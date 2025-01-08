https://crimea.ria.ru/20250108/32-bespilotnika-vsu-sbity-nad-azovskim-morem-i-semyu-regionami-rossii-1143163422.html

32 беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем и семью регионами России

32 беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем и семью регионами России - РИА Новости Крым, 08.01.2025

32 беспилотника ВСУ сбиты над Азовским морем и семью регионами России

В ночь на среду над Азовским морем ликвидированы четыре украинских беспилотника, всего за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 32 дрона над семью... РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T07:21

2025-01-08T07:21

2025-01-08T07:30

беспилотник (бпла, дрон)

новости

министерство обороны рф

азовское море

саратовская область

курская область

ростовская область

белгородская область

брянская область

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143029710_278:405:3199:2048_1920x0_80_0_0_012feaf62cf197427c653f04fe324a80.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В ночь на среду над Азовским морем ликвидированы четыре украинских беспилотника, всего за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 32 дрона над семью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.По информации губернатора Саратовской области, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие в Энгельсе. По предварительной информации, никто не пострадал.В ночь на 6 января украинский беспилотник был сбит над Крымом.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет"Украинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской областиРебенок ранен при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область

азовское море

саратовская область

курская область

ростовская область

белгородская область

брянская область

краснодарский край

волгоградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), новости, министерство обороны рф, азовское море, саратовская область, курская область, ростовская область, белгородская область, брянская область, краснодарский край, волгоградская область, пво, вооруженные силы россии