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ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНР - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНР
ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНР - РИА Новости Крым, 01.07.2024
ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНР
Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта – Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T13:34
2024-07-01T13:44
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта – Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружениемПВО сбит украинский МиГ-29ВСУ потеряли почти 14 000 боевиков за неделю – Минобороны
новые регионы россии
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНР

ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНР – Минобороны

13:34 01.07.2024 (обновлено: 13:44 01.07.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФАрмия РФ
Армия РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта – Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новопокровское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", – сказано в сообщении.
Накануне стало известно, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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