https://crimea.ria.ru/20240628/vsu-poteryali-pochti-14-000-boevikov-za-nedelyu--minoborony-1138435118.html

ВСУ потеряли почти 14 000 боевиков за неделю – Минобороны

ВСУ потеряли почти 14 000 боевиков за неделю – Минобороны - РИА Новости Крым, 28.06.2024

ВСУ потеряли почти 14 000 боевиков за неделю – Минобороны

Вооруженные силы России в ходе освободительных боев в зоне проведения СВО сократили численность ВСУ почти на 14 тысяч боевиков. Десятки военнослужащих... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T15:44

2024-06-28T15:44

2024-06-28T15:52

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе освободительных боев в зоне проведения СВО сократили численность ВСУ почти на 14 тысяч боевиков. Десятки военнослужащих украинской армии сдались в плен. Это следует из сводки Минобороны РФ.Самые крупные потери – до 4410 военнослужащих – противник понес в результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск в Донецкой Народной Республике. Освободив село Раздоловка, российские войска поразили живую силу и технику семи бригад ВСУ и заняли более выгодные рубежи.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 4 механизированных и 4 танковых бригад ВСУ, а также 4 бригад теробороны, отразив шесть контратак украинских штурмовиков.Еще около 2950 боевиков ВСУ были ликвидированы при наступлении российского подразделения группировки войск "Центр". Улучшив положение по переднему краю, ВС РФ нанесли на своем направлении поражение формированиям 4 механизированных и 2 пехотных соединений ВСУ, а также 2 бригад теробороны, отразив за неделю 39 вражеских контратак.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех соединений ВСУ, а также бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. В результате враг потерял около 1560 боевиков.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, трех соединений теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 930 военнослужащих", – добавили в МО.Помимо этого, подразделения группировки войск "Днепр" поразили формирования двух соединений ВСУ и тех бригад украинской теробороны, сократив ряды врага почти на 740 боевиков.В ведомстве отметили, что "в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих".Читайте также на РИА Новости Крым:17 групповых ударов: объектам критической инфраструктуры ВСУ нанесен урон 25 дронов сбиты над регионами России за ночь

https://crimea.ria.ru/20240628/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-razdolovka-v-dnr-1138434016.html

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новости сво, археология в крыму, новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии