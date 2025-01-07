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Рождество Христово 2025: как проходит праздник в Крыму - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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Фотоленты
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Рождество Христово 2025: как проходит праздник в Крыму
Рождество Христово 2025: как проходит праздник в Крыму - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Рождество Христово 2025: как проходит праздник в Крыму
7 января православные крымчане вместе со всем верующими мира отмечают один из главных праздников, который посвящен рождению Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме, – Рождество Христово. В соборах и церквях проходят богослужения. Как проходит Рождественское утро в Крыму – смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
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фотоленты
фото
рождество христово
праздники и памятные даты
симферополь
крым
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религия
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фото, фото, рождество христово, праздники и памятные даты, симферополь, крым, общество, религия, православие
Рождество Христово 2025: как проходит праздник в Крыму

Фото празднования Рождества Христова в Крыму

11:34 07.01.2025 (обновлено: 11:37 07.01.2025)
 
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7 января православные крымчане вместе со всем верующими мира отмечают один из главных праздников, который посвящен рождению Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме, – Рождество Христово. В соборах и церквях проходят богослужения. Как проходит Рождественское утро в Крыму – смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

7 января в Крыму очень тепло и солнечно

Рождественское утро 2025
1 из 13

7 января в Крыму очень тепло и солнечно

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В храмах прошли ночные божественные литургии

Рождественское утро 2025
2 из 13

В храмах прошли ночные божественные литургии

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

И начались утренние

Рождественское утро 2025
3 из 13

И начались утренние

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Праздничная рождественская служба — красивая и продолжительная, с царскими часами и литургией

Рождественское утро 2025
4 из 13

Праздничная рождественская служба — красивая и продолжительная, с царскими часами и литургией

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В праздник Рождества Христова православные приветствуют друг друга словами: "Христос родился!"

Рождественское утро 2025
5 из 13

В праздник Рождества Христова православные приветствуют друг друга словами: "Христос родился!"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

И отвечают на них — "Славим Его!"

Рождественское утро 2025
6 из 13

И отвечают на них — "Славим Его!"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В основе Рождества – давние представления о рождении солнца, побеждающего тьму

Рождественское утро 2025
7 из 13

В основе Рождества – давние представления о рождении солнца, побеждающего тьму

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Его почитание началось еще у неандертальцев

Рождественское утро 2025
8 из 13

Его почитание началось еще у неандертальцев

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А к IV веку соединилось с восславлением Христа

Рождественское утро 2025
9 из 13

А к IV веку соединилось с восславлением Христа

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Не исключено, что этот праздник может быть древнейшим для человечества

Рождественское утро 2025
10 из 13

Не исключено, что этот праздник может быть древнейшим для человечества

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

И сегодня Рождество считается одним из самых главных праздников у православных христиан

Рождественское утро 2025
11 из 13

И сегодня Рождество считается одним из самых главных праздников у православных христиан

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В этот день верующие приходят в храм целыми семьями

Рождественское утро 2025
12 из 13

В этот день верующие приходят в храм целыми семьями

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Рождественское утро 2025 в Александро-Невском соборе Симферополя

Рождественское утро 2025
13 из 13

Рождественское утро 2025 в Александро-Невском соборе Симферополя

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
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