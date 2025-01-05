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Более 60 вражеских беспилотников сбили над регионами России за ночь
Более 60 вражеских беспилотников сбили над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Более 60 вражеских беспилотников сбили над регионами России за ночь
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью российскими регионами, сообщили в Монобороны в РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T07:43
2025-01-05T07:43
2025-01-05T07:43
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
пво
происшествия
россия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью российскими регионами, сообщили в Монобороны в воскресенье утром. По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсара, пострадавших в ходе массированной украинской атаки нет, однако повреждены дома и автомобили.В Белгородской области в трех населенных пунктах повреждены здания и машины.В других регионах, по информации властей, также обошлось без пострадавшихСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотникаСбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую областьАтака беспилотников на Смоленскую область – что известно
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, пво, происшествия, россия, обстрелы всу, новости
Более 60 вражеских беспилотников сбили над регионами России за ночь
Силы ПВО сбили 61 украинский беспилотник над пятью регионами России - Минобороны