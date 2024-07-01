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ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНР

ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНР - РИА Новости Крым, 01.07.2024

ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНР

Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта – Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T13:34

2024-07-01T13:34

2024-07-01T13:44

министерство обороны рф

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта – Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружениемПВО сбит украинский МиГ-29ВСУ потеряли почти 14 000 боевиков за неделю – Минобороны

новые регионы россии

харьковская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу