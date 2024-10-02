https://crimea.ria.ru/20241002/zavozyat-dollar-konteynerami-ukraine-grozit-defolt-1140774210.html

Завозят доллар контейнерами: Украине грозит дефолт

Завозят доллар контейнерами: Украине грозит дефолт - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Завозят доллар контейнерами: Украине грозит дефолт

На Украине растут темпы девальвации национальной валюты, и украинцы перестают ей доверять. Такой вывод можно сделать из сообщения Нацбанка страны о том, что... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T07:43

2024-10-02T07:43

2024-10-02T07:13

украина

эксклюзивы риа новости крым

доллар

курс валют

в мире

экономика

мнения

деньги

андрей вершицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110783/92/1107839271_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_355179646b186f331583ca7e52f75034.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. На Украине растут темпы девальвации национальной валюты, и украинцы перестают ей доверять. Такой вывод можно сделать из сообщения Нацбанка страны о том, что объем поставок доллара в государство вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Вершицкий.Согласно данным Нацбанка Украины, в страну за восемь месяцев 2024 года завезли в 1,8 раза больше иностранной валюты, чем годом ранее. Общий объем поставок банкнот оценивается в 9,9 миллиардов долларов, и большая часть этого экспорта – именно долларовые купюры.Импорт наличной валюты говорит о том, что население также не доверяет банкам и не желает хранить свои деньги в электронном виде, продолжает эксперт. Это происходит на фоне стабильного падения курса гривны по отношению к доллару – сегодня по курсу НБУ доллар торгуют по цене 41, 299 грн, в то время как в октябре 2023 года фиксированный официальный курс составлял 36,6 грн."Девальвация гривны происходит на 12,5% по сравнению с прошлым годом, но мне кажется, это еще не предел. Потому что экономика государства у них работает недостаточно эффективно", - отметил экономист.При этом, по данным украинского минфина, проект госбюджета на 2025 год рассчитан по курсу 45 гривен за доллар, то есть власти прогнозируют еще более значительную девальвацию национальной валюты. Если такие тенденции в экономике будут продолжаться, то это может привести к дефолту, убежден Вершицкий.На этом фоне Украина до рекордных размеров увеличила военный бюджет – до пятисот миллиардов гривен. Таким образом, расходы текущего года составят рекордные для Украины 3,73 трлн гривен. Рост военных расходов окончательно загонит в нищету рядовых граждан страны, заявил РИА Новости Крым научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шаги в никуда: Украина "дерусифицирует" копейки – что дальшеНа Украине повышают налоги ради нужд ВСУСледите за руками: политолог об истинных целях Зеленского и Запада

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, доллар, курс валют, в мире, экономика, мнения, деньги, андрей вершицкий