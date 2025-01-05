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Ребенок ранен при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Ребенок ранен при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область
Ребенок ранен при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Ребенок ранен при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область
ебенок пострадал после ночной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T14:44
2025-01-05T14:47
ростовская область
юрий слюсарь
новости
обстрелы всу
происшествия
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Ребенок пострадал после ночной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Ребенка доставили в больницу скорой помощи Таганрога. Сейчас его жизни ничего не угрожает.В ночь на воскресенье в Ростовской области силы ПВО уничтожили 37 беспилотников, в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. Всего за ночь сбит 61 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотникаСбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую областьАтака беспилотников на Смоленскую область – что известно
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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ростовская область, юрий слюсарь, новости, обстрелы всу, происшествия, дети
Ребенок ранен при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область

В Ростовской области в результате атаки ВСУ пострадал семилетний ребенок

14:44 05.01.2025 (обновлено: 14:47 05.01.2025)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Ребенок пострадал после ночной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"К сожалению, в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе пострадал ребенок 7 лет. Он получил ранение, находясь в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА". - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Ребенка доставили в больницу скорой помощи Таганрога. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
В ночь на воскресенье в Ростовской области силы ПВО уничтожили 37 беспилотников, в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах.
Всего за ночь сбит 61 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью российскими регионами.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьНовостиОбстрелы ВСУПроисшествиядети
 
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