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ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область
ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 05.01.2025
ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область
В Ростовской области силы ПВО уничтожили в ночь на воскресенье 37 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T06:31
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беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
юрий слюсарь
ростовская область
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Ростовской области силы ПВО уничтожили в ночь на воскресенье 37 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет.Накануне ночью украинские беспилотники уничтожены силами ПВО над Ленинградской, Смоленской, Псковской областями, а также над приграничными с Украиной регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250104/sily-pvo-sbili-vosem-raket-atacms-i-72-bespilotnika-1143088287.html
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беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, юрий слюсарь, ростовская область, пво, новости
ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область

Над Ростовской областью уничтожены 37 украинских беспилотников - власти

06:31 05.01.2025 (обновлено: 06:32 05.01.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Ростовской области силы ПВО уничтожили в ночь на воскресенье 37 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Этой ночью в Ростовской области отражена массированная воздушная атака врага. Начиная с полуночи силами и средствами ПВО уничтожено 37 беспилотников, в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. ", - написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет.
Накануне ночью украинские беспилотники уничтожены силами ПВО над Ленинградской, Смоленской, Псковской областями, а также над приграничными с Украиной регионами.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУЮрий СлюсарьРостовская областьПВОНовости
 
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Заголовок открываемого материала
06:31ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область
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21:16В Воронеже ввели режим ЧС
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