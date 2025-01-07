Рождество Христово 2025: как проходит праздник в Крыму

7 января в Крыму очень тепло и солнечно
7 января в Крыму очень тепло и солнечно
В храмах прошли ночные божественные литургии
В храмах прошли ночные божественные литургии
И начались утренние
И начались утренние
Праздничная рождественская служба — красивая и продолжительная, с царскими часами и литургией
Праздничная рождественская служба — красивая и продолжительная, с царскими часами и литургией
В праздник Рождества Христова православные приветствуют друг друга словами: "Христос родился!"
В праздник Рождества Христова православные приветствуют друг друга словами: "Христос родился!"
И отвечают на них — "Славим Его!"
И отвечают на них — "Славим Его!"
В основе Рождества – давние представления о рождении солнца, побеждающего тьму
В основе Рождества – давние представления о рождении солнца, побеждающего тьму
Его почитание началось еще у неандертальцев
Его почитание началось еще у неандертальцев
А к IV веку соединилось с восславлением Христа
А к IV веку соединилось с восславлением Христа
Не исключено, что этот праздник может быть древнейшим для человечества
Не исключено, что этот праздник может быть древнейшим для человечества
И сегодня Рождество считается одним из самых главных праздников у православных христиан
И сегодня Рождество считается одним из самых главных праздников у православных христиан
В этот день верующие приходят в храм целыми семьями
В этот день верующие приходят в храм целыми семьями
Рождественское утро 2025 в Александро-Невском соборе Симферополя
Рождественское утро 2025 в Александро-Невском соборе Симферополя