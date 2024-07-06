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Более двух тысяч боевиков и 14 складов боеприпасов: итоги боев за сутки - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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Более двух тысяч боевиков и 14 складов боеприпасов: итоги боев за сутки
Более двух тысяч боевиков и 14 складов боеприпасов: итоги боев за сутки - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Более двух тысяч боевиков и 14 складов боеприпасов: итоги боев за сутки
За сутки в зоне специальной военной операции ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 2050 человек, сообщили в министерстве обороны РФ. Подразделениям российской... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T14:19
2024-07-06T14:19
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. За сутки в зоне специальной военной операции ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 2050 человек, сообщили в министерстве обороны РФ. Подразделениям российской армии удалось освободить населенный пункт в ДНР, а занять более выгодные рубежи на западе, юге и востоке, а также уничтожить 14 складов боеприпасов.Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 210 военнослужащих, а также 11 единиц автомобильной и боевой техники.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка, Григоровка, Торское и Кировск Донецкой Народной Республики.Противник потерял до 540 военнослужащих, 11 единиц техники и три полевых склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Катериновка, Северск, Елизаветовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ в результате потеряли до 650 военнослужащих и 12 автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы поражены: пять гаубиц, самоходка, три орудия и станция контрбатарейной борьбы ВСУ. Уничтожено 10 полевых складов боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. Боевые действия проходили также в районах населенных пунктов Волчье, Острое, Селидово, Восход и Торецк Донецкой Народной Республики.Потери противника составили до 415 военнослужащих и девять единиц техники.Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Макаровка, Водяное и Урожайное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли на этом направлении до 115 военнослужащих и десять единиц техники.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Работино, Пятихатки Запорожской области, Никольское и Разлив Херсонской области.Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, 15 единиц техники и полевой склад боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНРРоссийские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружениемПВО сбит украинский МиГ-29
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Более двух тысяч боевиков и 14 складов боеприпасов: итоги боев за сутки

В зоне спецоперации противник потерял более двух тысяч человек и 14 складов боеприпасов

14:19 06.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. За сутки в зоне специальной военной операции ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 2050 человек, сообщили в министерстве обороны РФ. Подразделениям российской армии удалось освободить населенный пункт в ДНР, а занять более выгодные рубежи на западе, юге и востоке, а также уничтожить 14 складов боеприпасов.
Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 210 военнослужащих, а также 11 единиц автомобильной и боевой техники.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка, Григоровка, Торское и Кировск Донецкой Народной Республики.
Противник потерял до 540 военнослужащих, 11 единиц техники и три полевых склада боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Катериновка, Северск, Елизаветовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ в результате потеряли до 650 военнослужащих и 12 автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: пять гаубиц, самоходка, три орудия и станция контрбатарейной борьбы ВСУ. Уничтожено 10 полевых складов боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. Боевые действия проходили также в районах населенных пунктов Волчье, Острое, Селидово, Восход и Торецк Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 415 военнослужащих и девять единиц техники.
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Макаровка, Водяное и Урожайное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли на этом направлении до 115 военнослужащих и десять единиц техники.
Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Работино, Пятихатки Запорожской области, Никольское и Разлив Херсонской области.
Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, 15 единиц техники и полевой склад боеприпасов.
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовости
 
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