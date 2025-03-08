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Сирота в Крыму годами без жилья: Бастрыкин требует разобраться в волоките
Сирота в Крыму годами без жилья: Бастрыкин требует разобраться в волоките - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Сирота в Крыму годами без жилья: Бастрыкин требует разобраться в волоките
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки завершить расследование уголовного дела о нарушении жилищных прав сироты... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T20:28
2025-03-08T20:28
2025-03-08T20:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки завершить расследование уголовного дела о нарушении жилищных прав сироты из Евпатории. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.Отмечается, что мужчина повторно обратился в Следком и выразил несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения его жилищных прав. "На протяжении нескольких лет мужчина состоит в специализированной очереди. Несмотря на наличие вступившего в законную силу судебного решения, до настоящего времени жилое помещение ему не предоставлено. Многочисленные обращения результатов не принесли", - говорится в сообщении.По данному факту с января 2024 года расследуется уголовное дело, по которому заявитель признан потерпевшим.Кроме того, управление кадров СК России проведет служебную проверку по факту допущенной волокиты.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе дети три года жили в антисанитарии – их мать будут судитьВ Евпатории сироте пять лет не дают жильеВ Крыму возбудили 40 уголовных дел из-за нарушений прав детей-сирот
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, евпатория, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), жилье, жилье в крыму, общество, уголовный кодекс, новости крыма
Сирота в Крыму годами без жилья: Бастрыкин требует разобраться в волоките
Бастрыкин потребовал провести служебную проверку о нарушении прав сироты на жилье в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки завершить расследование уголовного дела о нарушении жилищных прав сироты из Евпатории. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
Отмечается, что мужчина повторно обратился в Следком и выразил несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения его жилищных прав.
"На протяжении нескольких лет мужчина состоит в специализированной очереди. Несмотря на наличие вступившего в законную силу судебного решения, до настоящего времени жилое помещение ему не предоставлено. Многочисленные обращения результатов не принесли", - говорится в сообщении.
По данному факту с января 2024 года расследуется уголовное дело, по которому заявитель признан потерпевшим.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу, о чем представить доклад", - отметили в СК.
Кроме того, управление кадров СК России проведет служебную проверку по факту допущенной волокиты.
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