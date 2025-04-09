https://crimea.ria.ru/20250409/stali-izvestny-podrobnosti-ubiystva-9-letnego-rebenka-v-podmoskove-1145553909.html
Стали известны подробности убийства 9-летнего ребенка в Подмосковье
Стали известны подробности убийства 9-летнего ребенка в Подмосковье - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Стали известны подробности убийства 9-летнего ребенка в Подмосковье
Подросток, который зарезал 9-летнего ребенка в Подмосковье, пытался инсценировать нападение на себя. Его спасли врачи. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T19:23
2025-04-09T19:23
2025-04-09T19:23
подмосковье
прокуратура московской области
происшествия
убийство
дети
новости
общество
уголовный кодекс
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Подросток, который зарезал 9-летнего ребенка в Подмосковье, пытался инсценировать нападение на себя. Его спасли врачи. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ Следкома России по Московской области.В среду прокуратура Московской области сообщала, что в Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на мальчика. По предварительной информации, на 9-летнего напал подросток 14 лет. Конфликт с поножовщиной произошел возле входа в общежитие в поселке Некрасовский. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но спасти ребенка не удалось.Отмечается, что сбор и закрепление доказательств продолжается.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подмосковье, прокуратура московской области, происшествия, убийство, дети, новости, общество, уголовный кодекс, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Стали известны подробности убийства 9-летнего ребенка в Подмосковье
В Подмосковье подросток после убийства мальчика хотел инсценировать нападение на себя