https://crimea.ria.ru/20250105/opasen-li-metapnevmovirus-dlya-rossiyan-1143115280.html

Опасен ли метапневмовирус для россиян

Опасен ли метапневмовирус для россиян - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Опасен ли метапневмовирус для россиян

Метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ, жители России с ним знакомы. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T21:22

2025-01-05T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ, жители России с ним знакомы. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.По словам эксперта, метапневмовирус широко распространен по всему миру и относится к типичным возбудителям ОРВИ. По его данным, на 51 неделе 2024 года доля метапневмовируса составила лишь 0,1% в структуре возбудителей ОРВИ, что ниже по сравнению с тем же периодом 2023 года (0,8%).В текущем эпидемическом сезоне доля метапневмовируса на протяжении нескольких недель стабильно остается на уровне 0,1%, добавил специалист. Метапневмовирусная инфекция сопровождается типичными проявлениями ОРВИ: кашлем, насморком, повышением температуры, одышкой, осипшим голосом. Для профилактики Чуланов рекомендует стандартные меры - мыть руки с мылом или использовать антисептики, проветривать помещения, держаться подальше от людей с симптомами ОРВИ, и по возможности избегать мест скопления людей. Как сообщали в Роспотребнадзоре, острые респираторные инфекционные в настоящее время активно распространяются в Китае. Результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах в период 23–29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, риновирус и метапневмовирус человека. Подчеркивается, что ситуация с распространением метапневмовируса находится на контроле Роспотребнадзора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вирусы, минздрав рф, здоровье, орви, новости, россия