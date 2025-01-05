https://crimea.ria.ru/20250105/bolee-60-vrazheskikh-bespilotnikov-sbili-nad-regionami-rossii-za-noch-1143100716.html

Более 60 вражеских беспилотников сбили над регионами России за ночь

Более 60 вражеских беспилотников сбили над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Более 60 вражеских беспилотников сбили над регионами России за ночь

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью российскими регионами, сообщили в Монобороны в РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T07:43

2025-01-05T07:43

2025-01-05T07:43

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

пво

происшествия

россия

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат над пятью российскими регионами, сообщили в Монобороны в воскресенье утром. По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсара, пострадавших в ходе массированной украинской атаки нет, однако повреждены дома и автомобили.В Белгородской области в трех населенных пунктах повреждены здания и машины.В других регионах, по информации властей, также обошлось без пострадавшихСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотникаСбит четвертый БПЛА: подробности атаки на Ленинградскую областьАтака беспилотников на Смоленскую область – что известно

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, пво, происшествия, россия, обстрелы всу, новости