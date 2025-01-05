https://crimea.ria.ru/20250105/rebenok-postradal-pri-atake-dronov-vsu-na-rostovskuyu-oblast-1143108865.html

Ребенок ранен при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область

Ребенок ранен при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Ребенок ранен при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область

ебенок пострадал после ночной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T14:44

2025-01-05T14:44

2025-01-05T14:47

ростовская область

юрий слюсарь

новости

обстрелы всу

происшествия

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918547_696:94:3624:1741_1920x0_80_0_0_b78374ed2e34d4fde146b71f380c4929.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Ребенок пострадал после ночной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Ребенка доставили в больницу скорой помощи Таганрога. Сейчас его жизни ничего не угрожает.В ночь на воскресенье в Ростовской области силы ПВО уничтожили 37 беспилотников, в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. Всего за ночь сбит 61 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотникаСбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую областьАтака беспилотников на Смоленскую область – что известно

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, новости, обстрелы всу, происшествия, дети