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ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область
ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 05.01.2025
ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область
В Ростовской области силы ПВО уничтожили в ночь на воскресенье 37 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T06:31
2025-01-05T06:31
2025-01-05T06:32
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
юрий слюсарь
ростовская область
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Ростовской области силы ПВО уничтожили в ночь на воскресенье 37 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет.Накануне ночью украинские беспилотники уничтожены силами ПВО над Ленинградской, Смоленской, Псковской областями, а также над приграничными с Украиной регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, юрий слюсарь, ростовская область, пво, новости
ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область
Над Ростовской областью уничтожены 37 украинских беспилотников - власти
06:31 05.01.2025 (обновлено: 06:32 05.01.2025)