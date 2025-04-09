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Жители села в Крыму могут лишиться жилья – Бастрыкин затребовал доклад
Жители села в Крыму могут лишиться жилья – Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Жители села в Крыму могут лишиться жилья – Бастрыкин затребовал доклад
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей села Уютное Сакского района Крыма о нарушении... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T21:19
2025-04-09T21:19
2025-04-09T21:19
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крым
новости крыма
права человека
жилье
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей села Уютное Сакского района Крыма о нарушении их прав, сообщает пресс-служба СК.Ранее жители Уютного обратились к руководителю Следственного комитета с такой жалобой.По словам людей, более 10 лет назад они приобрели в Уютном земельные участки, на которых возвели частные дома. В настоящее время по инициативе сотрудников профильных структур отменен действовавший с 2014 года генеральный план. При этом в новый генплан внесены изменения, согласно которым земли, на которых люди возвели жилье, исключены из границ села и им присвоен статус сельскохозяйственного назначения.Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о результатах процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирота в Крыму годами без жилья: Бастрыкин требует разобраться в волокитеВ Севастополе разрушается жилой дом – Бастрыкин поручил возбудить делоВ Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного дома
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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, новости крыма, права человека, жилье, закон и право
Жители села в Крыму могут лишиться жилья – Бастрыкин затребовал доклад
Жители села Уютное в Крыму могут лишиться своих домов – Бастрыкину доложат о проверке
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей села Уютное Сакского района Крыма о нарушении их прав, сообщает пресс-служба СК.
Ранее жители Уютного обратились к руководителю Следственного комитета с такой жалобой.
По словам людей, более 10 лет назад они приобрели в Уютном земельные участки, на которых возвели частные дома. В настоящее время по инициативе сотрудников профильных структур отменен действовавший с 2014 года генеральный план. При этом в новый генплан внесены изменения, согласно которым земли, на которых люди возвели жилье, исключены из границ села и им присвоен статус сельскохозяйственного назначения.
"В результате граждане, в том числе пенсионеры и многодетные семьи, опасаются лишиться единственного жилья. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли. Обратившиеся в данной ситуации усматривают коррупционную составляющую", - говорится в сообщении СК.
Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о результатах процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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