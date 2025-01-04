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Холодный фронт несет снег в Крым: что ждать от погоды 4 января
Холодный фронт несет снег в Крым: что ждать от погоды 4 января - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Холодный фронт несет снег в Крым: что ждать от погоды 4 января
В субботу холодный атмосферный фронт от Атлантического циклона принесет на полуостров дождь, переходящий к вечеру в мокрый снег. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В субботу холодный атмосферный фронт от Атлантического циклона принесет на полуостров дождь, переходящий к вечеру в мокрый снег. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дождь, днем переходящий в мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5,с понижением к вечеру до 0 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, утром и днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...+8 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью +2...+7 градусов, днем столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, феодосия, ялта, алушта, евпатория, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым
Холодный фронт несет снег в Крым: что ждать от погоды 4 января
Погода в Крыму 4 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В субботу холодный атмосферный фронт от Атлантического циклона принесет на полуостров дождь, переходящий к вечеру в мокрый снег. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…+7, с понижением к вечеру до -2…+3", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно. Дождь, днем переходящий в мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5,с понижением к вечеру до 0 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, утром и днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...+8 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью +2...+7 градусов, днем столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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