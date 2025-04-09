На страже моря и земли: в Судаке прошли учения добровольцев "Барс-Крым"
В Судаке прошли учения добровольческого отряда "Барс-Крым" с участием более 500 человек
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваУчения добровольческого отряда "БАРС-Крым" в Судаке
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Судаке состоялись учения добровольческого отряда теробороны "Барс-Крым". В тренировках приняли участие 500 военнослужащих и 50 единиц техники. Об этом сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.
"Сегодня на территории городского округа Судак проходили учения добровольческого отряда "Барс-Крым". Команда продемонстрировала высокий уровень подготовки, сплоченности и профессионализма", - написал он в своем Telegram-канале.
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваУчения добровольческого отряда "БАРС-Крым" в Судаке
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
Учения добровольческого отряда "БАРС-Крым" в Судаке
Как сообщил один из командиров отряда, в учениях в Судаке приняли участие около 500 бойцов и 50 единиц техники.
По словам Чебышева, учения стали "замечательной возможностью увидеть, как важна работа данного отряда в обеспечении безопасности и защите нашего региона".
"Мы обсудили множество вопросов, связанных с экстренными ситуациями, и разработали новые стратегии взаимодействия", - добавил он.
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваУчения добровольческого отряда "БАРС-Крым" в Судаке
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
Учения добровольческого отряда "БАРС-Крым" в Судаке
На территории Республики Крым и города Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.
Отряды добровольцев "Барс" сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. На сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек.
В штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваУчения добровольческого отряда "БАРС-Крым" в Судаке
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Учения добровольческого отряда "БАРС-Крым" в Судаке
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваУчения добровольческого отряда "БАРС-Крым" в Судаке
2 из 4
Учения добровольческого отряда "БАРС-Крым" в Судаке
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваУчения добровольческого отряда "БАРС-Крым" в Судаке
3 из 4
Учения добровольческого отряда "БАРС-Крым" в Судаке
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваУчения добровольческого отряда "БАРС-Крым" в Судаке
4 из 4
Учения добровольческого отряда "БАРС-Крым" в Судаке
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
1 из 4
Учения добровольческого отряда "БАРС-Крым" в Судаке
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
2 из 4
Учения добровольческого отряда "БАРС-Крым" в Судаке
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
3 из 4
Учения добровольческого отряда "БАРС-Крым" в Судаке
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
4 из 4
Учения добровольческого отряда "БАРС-Крым" в Судаке
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева
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