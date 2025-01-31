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Украина начала импорт газа из-за критического уровня в хранилищах

Украина начала импорт газа из-за критического уровня в хранилищах - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Украина начала импорт газа из-за критического уровня в хранилищах

Украинская компания "Нафтогаз Украины" начала импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах, сообщила украинская версия издания Forbes. РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T21:11

2025-01-31T21:11

2025-01-31T21:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Украинская компания "Нафтогаз Украины" начала импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах, сообщила украинская версия издания Forbes.Как сообщает издание, к январю 2025 года в украинских газохранилищах осталось рекордно малое количество топлива — около восьми миллиардов кубометров, что ниже прошлогоднего показателя на 24%. При этом 4,5 миллиарда из них — буферный газ, после откачки которого топливохранилище выйдет из строя.Отмечается, что в случае наступления холодов Украина будет вынуждена вводить ограничения на потребление голубого топлива и наращивать импорт, для уверенного прохождения этого отопительного сезона стране потребуется дополнительный миллиард кубометров топлива.Как сообщили источники Forbes, Киев ограничен в возможностях импорта газа: страна может закачивать до 70 миллионов кубометров в сутки, при этом 42 миллиона — через территорию Словакии, а остальное из Венгрии и Польши.В августе 2024 года тогдашний глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует импортировать газ в этом отопительном сезоне, так как достаточно заполнила хранилища и нарастила собственную добычу топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятияЧем обернется для украинцев прекращение транзита российского газаКак Россия может поставлять газ в Европу без Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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