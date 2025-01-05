https://crimea.ria.ru/20250105/opasen-li-metapnevmovirus-dlya-rossiyan-1143115280.html
Опасен ли метапневмовирус для россиян
Опасен ли метапневмовирус для россиян - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Опасен ли метапневмовирус для россиян
Метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ, жители России с ним знакомы. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T21:22
2025-01-05T21:22
2025-01-05T21:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ, жители России с ним знакомы. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.По словам эксперта, метапневмовирус широко распространен по всему миру и относится к типичным возбудителям ОРВИ. По его данным, на 51 неделе 2024 года доля метапневмовируса составила лишь 0,1% в структуре возбудителей ОРВИ, что ниже по сравнению с тем же периодом 2023 года (0,8%).В текущем эпидемическом сезоне доля метапневмовируса на протяжении нескольких недель стабильно остается на уровне 0,1%, добавил специалист. Метапневмовирусная инфекция сопровождается типичными проявлениями ОРВИ: кашлем, насморком, повышением температуры, одышкой, осипшим голосом. Для профилактики Чуланов рекомендует стандартные меры - мыть руки с мылом или использовать антисептики, проветривать помещения, держаться подальше от людей с симптомами ОРВИ, и по возможности избегать мест скопления людей. Как сообщали в Роспотребнадзоре, острые респираторные инфекционные в настоящее время активно распространяются в Китае. Результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах в период 23–29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, риновирус и метапневмовирус человека. Подчеркивается, что ситуация с распространением метапневмовируса находится на контроле Роспотребнадзора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вирусы, минздрав рф, здоровье, орви, новости, россия
Опасен ли метапневмовирус для россиян
Жители России знакомы с метапневмовирусом - главный инфекционист Минздрава
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ, жители России с ним знакомы. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
По словам эксперта, метапневмовирус широко распространен по всему миру и относится к типичным возбудителям ОРВИ.
"Данный вирус знаком и жителям Российской Федерации, для него характерны сезонные подъемы заболеваемости", — цитирует Чуланова пресс-служба Минздрава.
По его данным, на 51 неделе 2024 года доля метапневмовируса составила лишь 0,1% в структуре возбудителей ОРВИ, что ниже по сравнению с тем же периодом 2023 года (0,8%).
В текущем эпидемическом сезоне доля метапневмовируса на протяжении нескольких недель стабильно остается на уровне 0,1%, добавил специалист.
Метапневмовирусная инфекция сопровождается типичными проявлениями ОРВИ: кашлем, насморком, повышением температуры, одышкой, осипшим голосом.
Для профилактики Чуланов рекомендует стандартные меры - мыть руки с мылом или использовать антисептики, проветривать помещения, держаться подальше от людей с симптомами ОРВИ, и по возможности избегать мест скопления людей.
Как сообщали в Роспотребнадзоре, острые респираторные инфекционные в настоящее время активно распространяются в Китае.
Результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах в период 23–29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, риновирус и метапневмовирус человека. Подчеркивается, что ситуация с распространением метапневмовируса находится на контроле Роспотребнадзора.
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