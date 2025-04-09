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Стали известны подробности убийства 9-летнего ребенка в Подмосковье - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Стали известны подробности убийства 9-летнего ребенка в Подмосковье
Стали известны подробности убийства 9-летнего ребенка в Подмосковье - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Стали известны подробности убийства 9-летнего ребенка в Подмосковье
Подросток, который зарезал 9-летнего ребенка в Подмосковье, пытался инсценировать нападение на себя. Его спасли врачи. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T19:23
2025-04-09T19:23
подмосковье
прокуратура московской области
происшествия
убийство
дети
новости
общество
уголовный кодекс
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Подросток, который зарезал 9-летнего ребенка в Подмосковье, пытался инсценировать нападение на себя. Его спасли врачи. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ Следкома России по Московской области.В среду прокуратура Московской области сообщала, что в Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на мальчика. По предварительной информации, на 9-летнего напал подросток 14 лет. Конфликт с поножовщиной произошел возле входа в общежитие в поселке Некрасовский. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но спасти ребенка не удалось.Отмечается, что сбор и закрепление доказательств продолжается.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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подмосковье, прокуратура московской области, происшествия, убийство, дети, новости, общество, уголовный кодекс, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Стали известны подробности убийства 9-летнего ребенка в Подмосковье

В Подмосковье подросток после убийства мальчика хотел инсценировать нападение на себя

19:23 09.04.2025
 
© СК РФВ Подмосковье 14-летний подросток убил 9-летнего мальчика
В Подмосковье 14-летний подросток убил 9-летнего мальчика
© СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Подросток, который зарезал 9-летнего ребенка в Подмосковье, пытался инсценировать нападение на себя. Его спасли врачи. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ Следкома России по Московской области.
В среду прокуратура Московской области сообщала, что в Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на мальчика. По предварительной информации, на 9-летнего напал подросток 14 лет. Конфликт с поножовщиной произошел возле входа в общежитие в поселке Некрасовский. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но спасти ребенка не удалось.
"Предварительно удалось установить, что сегодня днем между школьниками из-за личной неприязни возник конфликт, в ходе которого один нанес другому ножевое ранение, а затем скрылся. После совершенного убийства подозреваемый попытался инсценировать нападение на себя, но, к счастью, ему своевременно оказали медицинскую помощь и его жизнь спасли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сбор и закрепление доказательств продолжается.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу.
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ПодмосковьеПрокуратура Московской областиПроисшествияУбийстводетиНовостиОбществоУголовный кодексСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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