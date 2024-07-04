https://crimea.ria.ru/20240704/uzhe-defolt-chto-poteryaet-ukraina-i-kakie-plany-u-zapada--ekspert-1138575231.html

Уже дефолт: что потеряет Украина и какие планы у Запада – эксперт

Уже дефолт: что потеряет Украина и какие планы у Запада – эксперт - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Уже дефолт: что потеряет Украина и какие планы у Запада – эксперт

Долги Киева перед Западом продолжат расти как снежный ком, поскольку Украина уже находится в состоянии дефолта, но власти не объявляют об этом, спеша... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T06:38

2024-07-04T06:38

2024-07-04T06:38

украина

радио "спутник в крыму"

мнения

михаил беляев

дефолт

сша

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110669/53/1106695351_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_176eebb70c5779db0606cda52100724a.jpg

Дефолт на Украине уже есть и теперь Запад будет ужесточать условия займов – эксперт Дефолт на Украине уже есть и теперь Запад будет ужесточать условия займов – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Долги Киева перед Западом продолжат расти как снежный ком, поскольку Украина уже находится в состоянии дефолта, но власти не объявляют об этом, спеша обогатиться: теперь кредиторы ужесточат условия займов и заставят платить землями и предприятиями. Такими прогнозами в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился кандидат экономических наук Михаил Беляев.По словам Беляева, есть два вида дефолта: технический и обычный, иначе говоря банкротство. И если в первом случае страна имеет возможность выплачивать основной долг и проценты, но этому мешают некие технические заминки, то во втором она не способна платить по счетам. Это и происходит на Украине, которая уже сейчас находится в состоянии дефолта, только необъявленного, заявил экономист.Объявить дефолт Киев не может: Запад не позволит, считает Беляев. И не потому, что там заботятся об этой стране. А потому, что ее долг состоит их разных пакетов долговых обязательство со своими сроками, величиной и процентами, находятся они в руках разных держателей, и все они – представители Запада, поясняет эксперт.В итоге с Украиной стали вести продуманную финансовую игру по известной схеме, которая на самом деле погружает страну в еще большую пучину кризиса, где проблемы нарастают как снежный ком, говорит экономист."Если ты мне что-то должен, чтобы не было дефолта, мы тебе снова даем в долг ровно те деньги, которые ты должен нам, – объясняет принцип "игры" Беляев. – Но, если вам дали деньги, чтобы вы покрыли прежние обязательства, это вовсе не означает, что вы решили проблему долга".Больше того, все это продолжит транспонироваться на внутреннюю экономику Украины и отражаться на жизни простых людей все сильнее, отмечает Беляев. Это уже происходит, но будет хуже, потому что западные "партнеры" не намерены терять "вложения", отдавать которые Киеву нечем, прогнозирует экономист.Никакое "печатание денег" ситуацию не спасет, а лишь приблизит крах Украины, добавил Беляев."Конечно, под дефицит бюджета можно напечатать деньги, есть такое понятие – эмиссия. Но надо понимать, что они отнюдь не бумажные – все происходит в сфере безналичных расчетов. И это прямой путь к классической инфляции", – сказал экономист.По словам Беляева, выносить в публичную плоскость обсуждение якобы возможного дефолта, в котором Украина на самом деле уже живет, Киев продолжает, чтобы выбить из Запада как можно больше денег, и они разворовываются, пока это возможно.В действительности же избежать развала Украины помогла бы грамотная работа в сфере внутренней экономики, считает эксперт.Это стало бы возможным, если бы Украиной руководители нормальные экономисты, но таких нет, да и Западу такой путь невыгоден, замечает он."Поэтому Запад, по всей видимости, будет кормить Украину долгами и увязывать это с совершенно другими, более жесткими условиями: по землям, сохранившимся предприятиям и так далее", – заключил эксперт.Накануне украинский экономист Алексей Кущ заявил, что дефолта Украины не будет, а будет принуждение Киева со стороны западных кредиторов выполнить крайне невыгодную для него реструктуризацию внешнего долга, что будет хуже дефолта. В мае текущего года в ряде западных СМИ появилась информация, что власти Украины могут объявить в стране дефолт в августе, если не смогут договориться с иностранными кредиторами о частичном прощении долгов.В начале июля журнал The Economist сообщил, что военные действия наносят тяжелый урон экономике Украины, ее ВВП сейчас на 1/4 меньше, чем в начале 2022 года, и уже в августе власти Украины могут объявить дефолт.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему экономика России устояла под санкциями Запада – экономист Токсичный доллар: сенатор оценил перспективы американской валютыЗастряла в девяностых: Украина не смогла выйти на уровень ВВП 1990 года

https://crimea.ria.ru/20240416/dolgi-vozvraschat-ne-planiruyut-na-chto-gotovy-ssha-dlya-sokhraneniya-gegemonii-1136579867.html

украина

сша

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мнения, михаил беляев, дефолт, сша, европа