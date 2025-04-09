Рейтинг@Mail.ru
В Крыму простились со штурмовиком ЧФ Табачником-Щербаковым - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250409/v-krymu-prostilis-so-shturmovikom-chf-tabachnikom-scherbakovym-1145557667.html
В Крыму простились со штурмовиком ЧФ Табачником-Щербаковым
В Крыму простились со штурмовиком ЧФ Табачником-Щербаковым - РИА Новости Крым, 09.04.2025
В Крыму простились со штурмовиком ЧФ Табачником-Щербаковым
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем специальной военной операции Сергеем Табачником-Щербаковым. Об этом сообщил глава районной администрации Антон... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T22:11
2025-04-09T22:11
крым
нижнегорский район
антон кравец
утраты
участники сво
герои сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/09/1145557388_0:0:1106:622_1920x0_80_0_0_664ff0d0170fd8ad1fedbb9b6d0e099d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма простились с героем специальной военной операции Сергеем Табачником-Щербаковым. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.Сергей Викторович вырос в селе Изобильное. После школы сразу начал работать, а затем отправился выполнять свой гражданский долг на СВО в составе штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.Глава администрации отметил, что Сергей Викторович был добрым, отзывчивым и трудолюбивым человеком с чутким сердцем и душой. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
нижнегорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/09/1145557388_0:0:1096:821_1920x0_80_0_0_22384069d708d8996c350a00830f242c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, нижнегорский район, антон кравец, утраты, участники сво, герои сво
В Крыму простились со штурмовиком ЧФ Табачником-Щербаковым

В Нижнегорском районе Крыма простились с героем СВО Сергеем Табачником-Щербаковым

22:11 09.04.2025
 
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем СВО Сергеем Табачник-Щербаковым
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем СВО Сергеем Табачник-Щербаковым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма простились с героем специальной военной операции Сергеем Табачником-Щербаковым. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.
Сергей Викторович вырос в селе Изобильное. После школы сразу начал работать, а затем отправился выполнять свой гражданский долг на СВО в составе штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.

"Погиб Сергей Табачник-Щербаков при выполнении боевой задачи на Курском направлении 7 августа 2024 года. Его светлый образ героя, доблестного воина и самоотверженного защитника Отечества навсегда останется в наших сердцах", - написал Кравец в Telegram-канале

Глава администрации отметил, что Сергей Викторович был добрым, отзывчивым и трудолюбивым человеком с чутким сердцем и душой.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымНижнегорский районАнтон КравецУтратыУчастники СВОГерои СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:56Атака на "Турецкий поток" и жуткое убийство в Подмосковье:главное за день
22:29Трамп немедленно приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран
22:11В Крыму простились со штурмовиком ЧФ Табачником-Щербаковым
21:53Три беспилотника сбили над Крымом
21:50В Феодосии начали благоустраивать набережную Десантников
21:31В Севастополе женщина получила срок за попытку продать 1 кг наркотиков
21:19Жители села в Крыму могут лишиться жилья – Бастрыкин затребовал доклад
21:01Зачем Киев грозит разрушить Крымский мост на фоне переговоров о перемирии
20:41"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа из-за апрельских холодов
20:24Мегакурорт "Золотые пески" в Евпатории: хватит ли воды городу и туристам
20:07Морозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливы
19:48Трагедия в Доминикане: число жертв обрушения крыши в клубе выросло до 124
19:35На страже моря и земли: в Судаке прошли учения добровольцев "Барс-Крым"
19:23Стали известны подробности убийства 9-летнего ребенка в Подмосковье
19:09Пример стойкости и чести: в Алуште простились с воином спецоперации
18:52Продажи летних туров в Крым выросли почти на 50% - Минэкономразвития
18:37Погода в Крыму: дорожники готовятся к апрельскому снегу
18:11С риском для жизни: как работают журналисты в новых регионах
17:52В Севастополе простились с героем СВО Александром Седлецким-Федотовым
17:38Евросоюз согласовал ответ на пошлины США
Лента новостейМолния