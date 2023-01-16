Массовая атака беспилотников на Севастополь – сбиты семь дронов
Губернатор Развожаев: в Севастополе сбиты семь беспилотников, атака продолжается
12:41 16.01.2023 (обновлено: 12:51 16.01.2023)
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГубернатор Развожаев: в Севастополе сбиты семь беспилотников, атака продолжается
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Семь беспилотников сбиты на данный момент над Севастополем, попытки атак продолжаются. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В общем сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже семь беспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Подчеркиваю: все беспилотники сбиты нам морем", - написал он в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
"Украинские ЦИПсошники пытаются выдавать эту неудавшуюся атаку за очередную "перемогу". Пишут, что в городе взрывы и просят скидывать им подтверждения. Подтверждаем – ничего вам никто не скинет, в городе-герое все спокойно. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - подчеркнул он.
Первый беспилотник был сбит над городом в ночь на понедельник. Позже сообщалось о двух сбитых за день дронах в Севастополе. Затем Развожаев сообщил о еще трех отраженных попытках атаковать дронами город.
После начала специальной военной операции на Украине дроны регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.