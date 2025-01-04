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Холодный фронт несет снег в Крым: что ждать от погоды 4 января - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Холодный фронт несет снег в Крым: что ждать от погоды 4 января
Холодный фронт несет снег в Крым: что ждать от погоды 4 января - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Холодный фронт несет снег в Крым: что ждать от погоды 4 января
В субботу холодный атмосферный фронт от Атлантического циклона принесет на полуостров дождь, переходящий к вечеру в мокрый снег. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В субботу холодный атмосферный фронт от Атлантического циклона принесет на полуостров дождь, переходящий к вечеру в мокрый снег. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дождь, днем переходящий в мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5,с понижением к вечеру до 0 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, утром и днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...+8 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью +2...+7 градусов, днем столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Холодный фронт несет снег в Крым: что ждать от погоды 4 января

Погода в Крыму 4 января

00:01 04.01.2025
 
© Пресс-служба администрации СимферополяУборка снега на дорогах Симферополя
Уборка снега на дорогах Симферополя
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В субботу холодный атмосферный фронт от Атлантического циклона принесет на полуостров дождь, переходящий к вечеру в мокрый снег. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…+7, с понижением к вечеру до -2…+3", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно. Дождь, днем переходящий в мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5,с понижением к вечеру до 0 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, утром и днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...+8 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью +2...+7 градусов, днем столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольФеодосияЯлтаАлуштаЕвпаторияКрымский гидрометцентрНовости КрымаКрым
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Холодный фронт несет снег в Крым: что ждать от погоды 4 января
00:00Какой сегодня праздник: 4 января
21:33Мазут в море у Севастополя и ДТП с 95 авто в Казахстане: главное за день
20:48Как оливье едят вне России: рецепты новогоднего салата от иностранцев
20:31В Севастополе убрали пятно мазута у входа в Балаклавскую бухту
20:20За два дня нового года в Крыму произошли девять пожаров
19:38Экзотичные подкидыши: в Ялтинский крокодиляриум подбрасывают змей
19:14Атака ВСУ на Курскую область: погиб мирный житель
18:41Гороскоп на 2025 год для знаков зодиака стихии Земли
18:18Новый год в Антарктике: крымчанка встретила праздник в экспедиции
17:38Ремонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжен
17:05Землетрясение с эпицентром на курорте Аланья произошло в Турции
16:33В ДТП с 95 машинами в Казахстане пострадали 12 человек
16:07Минометный обстрел села в Брянской области: погиб мирный житель
15:55Мужчина в костюме Деда Мороза стрелял в экс-полицейского в Чувашии
15:35Распространенные схемы мошенников в период новогодних праздников
15:07Массовое ДТП в Казахстане: количество столкнувшихся машин выросло до 95
14:35В Ленинском районе Крыма мазутом загрязнено уже 18 км побережья
14:21Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь
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