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В Крыму простились со штурмовиком ЧФ Табачником-Щербаковым
В Крыму простились со штурмовиком ЧФ Табачником-Щербаковым - РИА Новости Крым, 09.04.2025
В Крыму простились со штурмовиком ЧФ Табачником-Щербаковым
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем специальной военной операции Сергеем Табачником-Щербаковым. Об этом сообщил глава районной администрации Антон... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T22:11
2025-04-09T22:11
2025-04-09T22:11
крым
нижнегорский район
антон кравец
утраты
участники сво
герои сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма простились с героем специальной военной операции Сергеем Табачником-Щербаковым. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.Сергей Викторович вырос в селе Изобильное. После школы сразу начал работать, а затем отправился выполнять свой гражданский долг на СВО в составе штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.Глава администрации отметил, что Сергей Викторович был добрым, отзывчивым и трудолюбивым человеком с чутким сердцем и душой. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, нижнегорский район, антон кравец, утраты, участники сво, герои сво
В Крыму простились со штурмовиком ЧФ Табачником-Щербаковым
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем СВО Сергеем Табачником-Щербаковым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма простились с героем специальной военной операции Сергеем Табачником-Щербаковым. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.
Сергей Викторович вырос в селе Изобильное. После школы сразу начал работать, а затем отправился выполнять свой гражданский долг на СВО в составе штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.
"Погиб Сергей Табачник-Щербаков при выполнении боевой задачи на Курском направлении 7 августа 2024 года. Его светлый образ героя, доблестного воина и самоотверженного защитника Отечества навсегда останется в наших сердцах", - написал Кравец в Telegram-канале
Глава администрации отметил, что Сергей Викторович был добрым, отзывчивым и трудолюбивым человеком с чутким сердцем и душой.
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