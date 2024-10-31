Рейтинг@Mail.ru
Позывной "Мать": глава Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым" - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241031/pozyvnoy-mat-glava-yalty-vstupila-v-dobrovolcheskiy-otryad-bars-krym-1141514761.html
Позывной "Мать": глава Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"
Позывной "Мать": глава Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым" - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Позывной "Мать": глава Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"
Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко сообщила в Telegram-канале, что подписала контракт и вступила в ряды добровольческого подразделения... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T17:22
2024-10-31T17:22
янина павленко
"барс - крым"
ялта
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141514627_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c7ac6343ccd81d5770e50e1f5d54522.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко сообщила в Telegram-канале, что подписала контракт и вступила в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым", получив позывной "Мать".Отряды "Барс" формируются по инициативе главы Крыма во всех приморских городах для исключения возможности проникновения диверсантов с моря.Павленко сообщила, что ряды ялтинского "Барса" уже пополнили глава горсовета Ялты Константин Шимановский, его заместители, депутаты, сотрудники администрации, "Крымспаса", МЧС и другие."Накануне все вопросы обсудили с силовиками и представителями спецслужб. Следующий этап для меня и всех вновь прибывших – обучение теории и посещение полигонов республики Крым для практических занятий. После – продолжим исполнять свои обычные служебные обязанности. Но в случае малейшей угрозы каждый из нас будет знать порядок действий", - добавила она.На южном берегу Крыма процессом руководит помощник главы республики с позывным "Батя Харьковский", он же Вячеслав Губин, отметила Павленко. Бывший учитель истории сражался в Донбассе, возглавлял харьковское подполье и покинул линию фронта только после многочисленных ранений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаПопытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в КрымуБлокпост на дороге и досмотр: как в Крыму проходят учения по антитеррору
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141514627_117:0:1254:853_1920x0_80_0_0_5e619041947cf6df8564c9350fb2dd34.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
янина павленко, "барс - крым", ялта, крым, новости крыма
Позывной "Мать": глава Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"

Глава Ялты Янина Павленко вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым" с позывным "Мать"

17:22 31.10.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯнина Павленко вступила в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым"
Янина Павленко вступила в ряды добровольческого подразделения Барс-Крым
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко сообщила в Telegram-канале, что подписала контракт и вступила в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым", получив позывной "Мать".
"Вступила в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым" – отряда, который вместе с военнослужащими МО РФ несет службу по защите полуострова и любимого города. Зона ответственности – весь муниципалитет от Гурзуфа до Фороса и в особенности побережье. Коллеги предложили позывной "Мать", - написала она, выложив видео встречи с ополченцами.
Отряды "Барс" формируются по инициативе главы Крыма во всех приморских городах для исключения возможности проникновения диверсантов с моря.
Павленко сообщила, что ряды ялтинского "Барса" уже пополнили глава горсовета Ялты Константин Шимановский, его заместители, депутаты, сотрудники администрации, "Крымспаса", МЧС и другие.
"Накануне все вопросы обсудили с силовиками и представителями спецслужб. Следующий этап для меня и всех вновь прибывших – обучение теории и посещение полигонов республики Крым для практических занятий. После – продолжим исполнять свои обычные служебные обязанности. Но в случае малейшей угрозы каждый из нас будет знать порядок действий", - добавила она.
На южном берегу Крыма процессом руководит помощник главы республики с позывным "Батя Харьковский", он же Вячеслав Губин, отметила Павленко. Бывший учитель истории сражался в Донбассе, возглавлял харьковское подполье и покинул линию фронта только после многочисленных ранений.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника
Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму
Блокпост на дороге и досмотр: как в Крыму проходят учения по антитеррору
 
Янина Павленко"Барс - Крым"ЯлтаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:09В Крыму осуждены пособники украинских спецслужб за покушение на убийство
17:56В Ростове ищут дом для львенка – его нашли на хуторе сотрудники МВД
17:45Мощное наводнение в Испании: погибли 140 человек
17:31В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизатор
17:22Позывной "Мать": глава Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"
17:06Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено дело
16:44В Черном море у побережья Крыма хотят выращивать дораду и калкана
16:29Как атака ВСУ повлияла на работу порта в Бердянске – Балицкий
16:02Крымский мост сейчас: очередь удвоилась
15:48Голливуд отдыхает: в Краснодаре экипаж ДПС ловил пьяного водителя
15:36Крымчанам рассказали, что важно знать при открытии бизнеса
15:34Крымчанин получил 16 лет колонии за госизмену
15:17"Горбатый" мост в Симферополе закрывают на ремонт
15:02Очередь на Крымском мосту выросла в три раза за час
14:57В Севастополе в ДТП пострадала 4-летняя девочка: ее спасло детское кресло
14:52ДТП с троллейбусом в Симферополе - на предприятии нашли нарушения
14:45Число погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до пяти
14:42Крым может стать дверью России на Балканы – болгарский политолог
14:35Как США отреагируют на попытки Киева втянуть их в войну с РФ - Лавров
14:29В Запорожской области увеличат продолжительность комендантского часа
Лента новостейМолния