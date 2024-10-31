https://crimea.ria.ru/20241031/pozyvnoy-mat-glava-yalty-vstupila-v-dobrovolcheskiy-otryad-bars-krym-1141514761.html

Позывной "Мать": глава Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"

Позывной "Мать": глава Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым" - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Позывной "Мать": глава Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"

Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко сообщила в Telegram-канале, что подписала контракт и вступила в ряды добровольческого подразделения... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T17:22

2024-10-31T17:22

2024-10-31T17:22

янина павленко

"барс - крым"

ялта

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко сообщила в Telegram-канале, что подписала контракт и вступила в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым", получив позывной "Мать".Отряды "Барс" формируются по инициативе главы Крыма во всех приморских городах для исключения возможности проникновения диверсантов с моря.Павленко сообщила, что ряды ялтинского "Барса" уже пополнили глава горсовета Ялты Константин Шимановский, его заместители, депутаты, сотрудники администрации, "Крымспаса", МЧС и другие."Накануне все вопросы обсудили с силовиками и представителями спецслужб. Следующий этап для меня и всех вновь прибывших – обучение теории и посещение полигонов республики Крым для практических занятий. После – продолжим исполнять свои обычные служебные обязанности. Но в случае малейшей угрозы каждый из нас будет знать порядок действий", - добавила она.На южном берегу Крыма процессом руководит помощник главы республики с позывным "Батя Харьковский", он же Вячеслав Губин, отметила Павленко. Бывший учитель истории сражался в Донбассе, возглавлял харьковское подполье и покинул линию фронта только после многочисленных ранений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаПопытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в КрымуБлокпост на дороге и досмотр: как в Крыму проходят учения по антитеррору

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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