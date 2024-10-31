https://crimea.ria.ru/20241031/pozyvnoy-mat-glava-yalty-vstupila-v-dobrovolcheskiy-otryad-bars-krym-1141514761.html
Позывной "Мать": глава Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"
Позывной "Мать": глава Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым" - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Позывной "Мать": глава Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"
Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко сообщила в Telegram-канале, что подписала контракт и вступила в ряды добровольческого подразделения... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T17:22
2024-10-31T17:22
2024-10-31T17:22
янина павленко
"барс - крым"
ялта
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141514627_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c7ac6343ccd81d5770e50e1f5d54522.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко сообщила в Telegram-канале, что подписала контракт и вступила в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым", получив позывной "Мать".Отряды "Барс" формируются по инициативе главы Крыма во всех приморских городах для исключения возможности проникновения диверсантов с моря.Павленко сообщила, что ряды ялтинского "Барса" уже пополнили глава горсовета Ялты Константин Шимановский, его заместители, депутаты, сотрудники администрации, "Крымспаса", МЧС и другие."Накануне все вопросы обсудили с силовиками и представителями спецслужб. Следующий этап для меня и всех вновь прибывших – обучение теории и посещение полигонов республики Крым для практических занятий. После – продолжим исполнять свои обычные служебные обязанности. Но в случае малейшей угрозы каждый из нас будет знать порядок действий", - добавила она.На южном берегу Крыма процессом руководит помощник главы республики с позывным "Батя Харьковский", он же Вячеслав Губин, отметила Павленко. Бывший учитель истории сражался в Донбассе, возглавлял харьковское подполье и покинул линию фронта только после многочисленных ранений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаПопытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в КрымуБлокпост на дороге и досмотр: как в Крыму проходят учения по антитеррору
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141514627_117:0:1254:853_1920x0_80_0_0_5e619041947cf6df8564c9350fb2dd34.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
янина павленко, "барс - крым", ялта, крым, новости крыма
Позывной "Мать": глава Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"
Глава Ялты Янина Павленко вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым" с позывным "Мать"
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым.
Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко сообщила в Telegram-канале
, что подписала контракт и вступила в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым", получив позывной "Мать".
"Вступила в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым" – отряда, который вместе с военнослужащими МО РФ несет службу по защите полуострова и любимого города. Зона ответственности – весь муниципалитет от Гурзуфа до Фороса и в особенности побережье. Коллеги предложили позывной "Мать", - написала она, выложив видео встречи с ополченцами.
Отряды "Барс" формируются по инициативе главы Крыма во всех приморских городах для исключения возможности проникновения диверсантов с моря.
Павленко сообщила, что ряды ялтинского "Барса" уже пополнили глава горсовета Ялты Константин Шимановский, его заместители, депутаты, сотрудники администрации, "Крымспаса", МЧС и другие.
"Накануне все вопросы обсудили с силовиками и представителями спецслужб. Следующий этап для меня и всех вновь прибывших – обучение теории и посещение полигонов республики Крым для практических занятий. После – продолжим исполнять свои обычные служебные обязанности. Но в случае малейшей угрозы каждый из нас будет знать порядок действий", - добавила она.
На южном берегу Крыма процессом руководит помощник главы республики с позывным "Батя Харьковский", он же Вячеслав Губин, отметила Павленко. Бывший учитель истории сражался в Донбассе, возглавлял харьковское подполье и покинул линию фронта только после многочисленных ранений.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: