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Сбиты 10 из 10: Развожаев подвел итог атаки беспилотников на Севастополь
Сбиты 10 из 10: Развожаев подвел итог атаки беспилотников на Севастополь - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Сбиты 10 из 10: Развожаев подвел итог атаки беспилотников на Севастополь
Российские системы противовоздушной обороны и военные Черноморского флота отразили массированную атаку беспилотников на Севастополь, сбиты все вражеские... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T15:05
2023-01-16T15:05
2023-01-16T15:06
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны и военные Черноморского флота отразили массированную атаку беспилотников на Севастополь, сбиты все вражеские объекты. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Первый беспилотник был сбит над городом в ночь на понедельник. Позже сообщалось еще о семи сбитых за день дронах в Севастополе. Разрушений на земле и пострадавших нет.После начала специальной военной операции на Украине дроны регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.
https://crimea.ria.ru/20230116/massovaya-ataka-bespilotnikov-na-sevastopol--sbity-sem-dronov-1126411988.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, общество, происшествия, беспилотник, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Сбиты 10 из 10: Развожаев подвел итог атаки беспилотников на Севастополь
Губернатор Севастополя Развожаев: ПВО сбили над морем все 10 вражеских беспилотников
15:05 16.01.2023 (обновлено: 15:06 16.01.2023)