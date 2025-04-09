https://crimea.ria.ru/20250409/v-krymu-prostilis-so-shturmovikom-chf-tabachnikom-scherbakovym-1145557667.html

В Крыму простились со штурмовиком ЧФ Табачником-Щербаковым

В Крыму простились со штурмовиком ЧФ Табачником-Щербаковым - РИА Новости Крым, 09.04.2025

В Крыму простились со штурмовиком ЧФ Табачником-Щербаковым

В Нижнегорском районе Крыма простились с героем специальной военной операции Сергеем Табачником-Щербаковым. Об этом сообщил глава районной администрации Антон... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T22:11

2025-04-09T22:11

2025-04-09T22:11

крым

нижнегорский район

антон кравец

утраты

участники сво

герои сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма простились с героем специальной военной операции Сергеем Табачником-Щербаковым. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.Сергей Викторович вырос в селе Изобильное. После школы сразу начал работать, а затем отправился выполнять свой гражданский долг на СВО в составе штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.Глава администрации отметил, что Сергей Викторович был добрым, отзывчивым и трудолюбивым человеком с чутким сердцем и душой. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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нижнегорский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, нижнегорский район, антон кравец, утраты, участники сво, герои сво