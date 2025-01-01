https://crimea.ria.ru/20250101/kak-rossiya-mozhet-postavlyat-gaz-v-evropu-bez-ukrainy-1143051993.html

Как Россия может поставлять газ в Европу без Украины

Как Россия может поставлять газ в Европу без Украины - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Как Россия может поставлять газ в Европу без Украины

Прекращенный транзит российского газа через Украину можно частично заместить наращиванием поставок через Турцию и Болгарию по "Балканскому потоку" и по... РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T13:33

2025-01-01T13:33

2025-01-01T13:33

газ

газпром

россия

газоснабжение

мнения

европа

болгария

турция

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Прекращенный транзит российского газа через Украину можно частично заместить наращиванием поставок через Турцию и Болгарию по "Балканскому потоку" и по Трансбалканскому газопроводу. Такое мнение высказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в комментарии РИА Новости.В частности, в Венгрию, по его словам, можно будет поставлять дополнительно около 1 миллиарда кубометров газа в год, не расширяя действующие мощности. Около 1-2 миллиарда "кубов" газа в год могут быть перенаправлены также в Венгрию через Румынию по Трансбалканскому газопроводу, полагает Белогорьев. По этому же направлению может осуществляться газоснабжение Молдавии, добавил он."Газпром" с 1 января 2025 года прекратил транзит газа через Украину.В компании отметили, что "Газпром" технически и юридически не имеет возможности подавать газ для транзита через Украину, поскольку 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов, которые украинская сторона отказалась продлевать.Поставки газа через крупнейший хаб Австрии Баумгартен, предназначенный для импорта из России, 1 января к 8:00 по московскому времени снизились до около 0,03 млн кубометров в час (сутками ранее – около 0,5 млн кубометров в час), но полностью не прекратились, пишет РИА Новости со ссылкой на данные, опубликованные на платформе AGGM, предоставляющей информацию о газовом рынке республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Приднестровье полностью отключили отопление и горячую воду"Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию с 1 январяКак антироссийские санкции "аукнулись" Европе

россия

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турция

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, газпром, россия, газоснабжение, мнения, европа, болгария, турция, украина