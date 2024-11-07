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Певец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"

Певец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым" - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Певец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"

Российский певец Александр Фадеев, известный под сценическим псевдонимом Данко, вступил в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым". Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T15:33

2024-11-07T15:33

2024-11-07T15:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российский певец Александр Фадеев, известный под сценическим псевдонимом Данко, вступил в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым". Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Как рассказал сам Данко, он вступил в ряды "Барс-Крым", руководствуясь своей совестью и чувством долга."Я живу в Крыму, в Ялте, здесь живут моя жена и дети. Обязанность каждого мужчины, у которого есть семья, дети, да и вообще Родина, которую он любит, - защищать своих родных и место, где он живет. Мы должны защищать свой дом, отступать нам некуда", - сказал певец.По словам артиста, его позывной в отряде будет таким же, как его сценический псевдоним – Данко.Ранее в ряды "Барс-Крым" вступила мэр Ялты Янина Павленко, глава горсовета Ялты Константин Шимановский, его заместители, депутаты, сотрудники администрации, отряда "КРЫМ-СПАС", МЧС и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаПопытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в КрымуБлокпост на дороге и досмотр: как в Крыму проходят учения по антитеррору

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