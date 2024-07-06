https://crimea.ria.ru/20240706/bolee-dvukh-tysyach-boevikov-i-14-skladov-boepripasov-itogi-boev-za-sutki-1138651085.html

Более двух тысяч боевиков и 14 складов боеприпасов: итоги боев за сутки

Более двух тысяч боевиков и 14 складов боеприпасов: итоги боев за сутки - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Более двух тысяч боевиков и 14 складов боеприпасов: итоги боев за сутки

За сутки в зоне специальной военной операции ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 2050 человек, сообщили в министерстве обороны РФ. Подразделениям российской... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T14:19

2024-07-06T14:19

2024-07-06T14:19

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости сво

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. За сутки в зоне специальной военной операции ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 2050 человек, сообщили в министерстве обороны РФ. Подразделениям российской армии удалось освободить населенный пункт в ДНР, а занять более выгодные рубежи на западе, юге и востоке, а также уничтожить 14 складов боеприпасов.Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 210 военнослужащих, а также 11 единиц автомобильной и боевой техники.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка, Григоровка, Торское и Кировск Донецкой Народной Республики.Противник потерял до 540 военнослужащих, 11 единиц техники и три полевых склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Катериновка, Северск, Елизаветовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ в результате потеряли до 650 военнослужащих и 12 автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы поражены: пять гаубиц, самоходка, три орудия и станция контрбатарейной борьбы ВСУ. Уничтожено 10 полевых складов боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. Боевые действия проходили также в районах населенных пунктов Волчье, Острое, Селидово, Восход и Торецк Донецкой Народной Республики.Потери противника составили до 415 военнослужащих и девять единиц техники.Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Макаровка, Водяное и Урожайное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли на этом направлении до 115 военнослужащих и десять единиц техники.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Работино, Пятихатки Запорожской области, Никольское и Разлив Херсонской области.Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, 15 единиц техники и полевой склад боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНРРоссийские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружениемПВО сбит украинский МиГ-29

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости