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Гривна стремительно катится вниз - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Гривна стремительно катится вниз
Гривна стремительно катится вниз - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Гривна стремительно катится вниз
Национальный банк Украины поднял курс доллара по отношению к гривне на новый исторический максимум. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Нацбанка. РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T20:49
2025-01-06T20:49
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. Национальный банк Украины поднял курс доллара по отношению к гривне на новый исторический максимум. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Нацбанка. О том, что на Украине растут темпы девальвации национальной валюты, и украинцы перестают ей доверять, РИА Новости Крым писал еще в октябре 2024 года. По сообщениям Нацбанка, объем поставок доллара в государство вырос почти в два раза по сравнению с 2023 годом. Это говорит о том, что украинцы предпочитают конвертировать гривну в иностранную валюту.Согласно данным Нацбанка Украины, в страну за восемь месяцев 2024 года завезли в 1,8 раза больше иностранной валюты, чем годом ранее. Общий объем поставок банкнот оценивается в 9,9 миллиардов долларов.Согласно открытым данным, в 2024 году гривна обесценилась на 12,5% по сравнению с 2023 годом. По данным украинского минфина, проект госбюджета на 2025 год рассчитан по курсу 45 гривен за доллар. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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украина, экономика, деньги, доллар, курс валют, новости
Гривна стремительно катится вниз

Курс гривны к доллару достиг исторического минимума

20:49 06.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры Украины
Денежные купюры Украины - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. Национальный банк Украины поднял курс доллара по отношению к гривне на новый исторический максимум. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Нацбанка.
Так, официальный курс гривны к доллару на 6 января установили на уровне 42,088 гривны за доллар, на 7 января – на 47 копеек больше, то есть 42,195.
О том, что на Украине растут темпы девальвации национальной валюты, и украинцы перестают ей доверять, РИА Новости Крым писал еще в октябре 2024 года. По сообщениям Нацбанка, объем поставок доллара в государство вырос почти в два раза по сравнению с 2023 годом. Это говорит о том, что украинцы предпочитают конвертировать гривну в иностранную валюту.
Согласно данным Нацбанка Украины, в страну за восемь месяцев 2024 года завезли в 1,8 раза больше иностранной валюты, чем годом ранее. Общий объем поставок банкнот оценивается в 9,9 миллиардов долларов.
Согласно открытым данным, в 2024 году гривна обесценилась на 12,5% по сравнению с 2023 годом. По данным украинского минфина, проект госбюджета на 2025 год рассчитан по курсу 45 гривен за доллар.
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