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Холодный фронт несет снег в Крым: что ждать от погоды 4 января

Холодный фронт несет снег в Крым: что ждать от погоды 4 января - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Холодный фронт несет снег в Крым: что ждать от погоды 4 января

В субботу холодный атмосферный фронт от Атлантического циклона принесет на полуостров дождь, переходящий к вечеру в мокрый снег. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T00:01

2025-01-04T00:01

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евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В субботу холодный атмосферный фронт от Атлантического циклона принесет на полуостров дождь, переходящий к вечеру в мокрый снег. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дождь, днем переходящий в мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5,с понижением к вечеру до 0 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, утром и днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...+8 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью +2...+7 градусов, днем столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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