Рождество Христово 2025: как проходит праздник в Крыму

Фото празднования Рождества Христова в Крыму

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7 января православные крымчане вместе со всем верующими мира отмечают один из главных праздников, который посвящен рождению Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме, – Рождество Христово. В соборах и церквях проходят богослужения. Как проходит Рождественское утро в Крыму – смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.