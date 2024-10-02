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Завозят доллар контейнерами: Украине грозит дефолт
Завозят доллар контейнерами: Украине грозит дефолт - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Завозят доллар контейнерами: Украине грозит дефолт
На Украине растут темпы девальвации национальной валюты, и украинцы перестают ей доверять. Такой вывод можно сделать из сообщения Нацбанка страны о том, что... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T07:43
2024-10-02T07:43
2024-10-02T07:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. На Украине растут темпы девальвации национальной валюты, и украинцы перестают ей доверять. Такой вывод можно сделать из сообщения Нацбанка страны о том, что объем поставок доллара в государство вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Вершицкий.Согласно данным Нацбанка Украины, в страну за восемь месяцев 2024 года завезли в 1,8 раза больше иностранной валюты, чем годом ранее. Общий объем поставок банкнот оценивается в 9,9 миллиардов долларов, и большая часть этого экспорта – именно долларовые купюры.Импорт наличной валюты говорит о том, что население также не доверяет банкам и не желает хранить свои деньги в электронном виде, продолжает эксперт. Это происходит на фоне стабильного падения курса гривны по отношению к доллару – сегодня по курсу НБУ доллар торгуют по цене 41, 299 грн, в то время как в октябре 2023 года фиксированный официальный курс составлял 36,6 грн."Девальвация гривны происходит на 12,5% по сравнению с прошлым годом, но мне кажется, это еще не предел. Потому что экономика государства у них работает недостаточно эффективно", - отметил экономист.При этом, по данным украинского минфина, проект госбюджета на 2025 год рассчитан по курсу 45 гривен за доллар, то есть власти прогнозируют еще более значительную девальвацию национальной валюты. Если такие тенденции в экономике будут продолжаться, то это может привести к дефолту, убежден Вершицкий.На этом фоне Украина до рекордных размеров увеличила военный бюджет – до пятисот миллиардов гривен. Таким образом, расходы текущего года составят рекордные для Украины 3,73 трлн гривен. Рост военных расходов окончательно загонит в нищету рядовых граждан страны, заявил РИА Новости Крым научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шаги в никуда: Украина "дерусифицирует" копейки – что дальшеНа Украине повышают налоги ради нужд ВСУСледите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и Запада
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украина, доллар, курс валют, в мире, экономика, мнения, деньги, андрей вершицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
На Украине растут темпы девальвации национальной валюты, и украинцы перестают ей доверять. Такой вывод можно сделать из сообщения Нацбанка страны о том, что объем поставок доллара в государство вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Вершицкий.
Согласно данным Нацбанка Украины, в страну за восемь месяцев 2024 года завезли в 1,8 раза больше иностранной валюты, чем годом ранее. Общий объем поставок банкнот оценивается в 9,9 миллиардов долларов, и большая часть этого экспорта – именно долларовые купюры.
"Это говорит о том, что население Украины не доверяет национальной валюте и предпочитает конвертировать ее в иностранную. То есть клиенты обращаются в банк, хотят приобрести доллар. Этот доллар завозят в контейнерах, у них есть такая возможность, и продают населению", - объяснил Андрей Вершицкий.
Импорт наличной валюты говорит о том, что население также не доверяет банкам и не желает хранить свои деньги в электронном виде, продолжает эксперт. Это происходит на фоне стабильного падения курса гривны по отношению к доллару – сегодня по курсу НБУ доллар торгуют по цене 41, 299 грн, в то время как в октябре 2023 года фиксированный официальный курс составлял 36,6 грн.
"Девальвация гривны происходит на 12,5% по сравнению с прошлым годом, но мне кажется, это еще не предел. Потому что экономика государства у них работает недостаточно эффективно", - отметил экономист.
При этом, по данным украинского минфина, проект госбюджета на 2025 год рассчитан по курсу 45 гривен за доллар, то есть власти прогнозируют еще более значительную девальвацию национальной валюты. Если такие тенденции в экономике будут продолжаться, то это может привести к дефолту, убежден Вершицкий.
"Я думаю, их союзники будут предоставлять им какие-то валютные транши, но в далекой перспективе, при системности этого процесса, возможен дефолт. Если прекратится поддержка валютой извне, то рано или поздно постоянный минус закончится печально", - подытожил он.
На этом фоне Украина до рекордных размеров увеличила военный бюджет
– до пятисот миллиардов гривен. Таким образом, расходы текущего года составят рекордные для Украины 3,73 трлн гривен. Рост военных расходов окончательно загонит в нищету рядовых граждан страны, заявил РИА Новости Крым
научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.
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