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На страже моря и земли: в Судаке прошли учения добровольцев "Барс-Крым"

На страже моря и земли: в Судаке прошли учения добровольцев "Барс-Крым" - РИА Новости Крым, 09.04.2025

На страже моря и земли: в Судаке прошли учения добровольцев "Барс-Крым"

В Судаке состоялись учения добровольческого отряда теробороны "Барс-Крым". В тренировках приняли участие 500 военнослужащих и 50 единиц техники. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T19:35

2025-04-09T19:35

2025-04-09T19:35

крым

судак

кирилл чебышев

"барс - крым"

учения

армия и флот

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Судаке состоялись учения добровольческого отряда теробороны "Барс-Крым". В тренировках приняли участие 500 военнослужащих и 50 единиц техники. Об этом сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.Как сообщил один из командиров отряда, в учениях в Судаке приняли участие около 500 бойцов и 50 единиц техники.По словам Чебышева, учения стали "замечательной возможностью увидеть, как важна работа данного отряда в обеспечении безопасности и защите нашего региона"."Мы обсудили множество вопросов, связанных с экстренными ситуациями, и разработали новые стратегии взаимодействия", - добавил он.На территории Республики Крым и города Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.Отряды добровольцев "Барс" сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. На сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек. В штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым, судак, кирилл чебышев, "барс - крым", учения, армия и флот, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя