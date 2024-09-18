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Украина рекордно увеличила военный бюджет - что это означает

Украина рекордно увеличила военный бюджет - что это означает - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Украина рекордно увеличила военный бюджет - что это означает

Увеличение военного бюджета говорит о том, что киевский режим готов воевать "до последнего украинца" по заказу Запада, при этом рост военных расходов... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T14:49

2024-09-18T14:49

2024-09-18T14:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Увеличение военного бюджета говорит о том, что киевский режим готов воевать "до последнего украинца" по заказу Запада, при этом рост военных расходов окончательно загонит в нищету рядовых граждан страны. Такое мнение РИА Новости Крым выразил научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.В среду Верховная Рада Украины приняла законопроект об увеличении бюджета текущего года на 500 млрд гривен на военные нужды. Таким образом, расходы текущего года составят рекордные для Украины 3,73 трлн гривен. Ранее в бюджетном комитете Рады поясняли такую необходимость отсутствием денег на выплаты так называемых "боевых" военным ВСУ из-за задержки американской помощи в первом квартале 2024 года. В итоге Украина была вынуждена закупать вооружение за счет денег, предназначенных для боевиков.Политолог также напоминает, что Украина уже давно является банкротом, и фактически собственных средств давно нет ни на "оборонку", ни на социальный сектор. "Заткнуть дырки в бюджете" Киев в очередной раз попытается с помощью печатного станка, однако в итоге за это придется рассчитываться простым украинцам."Если американцы печатают валюту, которую во всем мире берут, то украинцы - ту, которую и на Украине берут не охотно. Для рядовых украинцев это означает девальвацию и еще большее обнищание", - продолжает собеседник агентства.В целом, по мнению Журавлева, судьба образования "Украина", так и не сумевшего построить собственную государственность, в любом случае предрешена: страна либо вовсе исчезнет с политической карты мира, либо отдаст весь свой ресурс в счет долгов.Долги Киева перед Западом продолжат расти как снежный ком, поскольку Украина уже находится в состоянии дефолта, но власти не объявляют об этом, спеша обогатиться: теперь кредиторы ужесточат условия займов и заставят платить землями и предприятиями, заявлял ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уже дефолт: что потеряет Украина и какие планы у Запада – экспертНиколай Азаров: Украина сегодня – это 50 оттенков коричневогоВ МВФ напомнили Украине о необходимости платить по счетам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, экономика, политика, новости, мнения, дмитрий журавлев, сша, всу (вооруженные силы украины), в мире