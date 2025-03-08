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Сирота в Крыму годами без жилья: Бастрыкин требует разобраться в волоките

Сирота в Крыму годами без жилья: Бастрыкин требует разобраться в волоките - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Сирота в Крыму годами без жилья: Бастрыкин требует разобраться в волоките

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки завершить расследование уголовного дела о нарушении жилищных прав сироты... РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T20:28

2025-03-08T20:28

2025-03-08T20:28

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гсу ск россии по крыму и севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки завершить расследование уголовного дела о нарушении жилищных прав сироты из Евпатории. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.Отмечается, что мужчина повторно обратился в Следком и выразил несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения его жилищных прав. "На протяжении нескольких лет мужчина состоит в специализированной очереди. Несмотря на наличие вступившего в законную силу судебного решения, до настоящего времени жилое помещение ему не предоставлено. Многочисленные обращения результатов не принесли", - говорится в сообщении.По данному факту с января 2024 года расследуется уголовное дело, по которому заявитель признан потерпевшим.Кроме того, управление кадров СК России проведет служебную проверку по факту допущенной волокиты.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе дети три года жили в антисанитарии – их мать будут судитьВ Евпатории сироте пять лет не дают жильеВ Крыму возбудили 40 уголовных дел из-за нарушений прав детей-сирот

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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