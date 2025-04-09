https://crimea.ria.ru/20250409/zhiteli-sela-v-krymu-mogut-lishitsya-zhilya--bastrykin-zatreboval-doklad-1145556519.html

Жители села в Крыму могут лишиться жилья – Бастрыкин затребовал доклад

Жители села в Крыму могут лишиться жилья – Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Жители села в Крыму могут лишиться жилья – Бастрыкин затребовал доклад

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей села Уютное Сакского района Крыма о нарушении... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T21:19

2025-04-09T21:19

2025-04-09T21:19

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крым

новости крыма

права человека

жилье

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей села Уютное Сакского района Крыма о нарушении их прав, сообщает пресс-служба СК.Ранее жители Уютного обратились к руководителю Следственного комитета с такой жалобой.По словам людей, более 10 лет назад они приобрели в Уютном земельные участки, на которых возвели частные дома. В настоящее время по инициативе сотрудников профильных структур отменен действовавший с 2014 года генеральный план. При этом в новый генплан внесены изменения, согласно которым земли, на которых люди возвели жилье, исключены из границ села и им присвоен статус сельскохозяйственного назначения.Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о результатах процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирота в Крыму годами без жилья: Бастрыкин требует разобраться в волокитеВ Севастополе разрушается жилой дом – Бастрыкин поручил возбудить делоВ Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного дома

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, новости крыма, права человека, жилье, закон и право