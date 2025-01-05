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Более 60 вражеских беспилотников сбили над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Более 60 вражеских беспилотников сбили над регионами России за ночь
Более 60 вражеских беспилотников сбили над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Более 60 вражеских беспилотников сбили над регионами России за ночь
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью российскими регионами, сообщили в Монобороны в РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T07:43
2025-01-05T07:43
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
пво
происшествия
россия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью российскими регионами, сообщили в Монобороны в воскресенье утром. По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсара, пострадавших в ходе массированной украинской атаки нет, однако повреждены дома и автомобили.В Белгородской области в трех населенных пунктах повреждены здания и машины.В других регионах, по информации властей, также обошлось без пострадавшихСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотникаСбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую областьАтака беспилотников на Смоленскую область – что известно
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, пво, происшествия, россия, обстрелы всу, новости
Более 60 вражеских беспилотников сбили над регионами России за ночь

Силы ПВО сбили 61 украинский беспилотник над пятью регионами России - Минобороны

07:43 05.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевКомандный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью российскими регионами, сообщили в Монобороны в воскресенье утром.
"37 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 20 – над территорией Брянской области, два – над территорией Воронежской области, один – над территорией Белгородской области и один – над территорией Орловской области", - проинформировали в ведомстве.
По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсара, пострадавших в ходе массированной украинской атаки нет, однако повреждены дома и автомобили.
В Белгородской области в трех населенных пунктах повреждены здания и машины.
В других регионах, по информации властей, также обошлось без пострадавших
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФПВОПроисшествияРоссияОбстрелы ВСУНовости
 
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