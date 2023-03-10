Аксенов оценил работу ПВО в Крыму против украинских беспилотников
Аксенов: системы ПВО и РЭБ в Крыму сбивают и глушат украинские беспилотники
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российским военным известны основные точки запуска украинских беспилотников в сторону Крыма, размещенные на полуострове системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно сбивают и глушат вражеские дроны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым.
"Основные точки запуска беспилотников известны нашим военным. Корректно было бы, если бы они на этот вопрос отвечали. Я за свою работу всегда готов ответить быстро. С точки зрения именно беспилотников, часть из них РЭБ обваливает в море, часть сбивают. Но мы здесь выстраиваем позицию, что Министерство обороны как исполнитель, который обеспечивает эту работу, должно размещать соответствующие комментарии", – сказал Аксенов, отвечая на вопрос, откуда ВСУ запускает дроны для атак на Крым.
По словам главы республики, благодаря принятым по поручению президента России мерам Крыму ничего не угрожает.
"Да, могут быть долеты отдельных беспилотников, боеприпасы западного производства поступают регулярно на Украину, как коллеги говорят… Но, со слов военных, они видят, как противодействовать этой ситуации. Серьезных нюансов за время проведения СВО у нас не было, надеемся, что и не будет в дальнейшем", – отметил он.
Аксенов подчеркнул, что Крым "готов к любым вызовам", и призвал россиян не слушать заявления украинских политиков по поводу полуострова.
"Это все обыкновенный пиар, за которым ничего нет. Если бы не было у них западной поддержки и вооружения, спецоперация уже давно бы завершилась. Но не сомневаюсь, что мы обречены на успех, победа будет за нами", – заключил глава республики.
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После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.
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