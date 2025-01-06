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Гривна стремительно катится вниз

Гривна стремительно катится вниз - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Гривна стремительно катится вниз

Национальный банк Украины поднял курс доллара по отношению к гривне на новый исторический максимум. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Нацбанка. РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T20:49

2025-01-06T20:49

2025-01-06T20:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. Национальный банк Украины поднял курс доллара по отношению к гривне на новый исторический максимум. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Нацбанка. О том, что на Украине растут темпы девальвации национальной валюты, и украинцы перестают ей доверять, РИА Новости Крым писал еще в октябре 2024 года. По сообщениям Нацбанка, объем поставок доллара в государство вырос почти в два раза по сравнению с 2023 годом. Это говорит о том, что украинцы предпочитают конвертировать гривну в иностранную валюту.Согласно данным Нацбанка Украины, в страну за восемь месяцев 2024 года завезли в 1,8 раза больше иностранной валюты, чем годом ранее. Общий объем поставок банкнот оценивается в 9,9 миллиардов долларов.Согласно открытым данным, в 2024 году гривна обесценилась на 12,5% по сравнению с 2023 годом. По данным украинского минфина, проект госбюджета на 2025 год рассчитан по курсу 45 гривен за доллар. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, экономика, деньги, доллар, курс валют, новости