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С чем связана атака беспилотников на Крым – военный эксперт - РИА Новости Крым, 01.03.2023
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С чем связана атака беспилотников на Крым – военный эксперт
С чем связана атака беспилотников на Крым – военный эксперт - РИА Новости Крым, 01.03.2023
С чем связана атака беспилотников на Крым – военный эксперт
Массированная атака украинских беспилотников на Крым и другие регионы России обусловлена попыткой украинского командования поднять боевой дух ВСУ. Такое мнение... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T18:41
2023-03-01T20:09
эксклюзивы риа новости крым
беспилотник
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Массированная атака украинских беспилотников на Крым и другие регионы России обусловлена попыткой украинского командования поднять боевой дух ВСУ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.Три фактора атаки на КрымВ среду Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Днем ранее российские РЭБ подавили попытку атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее.Кроме того, атаки БПЛА связаны с утвержденным недавно Пентагоном новым пакетом военной помощи Украине на 2 миллиарда долларов. В список, среди прочего, включены четыре типа дронов, в том числе ударные."Вашингтону нужно показать, что эти беспилотники работают и достигают целей", – пояснил военный эксперт.ПВО и РЭБ готовы отбивать атакиКак показали события, российские системы ПВО и РЭБ готовы к эффективному отражению атак беспилотников, считает Кнутов. Он также отметил ценность того, что российские войска сажают некоторые дроны при помощи систем радиоэлектронной борьбы, что позволяет изучить технологии, по которым управляются эти беспилотники, и совершенствовать свои системы РЭБ.Также Кнутов обратил внимание на информацию в СМИ о выведении войсковой ПВО из подчинения Сухопутных войск и ее переподчинении главному командованию ВКС России. По мнению специалиста, это позволит в ближайшей перспективе воссоздать систему интегрирования ПВО в единую нейросеть, которая позволит все ракетные системы, комплексы, станции РЭБ и истребительную авиацию использовать как единое целое.Кроме того, эксперт указал на недавнее заявление главы "Ростеха" Сергея Чемезова об увеличении выпуска гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал"."Эти ракеты можно будет использовать по туннелям, мостам, железнодорожным узлам, переходам, чтобы поражать цели в глубоком тылу, потому что украинская ПВО по этим ракетам работать не может, как и натовская. Таким образом, мы предпринимаем несколько мер: с одной стороны, усиливаем свою систему ПВО, с другой стороны, работаем над тем, чтобы выводить их строя системы ПВО противника, предприятия, где собираются беспилотники", - пояснил Кнутов.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбита Новые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ Сбиты 10 из 10: Развожаев подвел итог атаки беспилотников на Севастополь
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беспилотник, происшествия, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, украина
С чем связана атака беспилотников на Крым – военный эксперт

Эксперт Кнутов: атака дронов на Крым связана попыткой командования ВСУ поднять боевой дух

18:41 01.03.2023 (обновлено: 20:09 01.03.2023)
 
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Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Массированная атака украинских беспилотников на Крым и другие регионы России обусловлена попыткой украинского командования поднять боевой дух ВСУ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

Три фактора атаки на Крым

В среду Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Днем ранее российские РЭБ подавили попытку атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее.
"Вчерашние и сегодняшние атаки связаны с несколькими моментами, прежде всего, с поражениями украинских войск под Артемовском и в целом на дуге от Артемовска до Угледара. ВСУ испытывают большие сложности, им нужно как-то поднять моральный дух армии и отчасти симпатизирующего нацистскому режиму населения, поэтому они переходят к атакам беспилотников", – сказал Кнутов.
Кроме того, атаки БПЛА связаны с утвержденным недавно Пентагоном новым пакетом военной помощи Украине на 2 миллиарда долларов. В список, среди прочего, включены четыре типа дронов, в том числе ударные.
"Вашингтону нужно показать, что эти беспилотники работают и достигают целей", – пояснил военный эксперт.

ПВО и РЭБ готовы отбивать атаки

Как показали события, российские системы ПВО и РЭБ готовы к эффективному отражению атак беспилотников, считает Кнутов. Он также отметил ценность того, что российские войска сажают некоторые дроны при помощи систем радиоэлектронной борьбы, что позволяет изучить технологии, по которым управляются эти беспилотники, и совершенствовать свои системы РЭБ.
"Если мы хотя бы пару БПЛА разберем, посмотрим программное обеспечение, конструктивные особенности электроники. Когда мы с этим разберемся, мы сможем быть на шаг впереди, потому что противник где-то раз в месяц меняет тактику", - указал аналитик.
Также Кнутов обратил внимание на информацию в СМИ о выведении войсковой ПВО из подчинения Сухопутных войск и ее переподчинении главному командованию ВКС России. По мнению специалиста, это позволит в ближайшей перспективе воссоздать систему интегрирования ПВО в единую нейросеть, которая позволит все ракетные системы, комплексы, станции РЭБ и истребительную авиацию использовать как единое целое.
Кроме того, эксперт указал на недавнее заявление главы "Ростеха" Сергея Чемезова об увеличении выпуска гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал".
"Эти ракеты можно будет использовать по туннелям, мостам, железнодорожным узлам, переходам, чтобы поражать цели в глубоком тылу, потому что украинская ПВО по этим ракетам работать не может, как и натовская. Таким образом, мы предпринимаем несколько мер: с одной стороны, усиливаем свою систему ПВО, с другой стороны, работаем над тем, чтобы выводить их строя системы ПВО противника, предприятия, где собираются беспилотники", - пояснил Кнутов.
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