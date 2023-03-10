https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-otsenil-rabotu-pvo-v-krymu-protiv-ukrainskikh-bespilotnikov-1127445329.html

Аксенов оценил работу ПВО в Крыму против украинских беспилотников

Аксенов оценил работу ПВО в Крыму против украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Аксенов оценил работу ПВО в Крыму против украинских беспилотников

Российским военным известны основные точки запуска украинских беспилотников в сторону Крыма, размещенные на полуострове системы противовоздушной обороны (ПВО) и РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T05:00

2023-03-10T05:00

2023-03-10T05:00

эксклюзивы риа новости крым

сергей аксенов

интервью сергея аксенова медиагруппе "россия сегодня"

интервью сергея аксенова дмитрию киселеву

интервью сергея аксенова риа новости крым

дмитрий киселев

беспилотник

безопасность республики крым и севастополя

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127451489_0:121:2047:1272_1920x0_80_0_0_f19c93e6b166ff78cca6f0e0e296ab71.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российским военным известны основные точки запуска украинских беспилотников в сторону Крыма, размещенные на полуострове системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно сбивают и глушат вражеские дроны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым.По словам главы республики, благодаря принятым по поручению президента России мерам Крыму ничего не угрожает."Да, могут быть долеты отдельных беспилотников, боеприпасы западного производства поступают регулярно на Украину, как коллеги говорят… Но, со слов военных, они видят, как противодействовать этой ситуации. Серьезных нюансов за время проведения СВО у нас не было, надеемся, что и не будет в дальнейшем", – отметил он.Аксенов подчеркнул, что Крым "готов к любым вызовам", и призвал россиян не слушать заявления украинских политиков по поводу полуострова."Это все обыкновенный пиар, за которым ничего нет. Если бы не было у них западной поддержки и вооружения, спецоперация уже давно бы завершилась. Но не сомневаюсь, что мы обречены на успех, победа будет за нами", – заключил глава республики.После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:С чем связана атака беспилотников на Крым – военный экспертРоссийские войска уничтожили пункты управления украинскими беспилотникамиКуда исчезли беспилотники Bayraktar из арсеналов ВСУ – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230217/ataka-bespilotnika-na-balaklavskuyu-tes-v-sevastopole-otbita--1127037751.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Аксенов оценил работу ПВО в Крыму против украинских беспилотников Глава РК Сергей Аксенов оценил работу ПВО в Крыму против украинских беспилотников 2023-03-10T05:00 true PT1M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, интервью сергея аксенова медиагруппе "россия сегодня", интервью сергея аксенова дмитрию киселеву, интервью сергея аксенова риа новости крым, дмитрий киселев, беспилотник, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма