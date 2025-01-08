https://crimea.ria.ru/20250108/32-bespilotnika-vsu-sbity-nad-azovskim-morem-i-semyu-regionami-rossii-1143163422.html
32 беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем и семью регионами России
32 беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем и семью регионами России - РИА Новости Крым, 08.01.2025
32 беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем и семью регионами России
В ночь на среду над Азовским морем ликвидированы четыре украинских беспилотника, всего за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 32 дрона над семью... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T07:21
2025-01-08T07:21
2025-01-08T07:30
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В ночь на среду над Азовским морем ликвидированы четыре украинских беспилотника, всего за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 32 дрона над семью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.По информации губернатора Саратовской области, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие в Энгельсе. По предварительной информации, никто не пострадал.В ночь на 6 января украинский беспилотник был сбит над Крымом.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет"Украинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской областиРебенок ранен при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область
азовское море
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беспилотник (бпла, дрон), новости, министерство обороны рф, азовское море, саратовская область, курская область, ростовская область, белгородская область, брянская область, краснодарский край, волгоградская область, пво, вооруженные силы россии
32 беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем и семью регионами России
Над Азовским морем и семью регионами России сбиты 32 украинских беспилотника
07:21 08.01.2025 (обновлено: 07:30 08.01.2025)