Рейтинг@Mail.ru
Украина рекордно увеличила военный бюджет - что это означает - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240918/ukraina-rekordno-uvelichila-voennyy-byudzhet---chto-eto-oznachaet-1140435921.html
Украина рекордно увеличила военный бюджет - что это означает
Украина рекордно увеличила военный бюджет - что это означает - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Украина рекордно увеличила военный бюджет - что это означает
Увеличение военного бюджета говорит о том, что киевский режим готов воевать "до последнего украинца" по заказу Запада, при этом рост военных расходов... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T14:49
2024-09-18T14:49
эксклюзивы риа новости крым
украина
экономика
политика
новости
мнения
дмитрий журавлев
сша
всу (вооруженные силы украины)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/12/1140435718_148:0:1024:492_1920x0_80_0_0_a02710604b72e5895f478ee3d6937f1f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Увеличение военного бюджета говорит о том, что киевский режим готов воевать "до последнего украинца" по заказу Запада, при этом рост военных расходов окончательно загонит в нищету рядовых граждан страны. Такое мнение РИА Новости Крым выразил научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.В среду Верховная Рада Украины приняла законопроект об увеличении бюджета текущего года на 500 млрд гривен на военные нужды. Таким образом, расходы текущего года составят рекордные для Украины 3,73 трлн гривен. Ранее в бюджетном комитете Рады поясняли такую необходимость отсутствием денег на выплаты так называемых "боевых" военным ВСУ из-за задержки американской помощи в первом квартале 2024 года. В итоге Украина была вынуждена закупать вооружение за счет денег, предназначенных для боевиков.Политолог также напоминает, что Украина уже давно является банкротом, и фактически собственных средств давно нет ни на "оборонку", ни на социальный сектор. "Заткнуть дырки в бюджете" Киев в очередной раз попытается с помощью печатного станка, однако в итоге за это придется рассчитываться простым украинцам."Если американцы печатают валюту, которую во всем мире берут, то украинцы - ту, которую и на Украине берут не охотно. Для рядовых украинцев это означает девальвацию и еще большее обнищание", - продолжает собеседник агентства.В целом, по мнению Журавлева, судьба образования "Украина", так и не сумевшего построить собственную государственность, в любом случае предрешена: страна либо вовсе исчезнет с политической карты мира, либо отдаст весь свой ресурс в счет долгов.Долги Киева перед Западом продолжат расти как снежный ком, поскольку Украина уже находится в состоянии дефолта, но власти не объявляют об этом, спеша обогатиться: теперь кредиторы ужесточат условия займов и заставят платить землями и предприятиями, заявлял ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уже дефолт: что потеряет Украина и какие планы у Запада – экспертНиколай Азаров: Украина сегодня – это 50 оттенков коричневогоВ МВФ напомнили Украине о необходимости платить по счетам
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/12/1140435718_225:0:946:541_1920x0_80_0_0_5f85ed024461418d92bdb555de36a5e9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, экономика, политика, новости, мнения, дмитрий журавлев, сша, всу (вооруженные силы украины), в мире
Украина рекордно увеличила военный бюджет - что это означает

Увеличение военных расходов окончательно загонит в нищету простых украинцев - политолог

14:49 18.09.2024
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo Evgeniy Maloletka
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Увеличение военного бюджета говорит о том, что киевский режим готов воевать "до последнего украинца" по заказу Запада, при этом рост военных расходов окончательно загонит в нищету рядовых граждан страны. Такое мнение РИА Новости Крым выразил научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.
В среду Верховная Рада Украины приняла законопроект об увеличении бюджета текущего года на 500 млрд гривен на военные нужды. Таким образом, расходы текущего года составят рекордные для Украины 3,73 трлн гривен. Ранее в бюджетном комитете Рады поясняли такую необходимость отсутствием денег на выплаты так называемых "боевых" военным ВСУ из-за задержки американской помощи в первом квартале 2024 года. В итоге Украина была вынуждена закупать вооружение за счет денег, предназначенных для боевиков.
"Во-первых, увеличение военного бюджета говорит о том, что киевский режим настроен воевать как можно дольше, как и планировали их западные хозяева - до последнего украинца. Это позиция Запада, Киев ее просто реализует. Во-вторых, военные бюджеты очень удобно воровать", - поясняет Журавлев истинные мотивы украинских парламентариев.
Политолог также напоминает, что Украина уже давно является банкротом, и фактически собственных средств давно нет ни на "оборонку", ни на социальный сектор. "Заткнуть дырки в бюджете" Киев в очередной раз попытается с помощью печатного станка, однако в итоге за это придется рассчитываться простым украинцам.
"Если американцы печатают валюту, которую во всем мире берут, то украинцы - ту, которую и на Украине берут не охотно. Для рядовых украинцев это означает девальвацию и еще большее обнищание", - продолжает собеседник агентства.
В целом, по мнению Журавлева, судьба образования "Украина", так и не сумевшего построить собственную государственность, в любом случае предрешена: страна либо вовсе исчезнет с политической карты мира, либо отдаст весь свой ресурс в счет долгов.
"Что касается финансовой стороны - государства не сажают в долговую тюрьму. Если оно не может расплатиться - это проблема тех, кто давал. В итоге США вывезут все, что возможно - вплоть до черноземов", - считает политолог.
Долги Киева перед Западом продолжат расти как снежный ком, поскольку Украина уже находится в состоянии дефолта, но власти не объявляют об этом, спеша обогатиться: теперь кредиторы ужесточат условия займов и заставят платить землями и предприятиями, заявлял ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уже дефолт: что потеряет Украина и какие планы у Запада – эксперт
Николай Азаров: Украина сегодня – это 50 оттенков коричневого
В МВФ напомнили Украине о необходимости платить по счетам
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаЭкономикаПолитикаНовостиМненияДмитрий ЖуравлевСШАВСУ (Вооруженные силы Украины)В мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:49Украина рекордно увеличила военный бюджет - что это означает
14:34Леса Крыма "под замком" до октября
14:27Следком завел дело о взятке против главы автобронетанковой службы ЦВО
14:20Что изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в Ливане
14:03Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2060 боевиков
13:47Индустриальный парк "Феодосия" - когда в периметр зайдут производства
13:26Попытка захвата офисов Wildberries в Москве – есть раненые
13:18Затяжной шторм надвигается на Крым
13:11Доступ в атакованный дронами город Торопец открыт
13:05В Кремле ответили Столтенбергу на слова о "красных линиях"
12:35Как идет ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь - Ялта
12:30На Украине разгромлены объекты энергетики и аэродромы
12:15Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать проезда
12:06ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое
11:41В Симферополе и пригороде на сутки отключат газ
11:32По делу о нападении ученика в школе Челябинска задержаны два человека
11:20Начальник отдела "Крымгазсети" в Бахчисарайском районе осужден за взятку
10:55Детонация пейджеров в Ливане требует международной оценки – МИД РФ
10:48Досмотр и блокирование районов: в Крыму учатся отражать попытки атак ДРГ
10:29Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ
Лента новостейМолния