Поезда следуют по расписанию, написал Крючков в телеграм-канале.После происшествия на место вице-премьер республики Игорь Михайличенко. Власти оценивают последствия, будут приняты решения о компенсациях.После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил работу ПВО в Крыму против украинских беспилотниковБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма - АксеновПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма
https://crimea.ria.ru/20230321/stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshego-ot-ataki-dronov-na-dzhankoy-1127665768.html
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ск рф (следственный комитет российской федерации), атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года, беспилотник, крым, джанкой, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на Крым

Следователи СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки украинских дронов на Джанкой

09:49 21.03.2023 (обновлено: 09:51 21.03.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки украинских беспилотников на территории Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Вечером в понедельник 20 марта глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Джанкоя отработала система противовоздушной обороны. В результате был ранен один человек. Кроме того, повреждения получили несколько гражданских объектов и электросети.
"По предварительным данным, обломки БПЛА повредили домовладение и магазин, один человек ранен. Целью всех сбитых беспилотников являлись гражданские объекты", – говорится в сообщении.
Следственный комитет России расследует обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, подчеркнули в ведомстве.
Куда целили дроны в Джанкое и что повреждено >>
Ранее глава администрации Джанкоя Игорь Ивин уточнил, что жизнь раненного мужчины вне опасности. В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал фото сбитых дронов и последствий падения их осколков. По его словам, занятия в техникуме приостановлены на время ремонта, студенты из общежития эвакуированы.
Кроме того, Крючков опроверг слухи о повреждении железной дороги. Поезда следуют по расписанию, написал Крючков в телеграм-канале.
После происшествия на место вице-премьер республики Игорь Михайличенко. Власти оценивают последствия, будут приняты решения о компенсациях.
После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Атака беспилоников на Джанкой 20 марта 2023 годаБеспилотникКрымДжанкойНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
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