https://crimea.ria.ru/20250409/stali-izvestny-podrobnosti-ubiystva-9-letnego-rebenka-v-podmoskove-1145553909.html

Стали известны подробности убийства 9-летнего ребенка в Подмосковье

Стали известны подробности убийства 9-летнего ребенка в Подмосковье - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Стали известны подробности убийства 9-летнего ребенка в Подмосковье

Подросток, который зарезал 9-летнего ребенка в Подмосковье, пытался инсценировать нападение на себя. Его спасли врачи. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T19:23

2025-04-09T19:23

2025-04-09T19:23

подмосковье

прокуратура московской области

происшествия

убийство

дети

новости

общество

уголовный кодекс

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Подросток, который зарезал 9-летнего ребенка в Подмосковье, пытался инсценировать нападение на себя. Его спасли врачи. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ Следкома России по Московской области.В среду прокуратура Московской области сообщала, что в Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на мальчика. По предварительной информации, на 9-летнего напал подросток 14 лет. Конфликт с поножовщиной произошел возле входа в общежитие в поселке Некрасовский. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но спасти ребенка не удалось.Отмечается, что сбор и закрепление доказательств продолжается.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

подмосковье

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, прокуратура московской области, происшествия, убийство, дети, новости, общество, уголовный кодекс, ск рф (следственный комитет российской федерации)