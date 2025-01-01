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Как Россия может поставлять газ в Европу без Украины
Как Россия может поставлять газ в Европу без Украины - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Как Россия может поставлять газ в Европу без Украины
Прекращенный транзит российского газа через Украину можно частично заместить наращиванием поставок через Турцию и Болгарию по "Балканскому потоку" и по... РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T13:33
2025-01-01T13:33
2025-01-01T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Прекращенный транзит российского газа через Украину можно частично заместить наращиванием поставок через Турцию и Болгарию по "Балканскому потоку" и по Трансбалканскому газопроводу. Такое мнение высказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в комментарии РИА Новости.В частности, в Венгрию, по его словам, можно будет поставлять дополнительно около 1 миллиарда кубометров газа в год, не расширяя действующие мощности. Около 1-2 миллиарда "кубов" газа в год могут быть перенаправлены также в Венгрию через Румынию по Трансбалканскому газопроводу, полагает Белогорьев. По этому же направлению может осуществляться газоснабжение Молдавии, добавил он."Газпром" с 1 января 2025 года прекратил транзит газа через Украину.В компании отметили, что "Газпром" технически и юридически не имеет возможности подавать газ для транзита через Украину, поскольку 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов, которые украинская сторона отказалась продлевать.Поставки газа через крупнейший хаб Австрии Баумгартен, предназначенный для импорта из России, 1 января к 8:00 по московскому времени снизились до около 0,03 млн кубометров в час (сутками ранее – около 0,5 млн кубометров в час), но полностью не прекратились, пишет РИА Новости со ссылкой на данные, опубликованные на платформе AGGM, предоставляющей информацию о газовом рынке республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Приднестровье полностью отключили отопление и горячую воду"Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию с 1 январяКак антироссийские санкции "аукнулись" Европе
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газ, газпром, россия, газоснабжение, мнения, европа, болгария, турция, украина
Как Россия может поставлять газ в Европу без Украины
Украинский транзит газа можно заместить поставками через Турцию и Болгарию – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Прекращенный транзит российского газа через Украину можно частично заместить наращиванием поставок через Турцию и Болгарию по "Балканскому потоку" и по Трансбалканскому газопроводу. Такое мнение высказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в комментарии РИА Новости.
"Украинский транзит в страны ЕС и Молдавию может быть частично замещен увеличением транзита российского газа через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по "Балканскому потоку" в Венгрию (для снабжения Венгрии, Словакии и Австрии) и по Трансбалканскому газопроводу в реверсном режиме (для поставок в Молдавию и Румынию)", – сказал аналитик.
В частности, в Венгрию, по его словам, можно будет поставлять дополнительно около 1 миллиарда кубометров газа в год, не расширяя действующие мощности. Около 1-2 миллиарда "кубов" газа в год могут быть перенаправлены также в Венгрию через Румынию по Трансбалканскому газопроводу, полагает Белогорьев. По этому же направлению может осуществляться газоснабжение Молдавии, добавил он.
"В целом за счет увеличения турецкого транзита можно перенаправить газ в объеме до 4–5 миллиардов кубометров газа в год, то есть около трети от текущего транзита через Украину", – подытожил эксперт.
В компании отметили, что "Газпром" технически и юридически не имеет возможности подавать газ для транзита через Украину, поскольку 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов, которые украинская сторона отказалась продлевать.
Поставки газа через крупнейший хаб Австрии Баумгартен, предназначенный для импорта из России, 1 января к 8:00 по московскому времени снизились до около 0,03 млн кубометров в час (сутками ранее – около 0,5 млн кубометров в час), но полностью не прекратились, пишет РИА Новости со ссылкой на данные, опубликованные на платформе AGGM, предоставляющей информацию о газовом рынке республики.
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