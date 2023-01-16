https://crimea.ria.ru/20230116/massovaya-ataka-bespilotnikov-na-sevastopol--sbity-sem-dronov-1126411988.html

Массовая атака беспилотников на Севастополь – сбиты семь дронов

Массовая атака беспилотников на Севастополь – сбиты семь дронов - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Массовая атака беспилотников на Севастополь – сбиты семь дронов

Семь беспилотников сбиты на данный момент над Севастополем, попытки атак продолжаются. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T12:41

2023-01-16T12:41

2023-01-16T12:51

севастополь

михаил развожаев

происшествия

беспилотник

безопасность республики крым и севастополя

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111744/69/1117446909_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_42ad038cc5df01c4981f67a6d6b1580a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Семь беспилотников сбиты на данный момент над Севастополем, попытки атак продолжаются. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Первый беспилотник был сбит над городом в ночь на понедельник. Позже сообщалось о двух сбитых за день дронах в Севастополе. Затем Развожаев сообщил о еще трех отраженных попытках атаковать дронами город.После начала специальной военной операции на Украине дроны регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.

https://crimea.ria.ru/20230116/ataka-prodolzhaetsya-nad-sevastopolem-sbit-tretiy-po-schetu-dron-1126411148.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, происшествия, беспилотник, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма