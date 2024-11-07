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Певец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"
Певец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым" - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Певец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"
Российский певец Александр Фадеев, известный под сценическим псевдонимом Данко, вступил в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым". Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T15:33
2024-11-07T15:33
2024-11-07T15:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российский певец Александр Фадеев, известный под сценическим псевдонимом Данко, вступил в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым". Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Как рассказал сам Данко, он вступил в ряды "Барс-Крым", руководствуясь своей совестью и чувством долга."Я живу в Крыму, в Ялте, здесь живут моя жена и дети. Обязанность каждого мужчины, у которого есть семья, дети, да и вообще Родина, которую он любит, - защищать своих родных и место, где он живет. Мы должны защищать свой дом, отступать нам некуда", - сказал певец.По словам артиста, его позывной в отряде будет таким же, как его сценический псевдоним – Данко.Ранее в ряды "Барс-Крым" вступила мэр Ялты Янина Павленко, глава горсовета Ялты Константин Шимановский, его заместители, депутаты, сотрудники администрации, отряда "КРЫМ-СПАС", МЧС и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаПопытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в КрымуБлокпост на дороге и досмотр: как в Крыму проходят учения по антитеррору
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Певец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"
Певец Данко стал бойцом добровольческого отряда "Барс-Крым" в Ялте
15:33 07.11.2024 (обновлено: 15:39 07.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российский певец Александр Фадеев, известный под сценическим псевдонимом Данко, вступил в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым". Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым" сегодня пополнил наш большой друг, настоящий патриот - певец Данко. Шесть лет назад он переехал в Ялту, здесь живет и занимается творчеством. А сегодня, как настоящий мужчина, встал на защиту города. Благодарю и горжусь", - написала она в своем Telegram-канале.
Как рассказал сам Данко, он вступил в ряды "Барс-Крым", руководствуясь своей совестью и чувством долга.
"Я живу в Крыму, в Ялте, здесь живут моя жена и дети. Обязанность каждого мужчины, у которого есть семья, дети, да и вообще Родина, которую он любит, - защищать своих родных и место, где он живет. Мы должны защищать свой дом, отступать нам некуда", - сказал певец.
По словам артиста, его позывной в отряде будет таким же, как его сценический псевдоним – Данко.
Ранее в ряды "Барс-Крым" вступила мэр Ялты Янина Павленко
, глава горсовета Ялты Константин Шимановский, его заместители, депутаты, сотрудники администрации, отряда "КРЫМ-СПАС", МЧС и другие.
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