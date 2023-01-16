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Массовая атака беспилотников на Севастополь – сбиты семь дронов - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Массовая атака беспилотников на Севастополь – сбиты семь дронов
Массовая атака беспилотников на Севастополь – сбиты семь дронов - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Массовая атака беспилотников на Севастополь – сбиты семь дронов
Семь беспилотников сбиты на данный момент над Севастополем, попытки атак продолжаются. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T12:41
2023-01-16T12:51
севастополь
михаил развожаев
происшествия
беспилотник
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Семь беспилотников сбиты на данный момент над Севастополем, попытки атак продолжаются. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Первый беспилотник был сбит над городом в ночь на понедельник. Позже сообщалось о двух сбитых за день дронах в Севастополе. Затем Развожаев сообщил о еще трех отраженных попытках атаковать дронами город.После начала специальной военной операции на Украине дроны регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.
https://crimea.ria.ru/20230116/ataka-prodolzhaetsya-nad-sevastopolem-sbit-tretiy-po-schetu-dron-1126411148.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия, беспилотник, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма
Массовая атака беспилотников на Севастополь – сбиты семь дронов

Губернатор Развожаев: в Севастополе сбиты семь беспилотников, атака продолжается

12:41 16.01.2023 (обновлено: 12:51 16.01.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГубернатор Развожаев: в Севастополе сбиты семь беспилотников, атака продолжается
Губернатор Развожаев: в Севастополе сбиты семь беспилотников, атака продолжается - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Семь беспилотников сбиты на данный момент над Севастополем, попытки атак продолжаются. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В общем сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже семь беспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Подчеркиваю: все беспилотники сбиты нам морем", - написал он в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Развожаев: в понедельник ПВО сбили над Севастополем три беспилотника - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
12:07
Атака продолжается: над Севастополем сбиты три дрона
"Украинские ЦИПсошники пытаются выдавать эту неудавшуюся атаку за очередную "перемогу". Пишут, что в городе взрывы и просят скидывать им подтверждения. Подтверждаем – ничего вам никто не скинет, в городе-герое все спокойно. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - подчеркнул он.
Первый беспилотник был сбит над городом в ночь на понедельник. Позже сообщалось о двух сбитых за день дронах в Севастополе. Затем Развожаев сообщил о еще трех отраженных попытках атаковать дронами город.
После начала специальной военной операции на Украине дроны регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.
 
СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествияБеспилотникБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости Крыма
 
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