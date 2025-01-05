https://crimea.ria.ru/20250105/vsu-predprinyali-massirovannuyu-ataku-na-rostovskuyu-oblast-1143100121.html

ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область

ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 05.01.2025

ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область

В Ростовской области силы ПВО уничтожили в ночь на воскресенье 37 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T06:31

2025-01-05T06:31

2025-01-05T06:32

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

юрий слюсарь

ростовская область

пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Ростовской области силы ПВО уничтожили в ночь на воскресенье 37 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет.Накануне ночью украинские беспилотники уничтожены силами ПВО над Ленинградской, Смоленской, Псковской областями, а также над приграничными с Украиной регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250104/sily-pvo-sbili-vosem-raket-atacms-i-72-bespilotnika-1143088287.html

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, юрий слюсарь, ростовская область, пво, новости