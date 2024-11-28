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Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы
Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы
Добровольческие отряды "Барс", сформированные в этом году в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях, получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ,... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T09:15
2024-11-28T09:15
крым
"барс - крым"
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
белгородская область
курская область
брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Добровольческие отряды "Барс", сформированные в этом году в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях, получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы. Об этом в интервью журналу "Военные комиссариаты России" заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.По его словам, отряды сформированы из числа добровольцев со всей страны - всего более 45 тысяч человек. Они высоко мотивированы, способны выполнять самые сложные боевые задачи наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации. Появление отрядов "Барс" повысило боевые возможности группировок войск и сил при проведении спецоперации.Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.В четверг в Севастополе проходит масштабная комплексная тренировка силовых структур, в частности подразделений "БАРС-Севастополь". В Крыму масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проходят с 17 сентября. Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. В частности, 29 ноября антитеррористические учения пройдут в Ялте, будет проводиться учебная эвакуация населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействияПевец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму
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РИА Новости Крым
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353
60
крым, "барс - крым", министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, белгородская область, курская область, брянская область
Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы

Минобороны: в Крыму и еще трех приграничных регионах отряды "Барс" получили гаубицы и РЭБ

09:15 28.11.2024
 
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Добровольческие отряды "Барс", сформированные в этом году в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях, получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы. Об этом в интервью журналу "Военные комиссариаты России" заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
"В связи с ростом напряженности в приграничных районах и угрозой населению Республики Крым, Брянской, Белгородской и Курской областей со стороны вооруженных формирований Украины в 2024 году созданы добровольческие формирования "Барс-Крым", "Барс-Белгород", "Барс-Брянск" и "Барс-Курск"", — цитирует вдержку из интервью РИА Новости.
По его словам, отряды сформированы из числа добровольцев со всей страны - всего более 45 тысяч человек. Они высоко мотивированы, способны выполнять самые сложные боевые задачи наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации. Появление отрядов "Барс" повысило боевые возможности группировок войск и сил при проведении спецоперации.
"В целях повышения огневой мощи отрядов в июне 2024 года были внесены очередные изменения в организационно-штатную структуру добровольческих формирований: в состав отряда была включена гаубичная артиллерийская группа. Для борьбы с БПЛА противника включены группа радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА, для выполнения задач инженерного обеспечения – инженерно-саперная группа", - проинформировал Бурдинский.
Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.
В четверг в Севастополе проходит масштабная комплексная тренировка силовых структур, в частности подразделений "БАРС-Севастополь". В Крыму масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проходят с 17 сентября. Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. В частности, 29 ноября антитеррористические учения пройдут в Ялте, будет проводиться учебная эвакуация населения.
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Крым"Барс - Крым"Министерство обороны РФБезопасность Республики Крым и СевастополяБелгородская областьКурская областьБрянская область
 
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